الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي billing أكتوبر 2018| موفع المصرية للاتصالات رقم الدعم الفني لشركة Te data للاتصالات .. معرفة قيمة فاتورة الأرضي

رقم الدعم الفني لشركة Te data للاتصالات يبدأ البحث في بداية كل شهر عن قيمة فاتورة الإنترنت وكذلك فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر billing 2018، وذلك للتعرف على قيمة المبالغ المقروض دفعها لهذا الشهر، كما يتطلع المتعاملين على التعرف على أرقام الدعم الفني لشركة الاتصالات المصرية تي اي داتا، والتي تقدم عبر موقعها خدمة الاستعلام عن فاتورة المتعاملين باستخدام رقم التليفون ورمز كود المنطقة، ويقوم الموقع أيضا بتقديم خدمة الدعم الفني واستقبال الشكاوى على الموقع الخاص بذلك.

وتقوم الشركة أيضا بتقديم باقات الإنترنيت، وي فائق السرعة، بعروض وإمكانيات تنافسية، يمكن للمتقدمين، المستعلمين عن فاتورة سبتمبر، التعرف على العروض الجديدة من عروض شركة وي، والتي تمكن المتعاملين أيضا من دفه الفاتورة أون لاين، للتليفون والنت أيضا على حد سواء، وكذلك الاستعلام عن الفاتورة للتليفون الأرضي billing لشهرأكتوبر 2018 وسنساعدكم عن طريق هذا المقال

فاتورة التليفون الأرضي اكتوبر 2018 عبر موقع المصرية للاتصالات billing

يتم دفع الفواتير للتليفون الأرضي بنظام 3 شهور، ويتم إعطاء فترة من السماح شهر واحد يتم الدفع خلاله، وفي حين لم يتم الدفع يتم تحويل نظام التليفون للاستقبال فقط دون الإرسال، لا يمكن الاتصال، وذلك لمدة شهر آخر، ويتم الدفع أون لاين بالطريقة التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لشركة الاتصالات تي اي داتا من خلال موقعها الرسمي .

يتم تسجيل كود المنطقة، 02 أو 03 أو 047 حسب المحافظة.

تسجيل رقم التليفون المطلوب الاستعلام عن فاتورته.

اختار طريقة الدفع، أون لاين.

تأكد من التسجيل عبر البريد الإلكتروني.

طريقة الدفع عبر الإنترنت