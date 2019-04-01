نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي موقع وزارة الإسكان والتعمير .mff.gov.eg رقم تليفون صندوق التمويل العقاري complaints shmff gov eg لإعلان أسماء الفائزين

نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي www.mff.gov.eg والتي تأتي في إطار خطة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة complaints shmff gov eg في العمل على توفير وحدات سكنية مناسبة للشريحة المجتمعية محدودة ومتوسطة الدخل، وذلك من خلال مشاريع الإسكان الاجتماعي لبتي تقوم بها الدولة، حيث يتم كل فترة الإعلان عن فتح باب الحجز للعديد من كشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك في معظم محافظات مصر، خاصة مشروعات المدن الجديدة، والهدف من هذه المشروعات الكبرى هو التيسير على المواطنين في الحصول على المسكن المناسب، وكذلك العمل على تفريغ المدن ذات الكثافة السكنية المرتفعة وإعادة التوزيع العمراني في أرجاء الدولة المصرية، والعمل على خلق مجتمعات عمرانية جديدة.

ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالإعلان العاشر لقرعة الإسكان الاجتماعي،كذلك سنتناول كافة الشروط الخاصة بالحصول على وحدات سكنية بالإعلان العاشر، وكذلك خطوات التقديم، كما سنتابع معكم من خلال هذا التقرير أيضا كل ما يستجد من تصريحات وأخبار حتى إعلان نتيجة القرعة وموعد الإعلان عن أسماء الفائزين.

ومن الجدير بالذكر ما صرحت به الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مى عبد الحميد، حيث صرحت إن الصندوق الاجتماعي قد قرر السماح لمن قام بدفع مقدمات الحجز لوحدات الإعلان العاشر فى مكاتب البريد ولم يتمكنوا من لبقيام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق لأسباب فنية، فيمكنهم التقدم ورفع الأوراق والمستدات المطلوبة على الموقع الإلكترونى للصندوق، حيث أضافت مي عبد الحميد أن المدة المحددة سوف تنتهى عقب انتهاء من جميع المشكلات الفنية الخاصة ببعض المواطنين.

شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

هذا وقد أشارت مي عبد الحميد أن عدد المتقدمين للحجز بقرعة الإعلان العاشر قد تجاوز 225 ألف مواطن، كما أن عدد كراسات الشروط الخاصة بالحجز في الإعلان العاشر التى قد تم بيعها قد تجاوز 300 ألف كراسة شروط.

أما عن أهم ما يميز الإعلان العاشر عما سبقة فقد صرحت مى عبد الحميد، أن الإعلان العاشر يتميز بتوافر وحدات سكنية بمساحات مختلفة، حيث تم طرح وحدات وحدات سكنية نظام غرفتين وصالة، وكذلك تم طرح وحدات سكنية نظام 3 غرف وصالة، لذلك يغطي الإعلان العاشر شرائح مجتمعية أوسع،وهو ما يتلاءم مع دخل وإمكانيات المواطنين في الشريحة الواحدة، كما يتميز الإعلان العاشر بإمكانية تقسيط مقدم الحجز على 30 شهرًا، وهو ما كان عقبة كبيرة أمام المواطنين حيث كان يتم سابقاً دفع إجمالي مقدم حجز الوحدة السكنية خلال 3 أيام، وهى الفترة التي كان يحددها البنك أو جمعية التمويل.

فيديو يشرح كيفية التقديم على طلب وحدة سكنية

شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي قرعة الإسكان الاجتماعي

في إطار حرص الدولة في توفير السكن المناسب للمواطنين، يتم التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، في العمل على تسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة للشباب، وتتميز هذه الوحدات السكنية بأسعار مناسبة لمعظم شرائح المجتمع، حيث تعمل الدولة على طرح هذه الوحدات بأقل تكلفة ممكنة، ومن الجدير ذكرة أن بداية الحجز كانت في منتصف نوفمبر 2018، بمقدمات 10.000 جنيه للحجز، حيث تم طرح عدد 60 ألف وحدة سكنية في العديد من المدن وبيانها كالتالي

