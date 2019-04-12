رقم خط نجدة الطفل يتلقي بلاغاً بمحاولة أم بيع طفلها بالإسكندرية

تلقى رقم خط نجدة الطفل بلاغاً يفيد بأن سيدة حاولت ترك وليدها بإحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، حيث أثارت تلك الأم الشكوك حولها من طاقم الممرضين والأطباء بعد ولادتها بأنها لا تريد استلام مولودها ولا تريد التوقيع على استلام الطفل، وحين تم الضغط عليها حاولت الإتصال بسيدة أخرى لتتسلم الطفل منها مما أثار ريبة قسم الأطفال وحديثي الولادة بالمستشفى وقاموا بالإتصال على الفور على رقم خط نجدة الطفل للحفاظ على حياة المولود وعدم تعريضه للخطر، نجوم مصرية تنشر لكم تفاصيل الخبر.

رقم خط نجدة الطفل يتلقى بلاغاً صباح اليوم

حسب تصريحات الدكتورة عزة العشماوي التي تشغل منصب أمين عام المجلس القومي الأمومة والطفولة أن رقم 16000 الخاص بنجدة الطفل قد تلقى بلاغاً من قسم حديثي الولادة بأحد مستشفيات محافظة الإسكندرية يتهم سيدة لمحاولة بيع طفلها المولود حديثاً بعد ساعات من ولادته بعد أن تم تحرير محضر ضد الأم بالتفريط في طفلها وخرجت من المستشفى ثم عادت بصحبة سيدة أخرى لاستلام الطفل.

واقعة بيع طفل بالإسكندرية

وبعد عودة الأم ومحاولتها أخذ الطفل رفضت إدارة المستشفى، الأمر الذي دفع الأم لإحداث شغب بالمستشفى مما دفع الإدارة لتبليغ رقم نجدة الطفل والذي على الفور تواصل مع لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي الأمومة والطفولة، والذي أبلغ مكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة.

وتم القبض على الأم والسيدة وتبين بالفعل أن الأم أجرت اتفاقاً مع هذه السيدة التي تبدو مريبة الشكل لتبيع لها طفلها، وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة من وراء هذه السيدة التي بدأ البحث عنها بالفعل، حيث تدور الشكوك حول كونها عضوة في عصابة للإتجار بالأطفال.

إجراءات نجدة الطفل

قامت نجدة الطفل بوضع الطفل في دار لرعاية الأطفال حتى يتلقى الرعاية اللازمة له في أول أيام عمره.

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