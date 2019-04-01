رابط موقع إدارة دعم مصر أبريل 2019 .. تحديث بيانات بطاقة التموين .. www.tamwin.com.eg. خطوات تقديم تظلم على حذف البطاقة التموينية إعادة المحذوفين

رابط موقع إدارة دعم مصر يساهم في خطوة انتظرها الكثيرين طوال الفترة الماضية أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن فتح الباب عبر موقع إضافة المواليد الجدد رابط موقع إدارة دعم مصر على بطاقة التموين ابتداءً من شهرأغسطس الماضي، وسنستعرض طريقة التقدم بتظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية التي بها أخطاء بعد انتهاء المهلة المحددة في 7 نوفمبر الماضي 2018، ويمكن الاطلاع على الجديد من الأخبار عن بطاقة التموين عبر موقع وزارة التموين subsidy.egypt.gov.eg ومن خلال موقع دعم مصر هذا وقد صرح محمد سويد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قيام الوزارة بالعمل على تحديث البيانات للمستفيدين من الدعم المخصص للبطاقات التموينية.
ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم ما يجب فعله للبطاقات التموينية التي تم حذفها وإلغائها لوجود أخطاب بها، لذلك فتابع معنا عزيزي القارئ الذي لم تتمكن من تحديث بيانات بطاقتك التموينية لتتعرف على الخطوات الواجب اتخاذها لتقديم تظلم على حذف بطاقتك.
موقع إدارة دعم مصر في خطوة هامة نحو وصول الدعم للمستحقين فقط فقد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ، يوم الجمعة 1 مارس 2019 خطوة تنقيح البطاقات التموينية وتنفيذ المرحلة الثانية والخاصة بحذف غير المستحقين للدعم وذلك حسب للمعايير الخمسة التي أعلنها موقع وزارة التموين ، وذلك حسب القدرات المادية لمن يمتلك بطاقة تموين، فقد بدأت ظهور علامة على بون صرف المقررات التموينية لشهر مارس،و تنص على عبارة عدم استحقاق الدعم لأن استهلاك الكهرباء يتخطى ما هو مُعلن، وسيتم إيقاف البطاقة اعتبارًا بداية من أبريل المقبل.
خطوات تقديم التظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية
يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم للحصول على استمارة تسمى استمارة أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.
يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة التموينية الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم
التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.
بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.
سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.
بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو عبر على موقع دعم مصر.
سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.
بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،
يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض.
ويشمل تحديث بطاقات التموين إضافة المواليد الجدد من مواليد عام 2005 وحتى مواليد عام 2015، وهذا يعني إضافة مواليد 10 سنوات، ومتوقع أن يصل عدد المواليد الجدد للبطاقات التموينية 15 مليون فرد جديد يستفيد من الدعم الخاص ببطاقات التموين، ومتوقع أن يصل الدعم المخصص لهم 750 مليون جنية شهريا.
رابط موقع إدارة دعم مصر
وحتى نيسر على الأسر المصرية قررنا عمل هذا التقرير الشامل لجميع شروط وخطوات وطريقة إضافة المواليد الجدد، أما عن موعد فتح باب إضافة المواليد الجدد فيتم من خلال موقع دعم مصر وليس هناك موعد معلن محدد حتى الآن لغلق باب إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، وستعمل الدولة في الوقت الحالي على تنقية برنامج الدعم عبر بطاقات التموين من غير المستفيدين بحذفهم من برنامج دعم بطاقات التموين، وذلك تمهيداً لإضافة المواليد الجدد.
المستندات الواجبة لإضافة المواليد الجدد
وتيسيرا على كافة المواطنين سنستعرض جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة حتى يتمكنوا من إضافة المواليد الجدد بسهولة ويسر إلى البطاقات التموينية، وقد حددت وزارة التموين هذه المستندات كالتالي:
- صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة.
- إيصال جديد للكهرباء.
- صور شهادات ميلاد حديثة إلكترونية لجميع الأفراد المطلوب إضافتهم للبطاقة التموينية.
