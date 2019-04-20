رابط موقع ادارة دعم مصر لتقديم طلبات تظلمات حذف البطاقات التموينية وكيفية إضافة المواليد الجدد

رابط موقع ادارة دعم مصر , يبحث العديد من المواطنين الذين تم حذف بطاقاتهم التموينية في التحديث الذى وقع بالفترة الماضية عن خطوات تقديم التظلمات , حيث بدأت وزارة التموين منذ أول مارس البدء في تنفيذ المرحلة الثانية والخاصة بعملية حذف الفئات الغير مستحقين بصرف الدعم من السلع ونقاط الخبز وذلك بعدما أعلن وزير التموين الدكتور علي المصلحي وصول الدعم لمستحقيه وحذف البطاقات التموينية من غير المستحقين بصرف الدعم، حيث بدأت بالفعل تطبيق القرار وظهور إشارة على بون صرف المقررات لشهر مارس، حيث تنص الإشارة عبارة عدم استحقاقه للدعم نظرًا لأن استهلاك الكهرباء مرتفع، وسيتم إيقاف البطاقة التمونية اعتبارًا من شهر أبريل المقبل وهم الذين يزيد معدل استهلاك فاتورة الكهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا, من تصل فاتورة المحمول أكثر من 800 جنيها شهريًا, الأسر لديهم أبناء بالمدارس الأجنبية بمصاريف تصل الى 30 ألف جنيه فأكثر للفرد الواحد في السنة, من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

رابط موقع ادارة دعم مصر.

ولمعرفة الخطوات للقيام بعمل التظلم فى حالة إبلاغ المواطن بأنه من ضمن غير المستحقين من دعم البطاقات بالمرحلة الثانية ويقوم بتقديم التظلم خلال 15 يوما.

الدخول على لينك موقع دعم مصر من —————————هنا

كتابة بيانات صاحب البطاقة التي تم إيقافها وتشمل الأسم وكتابة الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية

ملء كافة بيانات طلب التظلم

تحميل المستندات المطلوب تقديمها مع طلب التظلم، وهي عبارة صورة البطاقة التموينية ، الرقم السري، صورة الرقم القومي ، صور شهادة الميلاد صاحب البطاقة ، صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من البطاقة، إيصال كهرباء حديث يحمل اسم المتظلم.

وستجري وزارة التموين بحث التظلمات والبث فيها بدء من يوم 16 مارس لمدة 15 يوما على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل.

كيفية اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي بالإعلان عن إضافة المواليد الجدد وإضافتهم بالبطاقات التمونية لصرف السلع لهم عقب الأنتهاء من خصائص استحقاق الحصول على الدعم خلال الشهر الجاري وذلك بعد الانتهاء من حذف غير مستحقين الدعم، مضيفا أن إضافة المواليد الحديثين اعتبارا من عام 2005 وحتى عام 2015، وذلك من خلال مكتب التموين التابع له بطاقة التموين المخصصة، وتقديم التماس إضافة المواليد الحديثين أو عن طريق موقع دعم مصر الأوراق المطلوبة من أجل إضافة المواليد الجددد وهي كالتالي

وصل من فاتورة الكهرباء أو المياه أو الغاز حديثا صورة من البطاقة الشخصية لصاحب بطاقة التموين. صور من شهادات الميلاد للأبناء الصغار. صورة من البطاقة الشخصية للمستنفدين بالبطاقة.

← إقرأ أيضاً: