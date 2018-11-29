رقم خدمة عملاء اتصالات مصر 2018 المجاني وجميع الأكواد الهامة

رقم خدمة عملاء اتصالات في مصر يبحث عنه الكثير من العملاء المصريين، وذلك في حالة وجود شكاوى لدى العملاء أو استفسارات عن الخدمات المختلفة التي تقوم الشركة بتقديمها، حيث تعتبر شركة اتصالات من أكبر شركات الاتصالات الموجودة في مصر والوطن العربي، وقد بدأت الشركة عملها منذ عام 2008، وتعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي تقدمها للعملاء، حيث قامت الشركة خلال الفترة الأخيرة بإطلاق خدمة 4G، والتي تقوم من خلالها بمنح العملاء فرصة أفضل لاستخدام انترنت بسرعة فائقة من خلال الهاتف المحمول، وذلك للتخلص من مشكلات شبكو الانترنت التي يواجهها العملاء والتي كثرت الشكوى بخصوصها خلال الفترة الأخيرة، وننشر لكم من خلال هذا المقال رقم خدمة عملاء اتصالات في مصر، حيث يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء من خلال الأرقام التي سنقوم بتوضيحها لكم.

رقم خدمة عملاء اتصالات في مصر

يمكنكم التواصل مع خدمة عملاء اتصالات “لمشكلات الانترنت” من خلال الأرقام التالية:

من أي رقم اتصالات على: 333.

من أي تليفون أرضي : 16511.

للوصول للدعم الفني يمكن الاتصال على الرقم : 0235346333 أو من خلال الرقم 0235346377.

أكواد هامة:

الخدمة الكود خدمات الرصيد *555# أو اتصل على 555 (19 قرش) خدمة الشحن *556*رقم الكارت# أو اتصل على555 معرفة رقم شريحتك 555 الاتصال على حساب الغير #رقم الهاتف خدمات سلفني *911# خدمة كلمني شكرا *111*رقم الموبايل# تحويل الرصيد *557*رقم الموبايل*المبلغ المراد تحويله# تحويل رصيد “فاتورة” #770* تفعيل الانترنت قم بارسال رسالة فارغة على الرقم 250

معرفة استهلاكك من الانترنت *558*5# معرفة نظام شريحتك 555 تغيير نظامك اتصل على 525 دفع الفاتورة #404* معرفة العروض 500

أهم الأرقام:

333 رقم موحد للاتصال بخدمة العملاء، وتبلغ تكلفة المكالمة 50 قرش.

*566# للإشتراك في باقات الانترنت.

#02*011* عروض يومية “100 ميجا أو 100 دقيقة أو ميكس طول اليوم.

#03*011*: 40 ميجابايت ب50 قرش لمدة يومين “مواقع التواصل الاجتماعي”.

عروض المصرية للاتصالات

برنامج كأس العالم من المصرية للاتصالات واحد من أهم العروض التي توفرها المصرية للاتصالات لمتابعة كأس العالم، تقوم الشركة من خلال هذا العرض بمنح المشتركين عدد من النقاط على سداد الفواتير بواقع نقطة لكل جنيه، وتقوم الشركة كل أسبوع باختيار عدد من الفائزين بحيث يحصل الفائز الأول على فرصة للذهاب لمتابعة كأس العالم في روسيا، بينما يحصل الآخرين على أجهزة محمول وغيرها من المفاجآت الأخرى، وللاشتراك في البرنامج قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول

أكمل البيانات المطلوبة منك.

قم بإدخال الكود

قم بالضغط على إرسال

خدمات المصرية للاتصالات

برنامج كأس العالم من المصرية للاتصالات

تتيح المصرية للاتصالات فرصة السفر إلى روسيا ومتابعة مباريات كأس العالم 2018 من خلال هذا البرنامج، حيث تمنح الشركة عملاءها نقاط على المبالغ التي يقوموا بسدادها كفواتير، بواقع نقطة لكل جنيه يتم سداده، وتختار الشركة أسبوعيا مجموعة من الفائزين، بحيث يحصل الفائز بالمركز الأول على فرصة السفر لمتابعة كأس العالم، بينما يحصل باقي الفائزين على هدايا أخرى، ويمكنك الاشتراك في البرنامج من خلال الخطوات التالية:

قم في البداية بالدخول على موقع المصرية للاتصالات.

قم باستكمال البيانات المطلوبة.

ارفع صورة بطاقة الرقم القومي.

أدخل الكود الظاهر أمامك.

اضغط إرسال.

تقوم شركة الاتصالات في مصر أيضًا بتقديم مجموعة من الخدمات الهامة للعملاء، ومن بين تلك الخدمات، خدمة حجز الأرقام المميزة والتي تقدمها الشركة للعملاء نظير مقابل مادي، حيث يقوم العميل بالاتصال بخدمة عملاء الاتصالات على الأرقام التي قمنا بتوضيحها ف هذا المقال، بعدها يقوم العميل بحجز رقم مميز، وقد مكنت الخدمة الشركة من كسب الكثير من المبالغ المالية وكذلك الانتشار في السوق المصرية.

إعلان اتصالات في رمضان 2018

استعانت شركة اتصالات في مصر بمجموعة من الفنانين ونجوم الرياضة لإبراز الخدمات التي تقوم بتقديمها وعروضها، وكان هذا خلال الإعلان الذي أطلقته الشركة في رمضان 2018، ويجدر القول أن إعلان اتصالات في رمضان كان من أفضل الإعلانات التي قدمتها شركات الاتصالات، وقد حقق نجاح عظيم وشاع بصورة كبيرة بين المواطنين في مصر، وبدا هذا واضحًا على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”.

باقات اتصالات