- صورة شخصية حديثة لصاحب بطاقة التموين.
- صور بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
الخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر
وأيضا سنتناول ابسط الطرق والخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية من خلال رابط دعم المصر
خطوات تحديث بطاقات التموين
- اطلب بون الخبز ، عند صرف الدقيق أو الخبز،الذي يخرج لك من ماكينة الصرف.
- إذا كانت كلمة”بيانات فيها أخطاء” مكتوبة اسفل البون قم بتحديث بيانات البطاقة.
- ادخل على موقع “https://www.tamwin.com.eg”، لتحديث بطاقتك التموينية.
- تأكد من تحديث البيانات عليه وعدم وجود أخطاء، في أفراد غير مستحقين أو غير محذوفين، عن طريق إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة وجميع الأفراد المقيدين فيها، على أن تضيف رقم تليفونك المحمول.
رابط موقع إدارة دعم مصر .. موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين
- قم بزيارة الرابط التالي بالضغط علية
- رابط موقع دعم مصر.
- بعد الدخول للموقع قم إدخال رقم بطاقتك الذكية وقم باختيار المحافظة التي تسكن بها.
- ستظهر بصفحة الموقع عدة حروف، أدخل هذه الحروف في المربع المخصص لذلك ويجب الدقة في كتابة هذه الحروف كما في الصورة السابقة.
- تحديد أفراد أسرتك المقيدين ببطاقة التموين وكتابة الرقم القومي الخاص بهم، وأرقام الرقم القومى تجدها على شهادات الميلاد لمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي منهم.
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط على كلمة تحديث البيانات كما في الصورة السابقة.
- يقوم الموقع أوتوماتيكيا بفتح صفحة جديد لاستكمال باقي البيانات، والتي يمكن من خلالها إضافة المواليد الجديدة أو حذفها.
- كتابة رقم المحمول الخاص بك في الموضع المخصص له ورقم الدفع الإلكتروني المدون بفاتورة الكهرباء، ومليء جميع البيانات كما في الصورة السابقة.
- ينبغي تعديل خانة الرقم القومي وصلة القرابة، حال التعديل في البيانات الخاصة بأفراد البطاقة، ومن ثم الضغط على كلمة حفظ كما في الصورة السابقة.
في حالة أردت حذف أحد الأفراد لوفاة لا قدر الله أو لسفرة خارج البلاد فأكتب اسمه في المكان المحدد ثم أضغط تنفيذ الحذف كما في الصورة السابقة، ويجب الحذف لمن هو غير مستحق للحذف حتى لا تتعرض للعقوبة.
- تدوين رقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني في المربع المخصص له، وتدوين ملاحظاتك في حال وجدت، والضغط على تحديث البيانات أو حفظ، كما في الصورة السابقة
- سيتم انتقالك أوتوماتيكيا للصفحة السابقة نفذ ما بها من تعليمات وإملاء المربعات بمن تريد إضافته بالرقم القومي وصلة القرابة، وفي حالة أدخلت مستفيد بالخطأ يمكن حذفه بالضغط على كلمة حذف مستفيد، والصورة السابقة توضح الملف المطلوب استكماله بالمسندات المطلوبة.
بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة من تسجيل بيانات المستفيدين المطلوبة يتم إرفاق الصور الضوئية من المستندات المطلوبة عن طريق الضغط على كلمة أضف ملف، ويجب اتباع التعليمات بالصورة الأخيرة بكل دقة واختيار صيغة الملفات المطلوبة، لأنه بدون صيغة الملفات المطلوبة لن يتم التسجيل.
