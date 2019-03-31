رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد و خطوات تظلمات غير المستحقين و تحديث البيانات و الاستعلام عن البطاقات التالفة و بدل الفائد

رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، في خطوة دام الشعب المصري في انتظارها طويلاً وبتصريح من رئيس الوزراء المصري أعلنت وزارة التموين، إضافة المواليد من عام 2006 إلى عام 2013 في خلال ثلاث أشهر ، وأتت تلك الخطوة التي طال انتظارها من خلال المواطنين خاصة بعد زيادة أسعار جميع أنواع السلع الاستهلاكية التي تمس المواطن البسيط، وجاء ارتفاع هذه السلع بعد قرارات الحكومة المصرية الأخيرة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء وغيرها من القرارات.
رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد.
أعلنت وزارة التموين أنه يمكن إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية بواسطة طريقتين وذلك تسهيلاً على المواطنين ولكن كل ذلك يأتي بعد قيام الوزارة بتنقية البطاقات التموينية الحالية وحذف الحالات الغير مستحقة للدعم، وقال مسؤول بالوزارة أن عدد الأطفال المزمع إضافتهم إلى البطاقات التموينية يتجاوز 8 ملايين طفل مستحق للدعم، وإليك عزيزي المواطن طرق إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية ، وهي:-
- أما التقديم على إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عن طريق موقع دعم مصر.
- أو القيام بإضافة المواليد على في المكاتب التموينية التابع لها محل إقامة صاحب البطاقة التموينية.
الأوراق والمستندات.
أعلنت وزارة التموين عن الأوراق والمستندات الواجب توافرها حتى تتم عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بسهولة ويسر ودون حدوث أي أخطاء، وهذه الأوراق هي:-
- صورة حديثة من الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
- صورة شخصية حديثة أيضاً لصاحب البطاقة التموينية.
- صور حديثة لشهادات ميلاد إلكترونية، خاصة بالأطفال المراد إضافتهم للبطاقة التموينية.
- إيصال كهرباء جديد.
الخطوات اللازمة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية.
تسهيلا وتيسيرا عليك عزيزي القارئ نقدم لك أسهل وأبسط الطرق لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية، بكل سهولة ويسر، وتتمثل هذه الخطوات في :-
- أولاً عليك الدخول على موقع دعم مصر الرسمي———- من هنا
- ثانياً بعد الدخول قم بإدخال رقم بطاقتك ثم اختار محافظتك التي تقيم بها.
- سيظهر لك مربع به بعض الحروف قم بتوخي الحذر واكتبها بدقة.
- قم بإدخال عدد أفراد أسرتك ببطاقة التموين التي لديك، ثم قم وكتابة الرقم القومي الخاص بهم وستجده في البطاقة الشخصية أو في شهادة الميلاد لمن لم يستخرجوا بطاقة شخصية حتى الآن.
- ثم قم بالضغط على تحديث.
- سيقوم الموقع بفتح صفحة جديدة ونقلك لاستكمال الخطوات.
- قم بكتابة وإضافة المواليد الجدد.
- اكتب رقم هاتفك في المكان المخصص له.
- قم بكتابة رقم الدفع الالكتروني وستجده في فاتورة الكهرباء.
- ثم قم بتعديل صلة القرابة واضغط حفظ ليتم حفظ البيانات.
- قم بكتابة رقم هاتفك الارضي وكذلك بريدك الالكتروني، واضغط على تحديث البيانات، ثم اضغط على حفظ، وبذلك تكون انتهت الخطوات.
والجدير بالذكر أن الوزارة خصصت رابط رسمي من أجل الاستعلام عن البطاقات التالفة والبطاقات البدل الفاقد وللدخول اضغط هنا.
