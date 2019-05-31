رقم شكاوي شركة المياه والصرف الصحي 2019

يتساءل الكثير من الزوار عن رقم شكاوى شركة المياه والصرف الصحي وذلك للإبلاغ عن الشكاوى ونظرًا لاهتمام موقع ( نجوم مصرية ) بتوفير الخدمات إلى القرّاء فسنتناول في هذا المقال بعض المعلومات المهمة عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي يقع مقرّها في القاهرة تحديدًا كورنيش النيل، الساحل، محطة مياه روض الفرج، ورقم الهاتف الخاص بها تليفون شكاوى المياه بالقاهرة 02/24583591 – 02/24583596 أما رقم الفاكس 02/24583884 ، والبريد الإلكتروني [email protected]

ولتقديم شكوى ارتفاع فاتورة المياه يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء لشركة المياه الخط الساخن125 لمياه الشرب ويمكن الاتصال برقم خدمة عملاء الصرف الصحي على الرقم الساخن: 175 للصرف الصحى.

رقم خدمة عملاء شركة المياه والشكاوى

الخط الساخن: 125 لمياه الشرب – 175 للصرف الصحي وتعمل شركة مياه الشرب في الوقت الحالي على تقديم أفضل خدمة للمستهلكين مع الاهتمام بالعميل والعمل على إظهار الشركة بصورة أحسن وأفضل، مع تقديم للإعلام ما تقوم به الشركة من المشاريع والانجازات المختلفة لتوفير خدمات أفضل للشعب المصري، فهدف الشركة أن تخدم القضايا الخاصة بالمجتمع والوطن والمواقع الخدمية الأخرى العامة، وهذا يعتبر الخط الساخن لشكاوى المياه بالجيزة وكذلك شكاوى المياه المعادى وهو أيضًا شكاوى المياه شبرا الخيمة وهو أيضًا خط شكاوى المياه بطنطا وهو كذلك تليفون شكاوى المياه المرج.

وأنشئت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركاتها التابعة و تكون لها الشخصية الإعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وبمقتضى الفقرة الثالثة من القرار الجمهورى المشار اليه تم تحويل الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام لمياه الشرب والصرف الصحى شركات تابعة للشركة القابضة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ليصبح عدد الشركات التابعه 25 شركة تابعه تخدم 27 محافظة، والهدف هو تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.

معلومات مهمة عن استهلاك المصريين للمياه

وصل إنتاج الشركة عام 2018 نحو 25 مليون م3/ يوم متوسط الطاقة الفعلية لمحطات مياه الشرب، وبلغ عدد محطات مياه الشرب 2699 محطة، وبلغ إجمالى أطوال شبكات مياه الشرب163 ألف كم، وبلغ عدد المشتركين 15.6 مليون مشترك، ووصلت نسبة تغطية مياه الشرب 98%.

ويمكنك أن تكتب الشكوى عن طريق الرابط الإلكتروني هنا التالي

حيث يعطيك هذه الصورة صيغة شكاوى المياه التي تسجل فيها البيانات وتقديم الشكوى

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