شكاوى بطاقات التموين على الخط الساخن للمنظومتين التموين والخبز -تقديم تظلم أصحاب البطاقات الخاطئة

نقدم لكم زوارنا الكرام كل ما يخص تحديث بطاقات التموين الذكية والتي تشغل بال المواطنين بمصر تلك الفترة وحتي يوم 8 نوفمبر المقبل حيث انه هو الموعد المحدد لغلق باب استقبال تحديث البطاقات التموينية واستكمال البيانات الخاطئة بالصحيحة، وكذلك ادخال المواليد الجدد ضمن المنظومة التموينية للتمكن من صرف المقررات لهم شهريًا ضمن المقيدين بالبطاقة.

شكاوي وزارة التموين

وعلى السياق ذاته دشنت وزارة التموين رقم شكاوي بطاقات التموين لتلقي أي استفسارات من المواطنين حول المنظومتين التموين والخبز وايضًا في حال مواجهة المواطن المصري أي مشاكل في تجديد البطاقات التموينية او اثناء عمل بدل تالف، فقط على المواطن الاتصال بالرقم الساخن ادناه (19765) المطلق من وزارة التموين لمساعدته في حل مشاكل البطاقة الذكية على الفور لاستقبال المقررات التموينية الشهرية.

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تحديث للبطاقة الذكية

تحديث البيانات عبر موقع دعم مصر

شكاوى بطاقات التموين

وقد طرحت وزارة التموين من جهتها عدة خطوات يجب اتابعها لضمان تحديث بطاقة التموين الذكية بشكل صحيح واليوم نوفرها لكم بالشرح والصور.

أولاً: يجب الدخول عبر موقع دعم مصر.

ثانياً: قم باختيار اسم محفظتك.

ثالثاً: ثم الإدارة التموينية التابع لها.

رابعاً:، قم بتحديد اسم المكتب التمويني التابع لك.

خامساً: ادخل أسم التاجر التمويني، ثم أضغط على استكمال.

لا زال متاحا لكل أصحاب البطاقات التموينية الخاطئة من الاستفادة بالدعم التمويني من خلال تقديم تظلم إلى موقع دعم مصر الاليكتروني للنر في التلم ومراجعته حال ثبوت أهليتك في الدعم سيتم إعادته مرة أخري إليك.

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