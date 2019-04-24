خلفيات وصور الاحتفال بـ شم النسيم 2019 للفيسبوك و الواتس اب وانستجرام

إجازة شم النسيم 2019 التي ينتظرها عدد كبير من المصريين كل عام حتي يقومون بـ إحياء عاداتهم القديمة وهى تلوين البيض وتناول الرنجة والفسيخ، لا سيما يقوم عدد كبير من الأشخاص بتبديل ملابسهم الشتوية وارتداء الملابس الصيفية بسبب تحسن درجات حرارة الجو، سوف توافق إجازة #شم_النسيم_2019 في يوم 9 أبريل القادم وتكون إجازة رسمية لجميع العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، أما إجازة الأخوة المسيحين سوف تكون يومي الثامن والتاسع من أبريل بمناسبة قدوم عيد القيامة المجيد.

تعرف على إجازات شهر أبريل عام 2019

يتمتع شهر أبريل بالعديد من الاجازات الرسمية والتي يقرها مجلس الوزراء لجميع العاملين سواء كانوا بالجهات الحكومية أو بالقطاع الخاص وهم كالاتي:

إجازة عيد القيامة المجيد الأحد 28 أبريل.

إجازة شم النسيم الاثنين 29 أبريل.

إجازة عيد تحرير سيناء الأربعاء 25 أبريل.

وتعتبر هذه الإجازات إجبارية وفقا لـ قانون العمل الموحد المطبق في جمهورية مصر العربية، وإذا قام أصحاب العمل بتشغيل الموظفين في هذه الأيام سوف يتم احتساب يوم الإجازة بـ قيمة يومين من أيام العمل العادية.

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يستيقظ معظم المصريين في صباح يوم شم النسيم ويقومون بـ سلق البيض وتلوينه، فلا بد من تلوينه بألوان طبيعية حتى لا تضر الصحة العامة للإنسان، فيمكنكم استخدام الكركم حتي يكتسب اللون الأصفر والكركدية والبنجر للون الأحمر، والبقدونس للون الأخضر، أما بالنسبة لوجبة الغداء فتكون من الرنجة والفسيخ، فلابد التأكد من مصادر شرائهم حتى لا تضر من يتناولهم، ولا ننسى الخروج إلى المتنزهات المختلفة حيث التمتع بمناظر الطبيعة الخلابة.

ومن هنا نقدم لكم بعض صور للتهنئة بـ عيد شم النسيم 2019 :

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=_QRmZUFm-_c

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