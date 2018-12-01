شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي وحدات الإعلان العاشر 2018 مواعيد التقديم وأسعار وأماكن الوحدات السكنية وطرق الدفع

تعرف على شروط وموعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي وحدات الإعلان العاشر ، وأسعارها، وكذلك المدن والمحافظات المتاحة بها، ومواعيد التقديم، من خلال هذا التقرير الشامل الذي يقدمه لكم موقع “نجوم مصرية”.

طرحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري فتح باب الحجز لحوالي 60 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة على 12 محافظة، على أن يبدأ الحجز فيها ابتداءا من يوم الخميس القادم 8 نوفمبر الحالي، وسيستمر بيع كراسات الشروط حتي منتصف شهر ديسمبر، وسيتم بعد ذلك أختيار وإعلان أسماء الفائزين ويتم تسليمهم الشقق الجديدة بعد ما يقرب من 30 شهر، وقد وفرت الوزارة مركز خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي ويمكن الاتصال عبر الأرقام التالية للاستفسار عن أي شيء، والأرقام هي 5999 – 5777 – 1188 من أي هاتف محمول ، وللهاتف الأرضي الاتصال على الرقم 090071117، الاتصال متاح طوال الأسبوع من 9 صباحاً إلي 9 مساءا ما عدا يوم الجمعة.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2018

أكدت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن تخصيص الوحدات في مشروع الإسكان الاجتماعي لن يكون بأولوية الحجز، وانه سيتم الاختيار بعد منتصف ديسمبر بين المتقدمين للحجز، ويمكن الحصول على كراسة الشروط من خلال فروع مكاتب البريد بالمدن والمراكز

شروط الحجز في شقق الاسكان الاجتماعي 2018

إلا يقل سن المتقدم للحجز عن 21 عاماً في تاريخ الحجز

أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية

استلام الوحدة كاملة التشطيب طبقاً للأسعار المذكورة بكراسة الشروط

يتم البيع عن طريق السداد “كاش” او عن طريق التقسيط مع احتساب فائدة.

اماكن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان العاشر 2018

المدن المتاح الحجز فيها هي مدن “أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة”

أسعار شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان العاشر

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر هي 185 ألف جنيه للشقق المكونة من غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75م2 ،أما الشقق المكونة من 3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2 ستكون بسعر 225 ألف جنيه.

تم سحب 127 ألف كراسة شروط حتى الآن من أجل حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر ، وسيتم إتاحة بيع الكراسات طوال فترة الإعلان التى تنتهى في منتصف شهر ديسمبر القادم.

تم بيع أكثر من 290 ألف كراسة شروط حتى نهاية فبراير، ولا تزال الفرصة متاحة أمام الجميع حتى منتصف ديسمبر الحالي.