زيادة رواتب المعلمين حسب رتبة المعلم بأوامر من الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أوامر بزيادة #رواتب_المعلمين وذلك لرفع المستوي المعيشي للمعلم والابتعاد عن ظاهرة الدروس الخصوصية.

وبالفعل صرح المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم المصرية بوجود خطة زمنية جاري تنفيذها علي مدار ثلاث سنوات القادمة.

مساعي وزارة التربية والتعليم لرفع رواتب المعلمين

كما تعلمون جميعا أن وزارة التربية والتعليم تسعي دائما لمساعدة المعلم المصري وتوفير كل سبل الدعم له، ورفع مستواه المعيشي حتي يعطي ولا يبخل بشيء علي طلابه.

فأن رفع مرتبات المعلمين هي السمة الأساسية للنهوض بالعملية التعليمية، حتي يواجه المعلم ظاهرة ارتفاع الأسعار الحالية والتي اجتاحت السوق المصري بأكمله، لاسيما عن ارتفاع أسعار الوقود والمواصلات والكهرباء، فجميع فئات الشعب تعاني من تلك الظاهرة.

ومن هنا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بضرورة رفع مرتبات المعلمين علي جميع المستويات في المدارس الحكومية والخاصة علي حد سواء، وبالفعل توجد خطة زمنية معروضة حاليا علي مكتب رئيس الجمهورية لم يتخذ فيها قرار إلا بالرجوع لوزارة المالية المصرية.

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وزير التعليم:نعمل على رفع رواتب المعلمين خمس أضعاف رواتبهم الحالية

ميزانية وزارة التربية والتعليم

كما تعلمون جميعا أن ميزانية وزارة التربية والتعليم المصرية حوالي 80 مليار جنية، حيث يتم دفع رواتب المعلمين بمقدار 68 مليار جنيه، أما باقي الميزانية وهم 12 مليار جنية تخصص للأنفاق علي المباني التعليمية والمناهج الدراسية والامتحانات.

الجدير بالذكر مطلوب حاليا من وزارة المالية رفع مرتب المعلمين بمقدار 500 جنية مصري وهذا سوف يكلف الدولة 8 مليار جنية سنويا، فهل ستستجيب الوزارة أم تجد حل أخر.

كما نشرت جريدة البوابة نيوز تصريحات خاصة لوزير التعليم الدكتور طارق شوقي بأنة يبحث مجموعة من الحلول مع وزير المالية حتي تكون مرتبات المعلمين من 4000 جنية وحتي 8000 جنية وذلك حسب رتبة المعلم.

كما نشرت جريدة الجمهورية بأن رواتب المعلمين قد ارتفعت في الموازنة الجديدة، والتي يبلغ قيمتها 65 مليار جنيه تقريبا، الجدير بالذكر أن الخبير التربوي دكتور رأفت عمران يطالب بـ ضرورة محاسبة المعلمين عندما يحدث زيادة للرواتب الخاصة بهم،خصوصا مع تطبيق نظام جديد للتعليم يشمل 4 مراحل دراسية، فمن يلجأ إلى الدروس الخصوصية أو من يقصر في أداء وظيفته لابد من محاسبته من خلال قانون يتم إصداره عن طريق مجلس النواب وكان هذا التصريح خلال اتصال هاتفي عبر برنامج أمنية مصرية والذي تعرضه قناة دريم الفضائية.

مؤخرا صرح وزير التعليم المصري دكتور طارق شوقي بأنة يعمل جاهدا لرفع مرتبات المعلمين خمس أضعاف مرتباتهم الحالية وذلك خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج كل يوم المذاع على قناة ON E

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