وفي نفس الوقت صرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بانه تم زيادة عدد الاستمارات فى المكاتب وتخصيص مجموعات عمل للمرور الميدانى وان يتدخل مديرو التموين بالمحافظات لحل اى مشكلة فورا.. وحل مشاكل المواطنين اولا بأول وعدم التقاعس عن ازالة المعوقات, كما يمكنكم معرفة نظام التموين الجديد لشهر فبراير 2019..رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد..و أسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية
تسجيل المتخلفين عن مواعيدهم في بطاقة التموين.
و يقصد ب”المتخلفين” من تخلفوا عن التسجيل في الموعد المحدد لهم خلال الأسابيع العشر الماضية، بحسب الجدول الزمني الذي تم و ضعه من خلال وزارة التموين، حيث تم منحهم فرصة أخرى للتسجيل أون لاين.
خطوات تقديم تظلم بطاقات التموين.
- وضعت وزراة التموين قائمة بالفئات غير المستحقة من دعم البطاقات على الموقع الإلكتروني
- أولا الدخول على موقع دعم مصر —-من هنا
- ثانية كتابة الرقم القومى ورقم بطاقة التموين الذكية اذا وجدت اسمك ضمن القائمة، فاعلم أنك من ضمن غير المستحقين
- يبدأ تقديم التظلمات من يوم 1-3 وينتهي 15-3
ثم تقوم الوزارة ببحث التظلمات عقب انتهاء المدة المحددة لتقديم التظلم ثم تقوم بالبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل.
معايير حذف غير المستحقين للدعم.
- معدل استهلاك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا
- معدل استهلاك فاتورة المحمول أكثر من 800 جنيها شهريًا
- التحاق الأبناء بالأسرة بالمدارس الأجنبية بمصاريف تصل الى 30 ألف جنيه فأكثر للفرد الواحد في السنة
- من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.
جدول أسعار السلع التموينية 2019.
|السلعة
|السعر بالجنيه المصري
|كيلو السكر
|8.5 جنيه
|لتر الزيت
|12 جنيه
|كيلو الأرز
|8.5 جنيه
|كيلو المكرونة
|2.25 جنيه
|500 جرام من السمن
|12 جنيه
|800 جرام من السمن
|17.25 جنيه
|500 جرام عدس
|10 جنيه
|500 جرام فول
|3.50 جنيه
|325 جرام صلصة
|7.25 جنيه
|250 جرام من الجبن الأبيض
|5.25 جنيه
|الصابون 125 جرام
|5.50 جنيه
|صابون الغسيل 125 جرام
|4.25 جنيه
|كليو الدقيق
|6.10 جنيه
|الشاي
|2.75 جنيه
|500 جرام جبن
|10.25 جنيه
|مرقة الدجاج
|6.15 جنيه
|المربى 400 جرام
|7.75 جنيه
|التونة 140 جرام
|6جنيه
|زجاجة الكلور
|3.10 جنيه
تحديث أعلنت وزارة التموين عن غلق باب إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين من خلال المكاتب التموينية يوم الأربعاء الماضي 7-11-2018، ﻭأنه سوف يتم مراجعة بيانات المواليد التى تم إضافتها خلال الفترة الماضية والتأكد من صحتها تمهيدا لصرف السلع المدعمة فى شهر يناير المقبل
التعليقات
تم إلغاء التموين لاستهلاك الكهرباء منخفض
هوا مكن اللي معاه خطين محمول يتحذف انا معايا خطين بس فاتورتي فيهم الاتيين مش بتعدي 150جنيه
عيزا اعمل بطاقه اولا مره نرجوا الردا سريع
البطاقة كانت 4 فرد تم حزف 3 طلب ورق تم تسليم الورق وقالو كده بعد شهر حتكون شغاله والكلام ده من شهر 10/2018اعامل ايه تانى
