شكاوى بطاقات التموين على الخط الساخن للمنظومتين التموين والخبز -تقديم تظلم أصحاب البطاقات الخاطئة

نقدم لكم زوارنا الكرام كل ما يخص تحديث بطاقات التموين الذكية والتي تشغل بال المواطنين بمصر تلك الفترة وحتي يوم 8 نوفمبر المقبل حيث انه هو الموعد المحدد لغلق باب استقبال تحديث البطاقات التموينية واستكمال البيانات الخاطئة بالصحيحة، وكذلك ادخال المواليد الجدد ضمن المنظومة التموينية للتمكن من صرف المقررات لهم شهريًا ضمن المقيدين بالبطاقة.
شكاوي وزارة التموين
وعلى السياق ذاته دشنت وزارة التموين رقم شكاوي بطاقات التموين لتلقي أي استفسارات من المواطنين حول المنظومتين التموين والخبز وايضًا في حال مواجهة المواطن المصري أي مشاكل في تجديد البطاقات التموينية او اثناء عمل بدل تالف، فقط على المواطن الاتصال بالرقم الساخن ادناه (19765) المطلق من وزارة التموين لمساعدته في حل مشاكل البطاقة الذكية على الفور لاستقبال المقررات التموينية الشهرية.
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آخر موعد لتحديث بطاقات التموين و إضافة المواليد الجدد
تحديث البيانات عبر موقع دعم مصر
شكاوى بطاقات التموين
وقد طرحت وزارة التموين من جهتها عدة خطوات يجب اتابعها لضمان تحديث بطاقة التموين الذكية بشكل صحيح واليوم نوفرها لكم بالشرح والصور.
أولاً: يجب الدخول عبر موقع دعم مصر.
ثانياً: قم باختيار اسم محفظتك.
ثالثاً: ثم الإدارة التموينية التابع لها.
رابعاً:، قم بتحديد اسم المكتب التمويني التابع لك.
خامساً: ادخل أسم التاجر التمويني، ثم أضغط على استكمال.
لا زال متاحا لكل أصحاب البطاقات التموينية الخاطئة من الاستفادة بالدعم التمويني من خلال تقديم تظلم إلى موقع دعم مصر الاليكتروني للنر في التلم ومراجعته حال ثبوت أهليتك في الدعم سيتم إعادته مرة أخري إليك.
التعليقات
انا من بيجام شبرا الخيمه حضرتك فيه مخبز باسم قنديل في بيجام عند الموقف بتاع الميكروباص المخبز ده كله حراميه وبيضحكو على الناس بيخدو منهم الخبز مرتين وتلاوته علىالباقة ارجو متابعه هذا المخبز
انا معايا بطاقه تموين من عشر سنين وبصرف بيها وقمت بتحديثها اكتر من مرة بعد آخر تحديث تم حذف بيانات البطاقة التموينية وادخال بيانات لشخص آخر وظهر وجود د 5 بطاقات بنفس الرقم ودايخ بين وزارة التموين ومكتب التموين
يا فندم تمام استخراج البطاقة التموين ٤/١٢/٢٠١٨ وتم ابعت الرقم السرى وحتى لان لم يتم صرف التموين كل ما اصرف تموين يقولو لم يتم تفعيل البطاقة والله العظيم ما فرحت بيها انا مش عارف اعمل اية البطاقة باسم حمادة حسن حسن رقم القومى ٢٨٥٠٥٠٧٠٢٠١٠٧١ الرقم البطاقة ١٠٢٠١٢٤٠١٥٢٩ برجاء الرد
