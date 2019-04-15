رسميا.. الكهرباء تضع شرط جديد لتركيب العدادات بالمنازل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن شرط جديد ليضاف إلى الشروط اللازمة لتركيب عداد كهرباء بالمباني، وهو طلاء واجهة العقار باللون المعلن عنه والمحدد لكل محافظة، وشددت وزارة الكهرباء على أنه فى حالة عدم قيام المواطنين بالالتزام بهذا الشرط فإنه لن يتم تركيب عداد الكهرباء للمباني.

الشروط الأساسية لتركيب عداد الكهرباء بالمباني:-

1- خطاب من الحي يفيد ترخيص المبنى.

2- طلاء واجهة العقار باللون المحدد لكل محافظة.

3- وصل دفع رسوم المقايسة.

4- غرفة للعداد في حالة تجاوز مساحة المبني 200 متر.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد كهرباء :-

1- شهادة من الوحدة المحلية أو الحي تفيد بأن المباني تم إنشاءها بموجب ترخيص صادر منها ومطابقة تلك المباني للترخيص.

2- إيصال سداد مركز معلومات شبكات المرافق (في محافظة القاهرة فقط).

3- صورة من عقد الإيجار أو سند ملكية المبني أو الوحدة السكنية أو خطاب تخصيص استلام الوحدة السكنية بالنسبة للمباني الحكومية ومرفق معها الأصل للإطلاع.

4- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية مرفق بها الأصل للإطلاع.

5- صورة توكيل موثق في حالة طلب الخدمة للغير مرفق معه الأصل للإطلاع.

6- صورة البطاقة الضريبية بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية مرفق معها الأصل للإطلاع.

7- رخصة مزاولة المهنة بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية.

المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :-

1- 90 قرش عن أي شهادة أو إقرار.

2- 10 قروش رسم تنمية الموارد عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة.

3- 90 قرش عن كل ورقة من أوراق العقد.

4- 10 % ضريبة مبيعات من إجمالي قيمة المقايسة.

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