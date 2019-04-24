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خلفيات وصور الاحتفال بـ شم النسيم 2019 للفيسبوك و الواتس اب وانستجرام

كتب نورهان محمد آخر تحديث

إجازة شم النسيم 2019 التي ينتظرها عدد كبير من المصريين كل عام حتي يقومون بـ إحياء عاداتهم القديمة وهى تلوين البيض وتناول الرنجة والفسيخ، لا سيما يقوم عدد كبير من الأشخاص بتبديل ملابسهم الشتوية وارتداء الملابس الصيفية بسبب تحسن درجات حرارة الجو، سوف توافق إجازة #شم_النسيم_2019 في يوم 9 أبريل القادم وتكون إجازة رسمية لجميع العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، أما إجازة الأخوة المسيحين سوف تكون يومي الثامن والتاسع من أبريل بمناسبة قدوم عيد القيامة المجيد.

 

 تعرف على إجازات شهر أبريل عام 2019

يتمتع شهر أبريل بالعديد من الاجازات الرسمية والتي يقرها مجلس الوزراء لجميع العاملين سواء كانوا بالجهات الحكومية أو بالقطاع الخاص وهم كالاتي:

  • إجازة عيد القيامة المجيد الأحد 28 أبريل.
  • إجازة شم النسيم الاثنين 29 أبريل.
  • إجازة عيد تحرير سيناء الأربعاء 25 أبريل.

وتعتبر هذه الإجازات إجبارية وفقا لـ قانون العمل الموحد المطبق في جمهورية مصر العربية، وإذا قام أصحاب العمل بتشغيل الموظفين في هذه الأيام سوف يتم احتساب يوم الإجازة بـ قيمة يومين من أيام العمل العادية.

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 تعرف على مراسم شم النسيم في مصر منذ عصر الفراعنة

يستيقظ معظم المصريين في صباح يوم شم النسيم ويقومون بـ سلق البيض وتلوينه، فلا بد من تلوينه بألوان طبيعية حتى لا تضر الصحة العامة للإنسان، فيمكنكم استخدام الكركم حتي يكتسب اللون الأصفر والكركدية والبنجر للون الأحمر، والبقدونس للون الأخضر، أما بالنسبة لوجبة الغداء فتكون من الرنجة والفسيخ، فلابد التأكد من مصادر شرائهم حتى لا تضر من يتناولهم، ولا ننسى الخروج إلى المتنزهات المختلفة حيث التمتع بمناظر الطبيعة الخلابة.

ومن هنا نقدم لكم بعض صور للتهنئة بـ عيد شم النسيم 2019 :

 

 

 

كل عام وأنتم بخير
كل عام وأنتم بخير

 

تلوين البيض
تلوين البيض

خلفيات وصور الاحتفال بـ شم النسيم 2019 للفيسبوك و الواتس اب وانستجرام

 

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نتيجة بحث الصور عن صور شم النسيم

 

نتيجة بحث الصور عن صور شم النسيم

 

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=_QRmZUFm-_c

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عن الكاتب

نورهان محمد

صحفية حرة ومذيعة راديو أون لاين ومراسلة تلفزيونية، عملت بمجال الصحافة منذ عام 2012 كمترجمة صحفية من العبرية والانجليزية الي العربية ثم انتقلت من جرائد ومجلات ورقية إلى مواقع إلكترونية. درست الأعداد والتقديم الإذاعي والتلفزيوني وبالفعل قدمت برامج إذاعية مثل إشارتك خضرا، و فضي دماغك ثم انتقلت كمراسلة في برنامج بث مباشر والذي يذاع على قناة مصر الحياة الفضائية. أخيرا قدمت برنامج تلفزيوني بعنوان لسه فيه أمل لدى مجلس الشباب المصري.

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