جدول بأسعار السلع التموينية في أبريل 2019
|مسلسل
|السلعة
|السعر
|1
|السكر
|سعر كيلو السكر 8.5 جنيه
|2
|الزيت
|سعر كيلو الزيت 14 جنيه، بدلا من 12 جنيه.
|3
|الأرز
|سعر كيلو الأرز 8.5 جنيه
|4
|المكرونة
|كيلو المكرونة 2.25 جنيه
|5
|السمن
|500 جرام سمن 12 جنيه
|6
|السمن
|800 جرام سمن 17.25 جنيه
|7
|العدس
|500 جرام عدس 10 جنيه
|8
|الفول
|500 جرام فول 3.50 جنيه
|9
|الصلصة
|325 جرام صلصة 7.25 جنيه
|10
|الجبن الأبيض
|250 جرام جبن أبيض 5.25 جنيه
|11
|الصابون
|125 جرام صابون 5.50 جنيه
|12
|صابون الغسيل
|125 جرام صابون غسيل 4.25 جنيه
|13
|الدقيق
|اكيلو دقيق 6.10 جنيه
|14
|الشاي
|40 جرام شاي 2.75 جنيه
|15
|الجبن
|500 جرام جبنه 10.25 جنيه
|16
|مرقة الدجاج
|مرقة دجاج 6.15 جنيه
|17
|المربى
|400 جرام مربى 7.75 جنيه
|18
|التونة
|140 جرام تونه 6 جنيه.
|19
|الكلور
|زجاجة كلور 3.10 جنيه
صرح مصدر مسئول بوزارة التموين أن الدولة ما زالت تعمل جاهدة لتطبيق القرار الصادر بإضافة المواليد الجدد، هذا وقد أعلنت الوزارة أن الأول من أغسطس هو بداية فتح باب التسجيل للمواليد الجدد، وذلك بعد الانتهاء من عملية فرز البطاقات التموينية، هذا وقد تقرر صرف الدعم بحد أقصى شهرين من إدخال الأطفال.
هذا وقد قام رئيس الوزراء بالإعلان عن أعداد الوزارة لفريق من الشباب العاملين بالوزارة لضبط ومراقبة الأسواق، حيث يتم مراقبة البقالين والبدالين وضمان وصول السلع التموينية المدعومة إلي المواطن وضبط العديد من المتلاعبين، بالتعاون مع المواطنين الشرفاء.
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في حال كان لديكم استفسار أو تساؤل عن إضافة المواليد الجدد أو أي أم يتعلق ببرنامج دعم البطاقات التموينية يمكنكم ترك تعليق بالاستفسار أو السؤال الذي يشغل بالكم، وسنجيب بالرد على جميع التعليقات تباعاً.
قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”
|تردد قناة سنا وجميع قنوات الأطفال
|قناة ميكي ومودى وكوكي وبيبي
|جميع ترددات قنوات الأطفال بيبى
|قنوات أفلام الكارتون وأغاني الأطفال
التعليقات
مش عارفه اعمل ايه في بطاقه مكونه من 5 افراد ولم نصرف غير فرد وفي الخبز 5 افراد وكل مكاتب تموين لا يفيدونا بشئ وخاصة مكتب تموين نهطاي لا يوجد فيه نظام أفيدونا بالصح
أنا كنت أمتلك بيتين وبعتهم والبيتين دول موجود فيهم عدادين كهربا باسمي .. أعمل ايه علشان أحولهم باسم ملاك البيتين حاليآ ؟؟ لأني عرفت إن اللي عنده أكتر من عداد كهربا ! اسمه سوف يتم حذفه من البطاقات التموينيه
بطاقتى التموينية كانت 3 افراد من شهر 12 -2018 لحد الان بقيت فرد واحد بعد ماقدمت اضافة مواليد لابنانى الاتنين وعدد افراد عائلتى 5 افراد هل من العدل يصرفو فرد واحد تموين وخبز يعقل انا بعانى من 4 شهورعلى ذلك وراتبى بيضيع معظمة على الخبز وقدمت تظلم مرتين ولم يحدث شىء ارجو اعادة المحذوفين رقم البطاقة التموينية 119003054954 محافظة الاسماعيلية -ابوصوير