لو سمحت بطاقه التموين باسم والدي 3اشخاص قدمنا بدل فاقد منذ اكثر من خمسه اشهر ودون جدوى وكل ما نروح المكتب يقولو هتيجي رساله ومش بيتبعت حاجه البطاقه باسم حسن حسين حسن رقم القيد 9955
ارحمو.من.فى.الارض.يرحمكم.من.فى.السماء
انا اسمي محمود نصر كرم محمد من الشرقيه انا كنت موجود في بطاقه التموين ورحت مكتب تموين ام الزين ال انا تابع ليه علشان استخرج بطاقه تموين ليه علشان اضيف مراتي وبعد ٣ شهور رحت اسال علي البطاقه لقتهم شالوني من التموين انا عاوز مسؤل يحللي المشكله دي
فيه ناس بتصرف وهي ما تستحق الصرف بقالها اكتر من خمسه وعشرين سنه في السعوديه هو وزوجته واولاده البنات تزوجوا من مصريين عاملين في السعوديه وبالرغم من كدة بيصرف تموين وعيش لكل افراد اسرته حتي وهو مسافر مع زوجته وأولاده … الكلام دة حاصل عندنا في المحله وكتيير قوي علب كدة … هدي مثل عبد اللطيف محمد ابو زيد من المحله الكبرى الجمهورية له في السعوديه اكتر من عشرين سنه ونفس الكلام … وفيه غلابه يستحقوا ومس عارفين يخدوا حقهم … الله المستعان …
انا اسمي هاشم محمد هاشم عبد الرحيم من اسيوط مركزمنفلوط قريةام القصور بطاقة التموين موقفه من شهر فبراير2018 الي هذا اللحظه لم نستلم تموين الرقم القومي268103125000655
السلام عليكم برجاء النظر في هذه الشكوى انا لم يتم عمل بطاقه تموينيه ليه منذ خمس سنوات وآلله والله دي حقيقه انا محتاج مساعده بخصوص البطاقه التموينيه عاوز اعرف ايه السبب وكل ما اعمل ورق يتم الرفض ويقولون اني بطاقتي قليوبيه اختباري الرجاء الرد على رسالتي هذه
ياريس يا سعاده وزير التموين انا المواطن طارق صبحي سالم اتقدم بشكوي اليك بخصوص البطاقه التموينيه انا بقالي حوالي خمس سنوات بدون بطاقه تموينيه وكل ما اتقدم بطلب يتم رفض الطلب ارجو النظر لي بعين الرحمه انا عندي ثلاث اولاد ومليش أي تموين او خبز طب ازاي وكل ما اسال ع البطاقه يتقالي اترفض الطلب ليه لان بطاقتي قليوبيه اختباري وانا مش فاهمه حاجه ارجو المساعده
البطاقه فيها مشكله من 10شهور وانا دايخ مش عارف اصرف لا تموين ولا اي شيئ عملت شكاوي كتير واتصلت لما قربت اشحت ومحدش عايز يساعدني فوضت امري اليك يارب
حسبنا الله ونعم الوكيل
السلام عليكم @بطاقتى التموينيه بها اثنان فقط ومستخرجه من سنه وفى نوفمبر2018 تم خصم عشواءى لفرد من الاثنين @نفسى اعرف احنا ليه بيتلعب بينا كدا @
ولا الوزاره بتستهبل
لماذا تم رفض الطلب المقدم مني….وزاره التموين تتنصل وتقول وزاره الإنتاج الحربي والإنتاج الحربي يقول التموين……انا ضابط شرطه بالمعاش معلشي كم. دي اخرتها اين الانتماء بعد نزعتوا الانتماء …..
