الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي billing أكتوبر 2018| موفع المصرية للاتصالات رقم الدعم الفني لشركة Te data للاتصالات .. معرفة قيمة فاتورة الأرضي

رقم الدعم الفني لشركة Te data للاتصالات يبدأ البحث في بداية كل شهر عن قيمة فاتورة الإنترنت وكذلك فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر billing 2018، وذلك للتعرف على قيمة المبالغ المقروض دفعها لهذا الشهر، كما يتطلع المتعاملين على التعرف على أرقام الدعم الفني لشركة الاتصالات المصرية تي اي داتا، والتي تقدم عبر موقعها خدمة الاستعلام عن فاتورة المتعاملين باستخدام رقم التليفون ورمز كود المنطقة، ويقوم الموقع أيضا بتقديم خدمة الدعم الفني واستقبال الشكاوى على الموقع الخاص بذلك.
وتقوم الشركة أيضا بتقديم باقات الإنترنيت، وي فائق السرعة، بعروض وإمكانيات تنافسية، يمكن للمتقدمين، المستعلمين عن فاتورة سبتمبر، التعرف على العروض الجديدة من عروض شركة وي، والتي تمكن المتعاملين أيضا من دفه الفاتورة أون لاين، للتليفون والنت أيضا على حد سواء، وكذلك الاستعلام عن الفاتورة للتليفون الأرضي billing لشهرأكتوبر 2018 وسنساعدكم عن طريق هذا المقال
فاتورة التليفون الأرضي اكتوبر 2018 عبر موقع المصرية للاتصالات billing
يتم دفع الفواتير للتليفون الأرضي بنظام 3 شهور، ويتم إعطاء فترة من السماح شهر واحد يتم الدفع خلاله، وفي حين لم يتم الدفع يتم تحويل نظام التليفون للاستقبال فقط دون الإرسال، لا يمكن الاتصال، وذلك لمدة شهر آخر، ويتم الدفع أون لاين بالطريقة التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي لشركة الاتصالات تي اي داتا من خلال موقعها الرسمي .
- يتم تسجيل كود المنطقة، 02 أو 03 أو 047 حسب المحافظة.
- تسجيل رقم التليفون المطلوب الاستعلام عن فاتورته.
- اختار طريقة الدفع، أون لاين.
- تأكد من التسجيل عبر البريد الإلكتروني.
طريقة الدفع عبر الإنترنت
- قم بالدخول على الحساب الشخصي لشركة الاتصالات.
- اضغط على تجديد الاشتراك والسداد، وقم باتباع الشروط اللازمة.
- اختر وسيلة الدفع (visa – master card– jcb)، وقم بإدخال رقم الفيزا واكتب العنوان واضغط pay.
رقم الدعم الفني لتى اى داتا
كثير من العملاء قد يعانى من انقطاع الأنترنت وقلة السرعة بشركة تى اى داتا ، ومن هنا يحتاج العميل التحدث إلى أحد أفراد الدعم القني لشكاوى الإنترنت، وقد وفرت الشركة أكثر من طريقة يستخدمها العميل للتحدث مع الدعم الفني بسهولة كالتالي:
- يمكنك التواصل عبر رقم خدمة العملاء 19777.
- عن طريق التليفون الأرضي أو المحمول 0233312733 أو 111.
- عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو [email protected]
محادثة الدعم الفني لشركة Te data
- خدمة الدردشة( صوتيا أو كتابيا).
- قم الاتصال بالدعم الفني على التليفون الأرضي أو المحمول 0233312733 او 111.
- الدخول على الموقع وزيارة الموقع الرسمي للشركة.
أحدث عروض الإنترنت
|العرض
|التفاصيل
|4U
| لكل من لديه اشتراك من عملاء الشركة الحاليين وهو أن يحصل العميل على نقطة واحدة مقابل كل جنيه يدفعه للشركة، وعند تجميع نقاط كبيرة يستبدلها بخصم من الفاتورة
|ميجا بلس 100 جيجا
|100 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا
|ميجا بلس 200 جيجا
|200 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا
|ميجا بلس 300 جيجا
|300 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا
|ميجا بلس 500 جيجا
|500 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا
في حال كان لديكم أي تساؤل أو استفسار يمكنكم ترك تعليق بأي سؤال وسنجيب على جميع التعليقات والاستفسارات تباعاً
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عزيزي زائر المقال تستطيع الآن الاستعلام عن الفاتورة للتليفون الأرضي لشهر أكتوبر عام 2018 سيكون ذلك ابتداء من يوم 15 من شهر أكتوبر، أي اليوم السابق، مع فترة سماح لمدة شهر متواصل، أي يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي حتي يوم 15 نوفمبر 2018، ثم بعد ذلك اليوم يتم سوق تتطبق أي غرامات على العملاء.
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