حضرتك وابعثي لي تقول الكهرباء علياء تعالوا بصوا عندي او الوصله جاي لي بجنيه ونصف ب 2 جنيه ان انا قاعد عند ابويا والشقه فاضيه
حضرتك انا عملت تظلم وما في اي رد
كيف يمكن تنشيط بطاقه التموين الموقوفه
السيد صلاح السيد حسن
متظلم من وقف البطاقه التموينيه من الخبز والسلع من الشهر الماضى ورحت مكتب التموين بالزوامل شرقيه وحدثت البينات ولم تعمل حتى اليوم وموقع التموين لا يفتح وتظهر كلمه غير صالح وكلمه المرور ما هى حيث انى لا يقع على بنود الحذف المكرره من ولا هى كوسه الى يستاهل يتشالع عنه والى لا يستحق نديله كمان البطاقه فيها فرد بيصرف سلع واثنين بيصرف خبز رغم أننا خمسة أفراد فى الاسره حرام عليكم
احمدمحمدعسماوى.خصير
انا استلمت بطاقه التموين وبعتلي الرقم السري من شهرين بس كل لما اروح اسرف تموين يقولي الرقم السري غلط والبتاقه بتسرف عيش بس اعمل اي في المشكله دي
احمد جمعة على
رقم بطاقة التموين 116001981911 ورقم بطاقتى الشخصية 26503181201959 وقد تم وقف البطاقة لستهلاك الكهرباء العالى كيف ذلك واستهلاكى الشهرى متوسطه 70 جنيها فقط
ارجو بحث المضوع من خلال شرك الكهرباء
عنوانى – المحلة الكبرى – ابو راضى – مكتب تموين اول المحلة
تم ايقاف بطاقه التموين وعندما ذهبت اقدم التظلم عملت حواله بريديه واخذت الموظفه مني البطاقه وخرمتها وقالت تعالي بعد شهر استلم البطاقه رحت قالو لي الطلب اترفض علشان استهلاك الكهرباء الف كيلو مع اني مفيش عندي عداد كهرباء باسمي وبستهلك كهرباء بحوالي اقصي شئ ٦٠ جنيه في الشهر اعمل ايه وديه الحاجه اللي كانت بتساعد معي
ماهو اسم المستخدم وكلمة المرور
بطاقتي واقفة من شهر1 بدون أسباب رحت الانتاج الحربي في النهضة مرتين وأخذوا مني الاوراق وقالو لي ها تشتغل في اول3 ولسه ما اشتغلتش بياناتي ما الآتي الاسم حلمي جاد الرب تلميذ الرقم القومي27008092500856 رقم البطاقه114008253364 الخصوص قليوبية
تظلم بسبب وقف بطاقه التموين بسبب استهلاك كهرباء عالى انا شغال بكارت كهرباء ومعى ثلاثه اولاد فى الدراسه ومهنتى سواق يوم شغال وعشره قاعد وزوجتى لا تعمل ولا املك شئ امتلك فى شقتى تلاجه وغساله وتليفزيون وماتور لرفع الماء زى اى حد اعمل ايه ؟؟؟؟ سؤال جاوبونى ودلوقتى حتى رغيف العيش مش عارف اجيبه وبطاقتى داخل فيها طفلين فقط والحمد لله راضى ولا عندى تكيف ولا دفايه حتى قاعد على المحاره اعمل ايه بشحن ٢٠٠جنيه فى الشهر لما الكهرباء بتفصل عليا سؤال لوزير التموين هل من حقكم فصل بطاقه التموين ؟؟؟؟؟وانا لا امتلك شئ غير الستر من الله ولو جرالى حاجه مش هقدر اصرف على اولادى كل دخلى هو شغلى سواق ولا امتلك شئ عندى اليوم بيومه.
قدمت تظلم اداء خدمة بتاريخ 29 / 11 /2018 الى مكتب تموين شرق1 بالاسكندرية بخصوص حذف ابنى من بطاقة التموين وللان لم يتم اضافته علما بان البيانات كلها سليمة وانا رجل على المعاش وحالتى الصحية تمنعنى من التردد على مكتب التموين لذلك ارجو التكرم باعادة الحق لاصحابه حسب قول الدكتور على مصيلحى وزير التموين جعلك الله نصيرا للمظلومين .