لو سمحتم انا استلمت بطاقه التموين وبعت اكتر من مره الرساله علشان يوصلي الرقم السري والرقم موصلش لحد دلوقتي
من فضلكم سعدوني
اغيثوناوارحمونا من صاحبة المخبز البلدي الموجود في قرية صهرجت الكبري مركز ميت غمر محافظة الدقهلية عواطف عبدالسميع المشد
بسم الله الرحمن الرحيم
اتقدم اليكم بشكوة حيث تم تعديل البطاقة التموينية
بمكتب تموين المحلة الكبرى مرتين برقم 700335992 تاريخ 11/6/2018 قديم وتم التحديث برقم 702887858 تاريخ 15/10/2018 جديد وذلك لاضافة فرد حيث ان عدد الافراد 7 لكنه ورد في بون صرف الخبز 6 رغم تقديم صور البطاقة الخاصة بالافراد
مقدمه لسيادتكم
كمال محمود الطوخي
الغربية . المحلة الكبرى.سوق اللبن . عمارة الحاج عاشور الدهان
لوسمحت أثناء تحديثي لبطاقة التموين أردت دخول رقم تلفوني الجديد ولكن دون جدوى الموقع لايستجيب ولكن جميع بياناتي صحيحه فهل لي أن أذهب يوم السبت في التظلم واكتب واسجله مره اخرى ارجو الرد من فضلك
من ساعة محدثت البطاقة واضافة افراد والموقع كتب ان البيانات في حالة مراجعة ومفيش اي حاجة ظهرت في البيانات وذهبت الي مكتب التموين ولن يفيدني
بقالى ثلاث سنوات طالعة البطاقة العائلية بنفر واحد فقد بالرغم انى كنت على الورقية ٤ افراد ولغاية دلوقت مفيش حد يدينا رد او حل محافظة اسيوط تموين ديروط بيقولوا ان عيالي مسجلة فى بطاقة تانية طب ياجماعة مين البطاقة التانية محدش راضى يدينا تفسير
البطاقة التموينية رقم 13400761050
باسم عايشة سليمان عواد صبحي
عدد الافراد الصحيح فردين المستحقة
مسجل فردين ولكن نصرف فرد واحد
فرجاء تصحيح البطاقة بحيث نصرف فردين
انا عملت بطاقة باسمى وجت رسالة التوجة لمكتب التموين جبت البطاقة وعمالة ابعت رسايل عشان الرقم السرى ولاحياة لمن تنادى اية الحل لو سمحتم فيدونى لا بأخذ عيش ولاعارفة اصرف تموين
ارسلت رقم ١ف رسالة حتى اعرف الرقم السرى
البطاقة بها6أفراد وأصبحت فردين من أول نوفمبر وعند الدخول للموع تكتب رسالة البيانت لا تحتاج تحديث
برجاء الإفادة برقم السرى الخاص برقم البطاقة التموينيه رقم 121100155652 واحمل بطاقة قومية رقم 2804212100971 حيث أنني تم إرسال عدد 3 رسائل علي رقم 91237 لمعرفت الرقم السرى وحتى الآن لم أتمكن من معرفة الرقم
قما بتعحدث البطاقه بخمس افراد وعند صرف مقررات نوفبر وجدتها مازالت نفر واحد ادارة تموين المنيا كتب تموين صفط الخمار اسم المستفيد زينب محمد عثمان محمود انا لم ارسل اى تعليقات او شكاوى سابقا
قما بتعحدث البطاقه بخمس افراد وعند صرف مقررات نوفبر وجدتها مازالت نفر واحد ادارة تموين المنيا كتب تموين صفط الخمار اسم المستفيد زينب محمد عثمان محمود
أنا بقالي اكتر من سنه البطاقه في 3افراد باخود فرد واحد تموين واتنين والتلاته عيش ورحت كذا مره مكتب التموين يقولي احنا قدمنا الطلب وربنا يسهل بقالي يومين من يوم 1/11البطاقه وقفت خالص مش عارف اعمل اه
السلام عليكم ….
