رقم خدمة عملاء أورانج 2018 المجاني في مصر وأهم الأكواد للعُملاء

نقدم لكم رقم خدمة عملاء أورانج في مصر والذي يبحث عنه جميع عملاء أورانج “موبينيل” سابقًا، حيث يود الكثير من العملاب التواصل مع خدمة العملاء لتقديم بعض الشكاوى التي تواجههم خلال استخدام الخدمات التي تتيحها الشركة، وأيضا الاستعلام عن الكثير من الخدمات التي تتيحها الشركة لعملائها، أو البحث عن حلول للمشكلات التي تواجه العملاء والخدمات المشترك فيها العميل، وشركة أورانج حاليًا هي شركة موبينيل سابقًا، حيث يمكن لعملاء شركة موبينيل أو أورانج حاليا استخدام الأكواد والأرقام التي سنقوم بذكرها في هذا المقال للتواصل مع خدمة عملاء أورانج أو للحصول على الخدمات التي تقدمها الشركة، حيث ننشر لكم من خلال هذا المقال رقم خدمة عملاء أورانج في مصر وأهم الأكواد التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات التي تقدمها شركة أورانج لعملائها.

رقم خدمة عملاء أورانج في مصر:

تسمح شركة أورانج لعملائها التواصل مع خدمة العملاء من خلال الاتصال على الأرقام التالية:

للتواصل مع خدمة العملاء من رقم “أورانج” :112.

للتواصل مع خدمة العملاء من رقم تابع “لأي شبكة أخرى”: 16110.

للتواصل مع خدمة العملاء من أي رقم أرضي: 16110.

تبلغ تكلفة الاتصال بخدمة عملاء أورانج 50 قرش فقط، هذا مهما طالت مدة المكالمة التي ستجريها.

الرقم القصير الخدمة التي تقدمها الشركة 110 خدمة العملاء، ويمكن الاتصال على 110 من أي خط أورانج أو من أي رقم أرضي على رقم 16110 210 يمكن الحصول على الخدمات الشخصية من خلال الاتصال على هذا الرقم مثل: الاستعلام عن أجدد العروض، الحصول على رقم الPUK، مراجعة كشف الحساب ومعرفة طرق سداد قيمة الفواتير. 400 يمكن من خلال هذا الرقم معرفة أجدد العروض التي تقدمها الشركة والخدمات.

أكواد أورانج:

الخدمة الكود معرفة الرصيد #100# شحن الكارت #102* + رقم الـ كارت شحن الكارت لخط آخر #1#100# معرفة العروض اليومية #100#2# تحويل الرصيد #100#2# تجديد الباقة #4#100# إلغاء الباقة #136# موعد تجديد الباقة #136# سلفني شكرًا #4#2# كلمني شكرًا #121* الاشتراك في باقات الانترنت #4#100# معرفة الميجابايتس المتبقية #136# خدمات الكولتون إرسال كلمة ”UNSUB ” لـ 999 الاستعلام عن الرقم الخاص بك #119# خدمة إدفعلهم #5#100# خدمة البلاك ليست #5#100# خدمة الواي فاي #4#100# ضبط الجهاز #4#100#

عروض أورانج:

وتقوم شركة أورانج بتقديم أفضل العروض لمستخدميها من العملاء في جميع الأماكن، حيث تتيح الشركة من خلال تلك العروض خدمة أفضل وبسعر أقل، وتهدف الشركة من خلال هذا إلى الوصول إلى جميع طبقات المجتمع، وإتاحة الخدمات للجميع دون وجود عائق في محاولة الحصول على الخدمات التي تقدمها الشركة، هذا وتعتبر باقات جو من أهم العروض التي قدمتها الشركة للعملاء ويمكن الإطلاع على تفاصيلها من هنا “باقات GO“.

عروض أورانج

نظام التوفير من أورانج

أنظمة وباقات

من أفضل عروض الباقات والإشتراكات التي قدمتها الشركة، باقات جو Go، حيث يمكن للمشترك في تلك الأنظمة أو الباقات الحصول على ميجابايتس شهرية تستخد في التصفح على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، منها الفيس بوك أو تويتر، وتقدم تلك الباقات للمشتركين الكثير من المميزات، من أهمها تقية أورانج 4G، والتي تجعلها الأسرع، بالإضافة إلى إمكانية نقل الميجابايتس المتبقية للشهر الذي يليه، وذلك في حالة إنتهاء مدة الباقة ولم تقم باستدام الميجابايتس كاملة، ومع انتهاء الباقة قبل ميعاد التجديد، يكون الخط على نظام يتم من خلاله محاسبتك بأقل سعر للانترنت.

باقة GO اليومية:

باقات إيجل الشهرية:

ايجل 100، ايجل 300، ايجب 500، ايجل 1000.

وهي باقات بيزنس تمكنك من الاستمتاع برسائل وجيجابايتس ودقائق دولي وتجوال بلا حدود، كما يمكنك التمتع بالعديد من الخصائص والمميزات، إذ يمكنك استخدام الانترنت من خلال أكثر من شريحة، وبعدد شرائح يصل إلى أربع شرائح، كما أن هناك رقم خدمة عملاء مخصص لعملاء إيجل الشهري.

باقات دراجون

دراجون 35 – دراجون 70

درجون 35: هي باقة انترنت شهرية، تمنحك 3.500 وحدة دراجون مقابل 35 جنيهًا شهريًا.

أما دراجون 70: فهي باقة شهرية تمنحك 10.000 وحدة دراجون مقابل 70 جنيهًا شريًا.