بعد التحيه انا هاني حامد علي كنت عامل فصل انا والمدام وبنصرف تموين بطاقه ورقيه من عام 2011 وبعد محولات عديده وعمل ورق من جديد جاءت البطاقه فرد واحد ولم يتم إثبات المدام ولا الأولاد
يا فندم انتا المدام بتعت حضرتك بتصرف عند اهلها هتخصم المدام من عند اهلها وهتنزلها على باقتك على طول ولو الاولاد بيصرفو عند جدهم ليك انك تسحبهم عندك ولو كنت مقدم مواليد ولسه منزلووش اول ما المواليد تصرف وتشتغل تبقى تشيلها وتحول
اناعادل محمد عبد المطلب عملت التحديث المطلوب فى اخر2018وتم اضافةاولادى وهم10سنوات و7سنوات و4سنوات وظهرت لى رسالة (تم التحديث بنجاح)كنا 4أفرادبنصرف عيش وفردين تموين ومع بداية2019 بدل مانزيد فى التموين او العيش تم خصم فردفى العيش لنصبح 3أفراد بدل 4 وتم عمل تظلم بمكتب التموين يوم6 يناير2019 ولا أحديجيب
ياريت نعرف امتى ننزل الموليد
انا بطاقتى فرد واحد عملت اضافه مواليد ٣ اطفال مستوفى الشروط تم اضافه فرد واحد فقط افيدونا أفادكم الله
استلمت البطاقه ومفيش رقم سرى
سألت مكتب التموين التابع ليه وقلى رقم الهاتف الموظف كتبو غلط ايه الحل
استلمت البطاقه بس رقم الهاتف الموظف كتبو غلط
بطاقتي فقدت من شهر تسعه
وعملت كل حاجه في مكتب التموين ولسه لحد دلوقتي مفيش اي خبر عنها
دعم مصر
انا استلمت البطاقه ومجليش الرقم السرى بعد راسايل كتير مجليش حاجه ياريت تتهتمو بالرقم دا 01001710350
السلام عليكم انا كان معى بطاقة ورقية بصرف بها تموين بقالها ثمن سنوات باسم زوجى والان البطاقات الورقية اتوقفت وانا قدمت الورق مرات عديدة وعملت تظلم وحتى الان لا توجد لى بطاقة والبطاقة من المفروض انا تكون باربع افراد افيدونى بالرد
اأنا محمدسيد احمدجيلاني من محافظة أسيوط مركز صدفا ابويا متوفي وامي متوافي وأحنا كنا سبع وحاليا احنا خمس واللهي العظيم مااكدب عليكم احنا أسرة فقير جداااا ونرجو من سيادتكم صرف التموين لنا خمس الفرد محمد سيدوفيزي سيد وحنان سيد وأحمد سيد ومحمود سيد لاكن انتم حذفتم 2من الخمسه الموجودين حرام واللهي احنا عيشينا علي هذا التموين أسرة فقير وشكرا لسيدتكم جزيلا اشكر
عاوز أعرف أن الأفراد فى البطاقة ليهم عيش ولا لا لان عندي ناس اتخصم من البطاقة
مش عارف اتواصل مع موقع دعم مصر
انا من المحرومين من 2009 لعدم الصرف لمد 3شهور متتاليه ومعي خمس افراداولاد ولا عارف اعمل بطاقه ولاحتي اضيف اولادي وبشتري عيش حر حتي الان تعبت والله وبطاقتي سقطت من ع الكمبيوتر وقدمت كذا مره ع البطاقه من جديد بلا جدوي كل مره انا تابع لمكتب تموين الصوه ابوحماد شرقيه اعمل ايه ودا تليفوني 01123636580 اللي مقدم به الورق ارجو حل بسرعه
انا بطاقتى 5 افراد اتحذف شهر ديسمبر 2018 عدد 2 من الخبز ومن التموين وغير قادر على دخول على موقع كل مكتب الاسم والرقم السرى يقولك ليس لديك صلاحية
اتحذف من عندى اتنين فى الخبز والتموين هذا الشهر 12 وكل مدخل على دعم مصر اكتب اسم مستفيد ورقم سرى يقولى ليس لدى صلاحية
مش قادر احصل علي الرقم السري لبطاقة التموين الجديدة رغم إضافة رقم الموبايل وعند إرسال رسالة التفعيل لايتم إرسال الرقم السري لبطاقة التموين والموقع التحديث مش شغال ارجو الحل والإفادة
لوسمحت انا. اتحذفت من بطاقة جوزي واحنا فردين. وانالسة موجودة في بطاقة امي وهي ما اخبرتيش التاجر اني عامله بطاقة. اعمل المفروض انهم يحذفنوني من عند امي. واكون موجودة في بطاقة جوزي. اعمل عشان ارجع فى بطاقة جوزي تاني الله يخليك قول لي.
