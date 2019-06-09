رابط موقع دعم مصر اضافة المواليد الجدد في مصر لعام 2019

منذ وقت طويل يترقب المصريين إعلان وزارة التموين عن إضافة المواليد الجدد ولاسيما بعد غلاء الأسعار ورفع الدعم عن جميع أنواع الوقود وكذلك الكهرباء، وأخيراً أعلن وزير التموين وبترخيص من رئيس الوزراء إمكانية إضافة المواليد من عام 2006 وحتى عام 2013م في غضون 3 أشهر.

موقع دعم مصر لإضافة المواليد

صرحت وزارة التموين عن إمكانية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين للتمتع بكافة السلع الاستهلاكية الموجودة به وكذلك الخبز، كما قامت الوزارة بحذف بعض الحالات التي لا تستحق الحصول على التموين، وقد أتاحت للمواطنين طريقتين حتى يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في البطاقات التموينية، وأعلن أحد المسئولين بوزارة التموين أن عدد الأطفال الذين يستحقون الدعم يتعدى الثمانية ملايين طفل.

ومن أهم الطرق التي وفرتها الوزارة للمواطن لتسجيل المواليد ما يلي:-

• تسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية عن طريق موقع دعم مصر لإضافة المواليد.

• الذهاب للمكاتب التموينية التابع لها الفرد والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

الأوراق التي لابد من توافرها لإضافة المواليد.

حددت الوزارة عدد من المستندات وأكدت على وجوب توافرها حتى يتمكن المواطنين من تسجيل المواليد الجدد بكل سهولة وحتى لا تعترضهم أية عقبات وهذه الأوراق كالتالي:-

• صورة الرقم القومي لمالك البطاقة.

• صورة شخصية لصاحب البطاقة.

صور شهادات الميلاد الإلكترونية للمواليد الذين سيتم إضافتهم في البطاقة.

إيصال كهرباء حديث.

كيفية تسجيل المواليد على بطاقة التموين

• الانضمام إلى الموقع الرسمي لوزارة التموين (موقع دعم مصر)

• كتابة رقم البطاقة.

• تحديد المحافظة التابع لها.

• إدخال عدد الأفراد المسجلين بالبطاقة التموينية وبالإضافة إلى الرقم القومي الخاص بكل منهم.

• ثم اختيار كلمة تحديث.

• عند الانتقال إلى الصفحة الجديدة يجب استكمال البيانات وتسجيل كل المعلومات المطلوبة مثل(رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة، رقم الدفع الإلكتروني والذي يكون متواجداً في فاتورة الكهرباء، تعديل صلة القرابة، الهاتف الأرضي، البريد الإلكتروني) ثم اختيار كلمة حفظ.

• ثم اختيار تحديث البيانات، ثم حفظ وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يكون قد تم الانتهاء من إضافة المواليد بنجاح.

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