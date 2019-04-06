شكاوى وزارة التموين المصرية| بالتفصيل طريقة تقديم تظلم عبر tamwin.com.eg

شكاوى وزارة التموين المصرية من أكثر ما يهم كل مواطن مصري يستفيد من منظومة الدعم التي تقدمها الدولة، استقبلت وزارة التموين المصرية عدد كبير من الشكاوي المتعلقة بوقف البطاقة التموينة بسبب إرتفاع فاتورة الكهرباء، وذلك بعد قيام الوزارة بإرسال الكثير من الإنذارات للمواطنين على بون الخبز ومختلف السلع التموينية، ويُمكن تقديم هذه الشكاوي من خلال موقع دعم مصر إلكترونياً بكل سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى مقر وزارة التموين بالمحافظة التابع لها صاحب البطاقة.

طريقة تقديم شكاوى وزارة التموين المصرية

يُمكن لأي مواطن مصري تقديم شكوى لوزارة التموين للتظلم بخصوص وقف أو حذف بطاقات التموين، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك الدخول على موقع دعم مصر الإلكتروني عبر الضغط على اسم الموقع.

بعد الدخول على صفحة الموقع الرئيسية، قم بالضغط على خيار (تظلمات عدالة).

ثم قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

بعد ذلك أدخل رقم بطاقة التموين، وحدد المحافظة التابع لها.

ثم أدخل الشكوى المراد تقديمها، وإكتب سبب الشكوى.

أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك؛ لكي يتم التواصل من خلاله مع صاحب بطاقة التموين.

في النهاية، إضغط على زر (عرض).

حذف بطاقة التموين بسبب إرتفاع فاتورة الكهرباء

تلقى موقع دعم مصر معظم الشكاوي من أصحاب البطاقات المحذوفة بسبب إمتلاك أكثر من عداد كهربائي، وإستهلاك أكثر من 1000 كيلو وات، ولذلك تقوم الوزارة بدراسة كل شكوى، وتنظر في التعليق الخاص بالمتظلم، كما أنها تتواصل مع وزارة الكهرباء؛ لتحديد موقف صاحب البطاقة من الدعم، وعند التأكد من عدم إستهلاك صاحب البطاقة لأكثر من 1000 وات، تقوم الوزارة بالتواصل مرة أخرى مع وزارة الكهرباء؛ لتصحيح موقف المُتظلم، وقد أكد مستشار وزير التموين على قبول حوالي 3% من التظلمات المتعلقة بحذف بطاقات التموين، وذلك بعد ثبوت إستحقاقهم للدعم.

حذف بطاقة التموين بسبب مصاريف المدارس

قررت وزارة التموين حذف بطاقات التموين في حالة ثبوت أن مصاريف المدرسة تبلغ قيمتها أكثر من 30 ألف جنيه لأحد الأبناء، وهنا يُقدم صاحب البطاقة تظلم بالموقع، وعليه إثبات أن أبنائه لا يدفعون كل هذه المصاريف.

تحديث بطاقات التموين

تقوم وزارة التموين حالياً بإستقبال طلبات الأشخاص التي تنتمي إلى الفئات المشمولة بالرعاية مثل أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة؛ لكي يتم إستخراج بطاقات جديدة خاصة بهم.