انا فاتني تحديث البيانات مش عارف هل البطاقة تحتاج لتحديث ام لا
ولو تحتاج الى تحديث الموقع لا يشتغل مع لتحديث
التحديث الان يتم من خلال مكتب التموين الذي تتبعه
عايز ادخل على موقع دعم مصر مش بيفتح خالص
انا اضفت ابنتى باسم / ايه عونى محمود واضيفت خبز ولم تضاف تموين رقم قومى 26308121202134 محمول رقم 01003904075
ارغب باستخراج بطاقةتموين لى ولاسرتى هل متاح الان وماهى كيفية التقديم والاوراق المطلوبه مع العلم بانى مسجل على بطاقة والدى واريد ان انفصل عن بطاقة والدى واعمل بطاقه لى مع اضافة زوجتى وابنى ارجو الافاده
السلام عليكم
انا البطاقه بتاعتي كنت بصرف خمس افراد وعملت بدل فاقد فتم حذف مراتي وولادي الثلاثه بقالي في الموضوع ده سنتين وتعبت من الذهاب الي مكتب التموين ومديريه التموين لدرجه اني رحت مكتب شكاوي الوزاره ولم يتم عمل اي شئ وعندما جيت اعمل تحديث وجدت انهم موجودين في البطاقه لكن بيصرفوا خبز فقط ولا يصرفوا تموين برجاء التعديل لانهم تم حذفهم دون اسباب و لحضارتكم جزيل الشكر جعلكم الله نصرا للغلابه
لو سمحت إزاي انزل مواليد علي بطاقه التموين الجديده؟؟؟
البطاقه كانت 6 افراد والان 4 عملت تحديث بيانات لم يرسل اى شى
رقم البطاقه 125006262869
01128316016
رقم التليفون المسجل عليه بيانات البطاقه
الى السيد الدكتور.وزيرالتموين وإلى الإنتاج الحربى على جهودكم الذين تبذلها من أجل المواطن المصرى ومن أجل محدود الدخل والعاملين على تحديثالبطاقات التموينية
لو سمحت انا البطاقه بتاعتي كنت باصرف خمس افراد انا ومراتي وثلاثه ابناء واستخرجت بدل فاقد طلعت بفرد واحد وتم حذف مراتي وولادي بقالي سنتين وغلبت مع مكتب التموين ومديريه التموين ولا حياه لمن تنادي برجاء ايجاد حل لهذه المشكله حيث اني لا اعمل في اي جهه جعلكم الله عونا للغلابه ولكم جزيل الشكر
بييستزءوا بالشعب
هو المفروض بعد ما نزل اولادي من علي النت اروح مكتب التموين تاني ولاكدا خلاص ولا ايه
استلمت بطاقة التموين بدل فاقد من حوالى ٥ ايام و اشتغلت النهاردة و صرفت عيش ومكتوب فى البون لابد التحديث وحاولت التحديث تعطى بيانات خاطئة اتصلت بالدعم تليفونيا قالت لى لا يوجد رقم قومى لصاحب البطاقة مع انه مكتوب على البطاقة و اسم زوجتى غير موجود وموجود اسم واحدة اخرى تماما لم اعرف من هى ومش عارف اعمل ايه واخر يوم بكرة وانا مش موجود بالبلد وزوجتى اسمها مش موجود يعنى ليس لها اي صفة للتحديث بالمكتب
عايز أعرف أولادي أضافوا علي بطاقتي التموينية رقم 101015413765 بأسم / أسامة أحمد فؤاد عبد الفتاح
لسه مظهرش أسمهم وبصرف أنا وزوجتي فقط حتي نوفمبر. برجاء الأفادة وشكرا جزيلا
موبايل /01117351663