فقدت البطاقه وذهبت عملت حواله وعملت الاجراءات اللازمة وجاءتني رساله علي الموبيل اذهب لاستلام البطاقه وهذا من شهر اغسطس وحتي الآن لم أحصل عليها كل مااذهب يمطوحوني ولا نعلم اين نجدها
اريد تحديث بطاقه التموين لفرد واحد وتم ايقاف الصرف من شهر فبراير 2019
سامية محمد سمير رقم 001944
تقدمت لعمل بطاقة خبز اب وام و6اولاد وبنات وجات البطاقه ب5 قلت رضا وبقت اربعه قلت ماشى وبقت 3 قل موفيه ودلوقتى 2فقط ارجو ايجاد حل ممكن ولا مش ممكن
موقع التظلم مش راضي يفتح معايا وعايزة اتظلم
الموقع مش متاح للتظلم بنكتب رقم البطاقة ومفيش اى استحابة
الموقع مش عليه تقديم تظلم ايه الكدب ده
تظلم بطاقه محسن احمد فاضل
بطاقتى شغالة خبز فقط من شهر ديسمبر2017اتحذف فرد تموين وشهر اكتوبر2018اتحذف الفرد الثانى وانا بصرف 10ارغفة فقط
بطاقتي تم ايقافها من 11شهر بسبب تلف الرقم السري وعمالين يمشواروني .في المكتب وبعد خمس شهور من الايقاف قالولي الوزاره لغت موضوع الرقم السري.وطلبوا اقدم من جديد واجبلهم حواله واخدوا مني البطاقه.وقدمت ومن اسبوعين ذهبت لاستلام البطاقه قالولي تم الرفض.وانا مطلقه ومعيله،طب ايه الحل
بطاقتي تم ايقافها من 11شهر بسبب تلف الرقم السري وعمالين يمشواروني في المكتب وبعد خمس شهور من الايقاف قالولي الوزاره لغت موضوع الرقم السري.وطلبوا اقدم من جديد واجبلهم حواله واخدوا مني البطاقه.وقدمت ومن اسبوعين ذهبت لاستلام البطاقه قالولي تم الرفض.وانا مطلقه ومعيله،طب ايه الحل
ما هو الرقم الّي ارسل عليه الرسالة لتحديد الرقم السري
9136
ارسال رسالةالي 9136 مكتوب فيها رقم 1
ابراهيم السيد ابراهيم نعمان
منذ يناير ٢٠١٩ بطاقتى تصرف خبز فقط ولاتصرف تموين ….ايه السبب؟
عشان اعمل تظلم كتبت الرقم القومي في اول مربع والمربع التاني اكتب فيه ايه الرقم السري للبطاقه ولا رقم البطاقه ال تحت الرقم القومي
بطاقتى تصرف خبز فقط ولاتصرف تموين.منذياناير٢٠١٩…ما السبب؟؟؟
انا لدى بطاقه تموين ذكية مكونه من٥افراد منذ يناير٢٠١٩ تصرف خبز فقط والتصرف تموين ايه السبب؟؟؟
وه
بطاقة التموين شغالة نقط خبز ومش شغالة سلع تموين اة الحل علما بأن كانت شغالة في شهر يناير
عوزاعمل بطاقة تموين أول مر
محمود عمر محمد علي عمل تظلم من ٣ شهور ولسا مشتغلتش وانا معي ٤ افرد ومش شغل واولادي في المدرس اعمل ايه حرام عليكم رقم القومي 2790101012951
اريد تحديث بطاقه التموين ومش عارف ايه الرقم
أنا مش عارف اخش حتى على الموقع ولا وعارف اكتب كلمه المرور
كيفية كتابة كلمة المرور ما هى لا اعرف كيفية تعيينها
اريد معرفة وقف بطاقة التموين رقم 113000482924
اريد تحدث بينات البطاقة حيث ان البطاقة باسم حسن مصطفى ديوان وقد قدمت طلب قديماً انه مسافر وقد تم حذفه وأصبحت بأسمى ولكن.بينزل له خبز فقط وابنى احمد حسن ديوان بينزل له خبز ولَم ينزل له تموين
مطلوب تحديث البطاقة التموينيه رقم البطاقه 124009521661
تحديث البطاقه رقم124001762353
آريد تحديث بطاقه التموىن
مطلوب تحديث البطاقة التموين
والله انا شفت مواليد وتحديث وما فى حاجه كلو كداب