مدينة أكتوبر الجديدة

حدائق أكتوبر

مدينة بدر

مدينة العاشر من رمضان

مدينة العبور الجديدة

مدينة المنيا الجديدة

مدينة الغردقة

مدينة السادات

مساحة شقق الإعلان العاشر

النموذج الأول النموذج الثاني 3 غرف وصاله بمساحة 90 متر بسعر 225 ألف جنية (مقدم حجز 14 آلاف جنيه) غرفتين وصالة بمساحة 75 متر بسعر 185 ألف جنيه ( 10 آلاف جنيه)

شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي وكيفية الحجز إلكترونيا بالإعلان العاشر

الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وزارة الإسكان https://www.mff.gov.eg. تسجيل جميع بيانات المتقدم للحجز. إرفاق المستندات الشخصية للمتقدم. عند الانتهاء اضغط “إرسال”.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

يكون عمر المتقدم 21 أو أكثر لا يجوز التقدم للحصول على أكثر من شقة. ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي من قبل( دار مصر – سكن مصر – أو غيرها). ألا يكون أحدا من أفراد الأسرة قد حصل على قرض أو شقة من الإسكان الاجتماعي من قبل، كما ألا يكون أحدا من الأسرة من المتقدمين من الأطفال القُصر. أن يكون غير حاصلا على سكن خاص به، سواء ملك له أو آل إليه بالميراث. أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يريد التقديم فيها، أو من محافظة مجاورة. يكون نظام السداد بالتقسيط على 20 عام من خلال النظام المتبع للتمويل العقاري.

شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة للحجز

صورة من بطاقة الرقم القومي، جديدة وسارية. مفردات الراتب الشهري للمتقدم. قسيمة الزواج”للمتزوجين”. شهادات ميلاد للأطفال.

الأوراق المطلوبة من الأرامل

صورة من بطاقة الرقم القومي. شهادة وفاة الزوج. بيان للمعاش (إذا كانت تتلقى معاشا). شهادات ميلاد الأولاد (إن كان لديها أطفال). صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

يقدم الصندوق دعماً نقدياً بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 5 ألاف جنيه إلى 40 ألف جنيه مصري من قيمة الوحدة على حسب دخل المستثمر وهو ما يعرف بالنظام المتدرج حيث تزيد قيمة الدعم كلما قل دخل المستثمر والعكس صحيح. ويؤدي هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز 35% من صافى الدخل الشهرى لمشترى الوحدة قابلة للتعديل حسب ما يقرره القانون

قانون الإسكان الاجتماعي الجديد تحرص وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على توفير شقق للإسكان الاجتماعي لجميع فئات المواطنين، الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزا، وتقوم بدعم كبير للإسكان الاجتماعي خاصة، وحرصا منها على أن يصل الدعم فيها للمواطن فقد قامت الدولة بوضع ملامح قانون الإسكان الاجتماعي الجديد، ويقوم البرلمان المصري بمناقشة القانون لوضع الملامح النهائية عليه تمهيدا لإصدار القانون النهائي المنظّم لعملية البيع والشراء لوحدات الإسكان الاجتماعي.

وقامت الدولة في الفترة الماضية بطرح العديد من الوحدات السكنية للحجز، وقامت بتسليم العديد من الوحدات بالعديد من المناطق، وكانت الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى بشأن بعض التلاعبات في حجز الشقق مما استدعي إصدار قوانين جديدة للحد من التلاعبات

ملامح قانون الإسكان الاجتماعي الجديد

قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن الملامح المبدئية المنظمة للعلاقة بين الدولة والمواطنين بشأن وحدات الإسكان الاجتماعي، وهي ملامح مبدئية لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد وهي:

ضم صندوق التمويل العقاري مع صندوق التمويل الاجتماعي، ومصادر إيرادات وتمويلات كلا الصندوقين معا، مع تحديد كيفية العمل للصندوقين سويا، ويهدف هذا الدمج لتخفيف اعتماد تمويل الإسكان الاجتماعي على إيرادات الدولة، وإيجاد مصادر بديلة لتمويل تلك المشرعات، بهدف ضمان استمراره وكفاءة عالية للوحدات.

إلزام المواطن الذي تمكن من الحصول على الوحدات السكنية من السكن فيها فور الحصول عليها، وعدم المتاجرة فيها أو إغلاقها.

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