دائره مصر القديمه ( القبوه – محمد الصغير – الفرنساوى – البلوك – ابوسيفين – بوابه الوداع )
تستغيث مفيش غير مخبز واحد فقط و ليس عليه رقابه فى القطعيه نهائى و انتاجه لايكفى الناس
برجاء سرعه الرد قبل ما الناس تتعارك من اجل الخبز ثانيه
لماذا يتم وقف بطاقات التموين لموظفين مواليد 59 يعنى السنادى حيبقى على المعاش يرجع يدور ويلف وتعب للحصول على بطاقه جديدة بالاضافه الى تعبه للجرى وراء صرف المعاش الرجاء اعاده النظر
انا مشكلتي ان انا باسم جوزى من 7سنين وكانت بطاقة ورقية ومن شهر يوليو 2017 قالى فى مكتب التموين البطاقة خدت رقم على الكمبيوتر وبعدها بسنة كاملة اخدت بطاقة بتاريخ 19 يوليو 2018 البطاقة طلعت بأسمى انا فرد واحد مع العلم ان البطاقة الورقية كانت 3 أفراد وانا عندى 3اولاد 13 سنة وطفل 10 سنين وطفل 7 سنين حدثت على النت ونزلت المواليد على النت ينفع ولا اعمل ايه علما بأن البطاقة حاليا بأسمى انا مش باسم جوزى
والله انا نفسي اعرف ليه انا نقلت من محافظه لمحافظه من 2012وحتي الان ولم يصدر لي بطاقه ذكيه علي الرغم من ان بطاقتنا كانت في المنوفيه ذكيه وتم تسليمها في البريد علي حسب ماقيل لنا في هذا الوقت ومن وقتها وهي ورقيه وتم وقفها لمده ثم استئانفنا الصرف هذا الشهر وبعد عذاب ويقول لنا مكتب التموين ان لم تنزل البطاقه في شهر واحد ستقف عن الصرف وتلغي فماذا نفعل والبطاقه بها حوالي 9اسر مع صاحب البطاقه الاصلي (اولاده المتزوجون)ولا يستطيعون الفصل لانها ورقيه حتي الان افيدونا ماذا نفعل وكلما سالنا مكتب التموين يقول الانتاج الحربي هو المسؤول والبطاقه منقوله من محافظة المنوفيه الي القاهره تابعه لمكتب تموين الحي العاشر مدينة نصر ورقمها معروف بعد تقديم شكوي لوزارة التموين وتحويلنا بعد شهرين الي مديرية التموين في الفسطاط ثم الي مكتب الحي العاشر مره اخري فما الحل برجاء رد مقنع لاننا زهقنا من طوال الاجراءات بلا نتيجه
انا محدثة البطاقة فى اخر شهر 9 وإلى الآن تظهر فى ورقة الخبز البطاقة بها أخطاء سارع بتحديث البيانات
ماذا نفعل
برجاء الإفادة تم تعديل البطاقة عن طريق الموقع الالكتروني وعند الدخول مرة آخر يظهر لايوجد بيانات للتحديث وعند صرف العيش يظهر في الورقة يوجد بيانات خاطئة
لبطاقة فيها خطاء من عندكولو تكرمة ارجو المساعد انامكنش لدي بطاقه لسه عمله قريب المشكله ان اللى سجل البطاقه سجل برقم قومى خطا كتب ٧٨
بدل٧٩ فى اخر الرقم والمشكله خرجة عل كده وكنت بصرف بيها مع العلم انها كنت ٧افراد ثم فقدة فى الشارع ثم طلب بدل فاقد ثم تلفة ١\٢٠١٨قدمة بدل تالف والطلب اترفض مفيش سبب وبعد كده قالك طلب تانى عايز اعدل بيانات البطاقه المكتب مش عارف مع العلم انا الطلب يخرج٤افراد وانا صاحب البطاقه موقوف وفى واحد ليس لى به قربه معى لو سمحت عايز تموين بشتري زجاجة الزيت ب٢٠ج حرام برجاء الرد مستعجل
انامحول من المنيا الى القاهره الجديده باقى ازيدمن شهرين وشوفتها على الانت محولنى الى حلون مكتب تموين
الخامس اميرعيدفؤاد اقم تلفونى المسجل01223448619
تقدمت من شهر اغسطس 2018 ولم يتم استخرج بطاقة بدل تالف مع العلم تم تسليم البطاقة التالفه بطاقة تموين رقم 121006119540 مكتب تموين امبابه ب
انامحول من المنيا الى القاهره الجديده باقى ازيدمن شهرين وشوفتها على الانت محولنى الى حلون مكتب تموين التجمع الخامس اميرعيدفؤاد اقم تلفونى المسجل01223448619
انا عملت اضافة لبنتي عن طريق موقع دعم مصر بس مكتوب انها تم اضافتها بس مكتوب جنب اسمها حذف ارجو الافادة لو سمحت هي كده اضافت ولا لا
لو سمحت انا عملت تحديث والموقع لما افتحه يكتب لى ان البيانات فى مرحلة المراجعة .هل كده تم التحديث ؟
نزلو حمزه