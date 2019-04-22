صور.. إقبال كثيف من قبل المواطنين وزيارات مفاجئة لقيادات أمنية لمدينة كفر الزيات

شهدت مدينة كفر الزيات والقري التابعة لها بمحافظة الغربية، إقبالا كثيف من قبل المواطنين للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور، وتصدر المشهد كبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب، والعملية الانتخابية تسير بشكل حضاري ودون أي معوقات أو مشاكل تعوق سير العملية.

ومن جانبة أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، علي إزالة كافة العقبات أمام المواطنين، ودعا المواطنين للمشاركه في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، و انه حق دستوري لكل مواطن وواجب وطني، وتفقد اللواء هشام السعيد خلال جولته، لجان مدرسة الشهيد نبيل الدهراوي بقرية إبيار، وكان في استقباله السيد رئيس مجلس مدينة، والسيد مدير عام الإدارة التعليمية بكفر الزيات، لمتابعة سير اللجنة وعملية التصويت.

وتفقد اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، امس الأحد، عدد من لجان الاستفتاء بمدينة كفر الزيات، للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء وتأمين اللجان.

كما تفقد أيضا اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية عدد من اللجان بمجلس قروي ابو الغر التابع لمدينة كفر الزيات لمتابعة الحالة الأمنية، وشدد على القوات باليقظة التامة، والوقوف في وجه ما يعكر صفو سير الانتخابات وحسن معاملة المواطنين .

و الجدير بالذكر أن نسبة التصويت في اليوم الثاني والثالث، اعلي بكثير من اليوم الأول للاستفتاء، حيث دفعت الشركة المالية والصناعية، وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، وشركة أبو الهول للزيوت والصابون، وشركة المبيدات، بأوتوبيسات لنقل العاملين بها كلا علي حسب لجنته طوال أيام الاستفتاء.

ودعا حزب مستقبل وطن بكفر الزيات، جميع المواطنين بنزول الي اللجان للإدلاء باصواتهم، والمشاركة في الاستفتاء علي الدستور، وان يعبروا عن رأيهم بشكل حضاري، وطالب جميع أمناء الجان و الوحدات الحزبية بحث المواطنين علي المشاركة، و الحشد أمام اللجان، وانطلقت مسيرة بعنوان “انزل وشارك مصر محتاجاك” تجوب الشوارع رافعين الأعلام لحث المواطنين علي النزول و المشاركة.

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