يبدو أن هذا النظام فاشل لانى ذهبت لمكتب تموين صفط تراب مركز المحلة غربية اكثر من مرة لتحديث البيانات وتقدمت بالاوراق اللازمة وللآن البطاقة بفرد واحد مع أن العدد الصحيح للبطاقة أربع أفراد وحاولت الدخول على النت من خلال الموقع للاسف لم يفتح بالرغم من كتابة رقم البطاقة والرقم القومى والمحافظة ولايوجد حل
البطاقة تصرف خبز عادى وفرق النقاط وتعطى غير مستحق الدعم للسلع التموينية…..لماذا؟
رقم البطاقة 101000737992
الرقم القومى 2530514012695
البطاقة التموين رقم / 101008053274 عدد الافراد 6 تم خصم فرد لتصبح 5 افراد على الرغم من التحديث فى شهر اكتوبر و صرف المقررات كاملة فى هذا الشهر و البيانات صحيحة الا ان تم الخصم 1/11/2018 دون سبب برجاء الرد و اعطاء اسباب الخصم و اسم ما تم خصمة حتى نقدم الاوراق الدالة على احقية هذا الفرد فى صرف التموين…….
السلام عليكم
ياجماعة انا عامل تحديث واضافة الفرد المحذوف من 10/9 ولحد الان 1/11 والبيانات تحت المراجعة اى الدنيا يعنى اخر الاسبوع هتتوقف ولا هتعدى … حد يفهمنا ياعرب الحوار دة . البطاقة فردين .. ف العيش . وفرد التموين.. 129100100251
انا مواطن عندي 31سنه ولحد دلوقتي مش عارف اصرف تموين وعملت لي بطاقه خاصه بعد زوجي قاعده حولي من سنتين ونصف لم طلعت وطلعت في 2018/4 ولحد وقتنا هذا لم اصرف به خبز او عيش لان رقم الفوان اتغير ومش عارف اجيب الرقم السري بتاعه ولجت الي مكتب التموين كل اسبوع عشان اغير رقم الفون ولم يتغير حت الان ومش عارف اعمل ايه لو حد يعرف يفدني ده رقمي 01098165215ارجو الافاده
حضرتك أنا بدخل كل البيانات بتاعت زوجتي واولادي بيقولى لقد تم دخوله مسبقاً يعني ايه كده دخلوا خلاص طب مبيتسجلوش ليه ارجو الرد شكراً
انا بطاقتى 3 افرد . تم حذف 2 فرد شهر اكتوبر بدون سبب ارجو الرد والافاده . وكيفيه عمله لاسترجاع المحذوفين
يا حضرات انا بطاقتى التمونية 3 افراد . تم حذف 2 فرد
انا اتحذف من عندنا اربع أفراد وعايز اضيفهم محمدش راضي يضفهملي
أنا قدمت على البطاقة من شهر 11/2015وجات 9/2017 ودي فصل اجتماعي وتم حزف زوجتي من بطاقه اهلها ولما جت البطاقة جت فرد واحد رجعت لمكتب التموين وعملي اضافه واترفض عمل تعديل اترفض عمل حزف بالخطا ومفيش رد ايه العمل ارجو الافاده رقم البطاقة 112006898753
بطاقة التموين 3 أفراد عيش تموين نصرف 2 ازاي رقم البطاقة 101005158064
كل ما أجى أحدث بياناتى يقولى البيانات فى حالة المراجعة
وانا كمان ايه حكايه البيانات فى مرحله المراجعه ده انا بقالى اسبوعين على كده
كل ما أدخل على تحديث بياناتى تأتر رسالة تقول البيانات فى حالة المراجعة
ذوجتي اتحذفت من التموين والبطاقه فردي وانا عندي تلت اولاد وليس لينا دخل ولا وظيفه ولا نملك شيق
لو سمحتم انا زوجى كان فى بطاقه التموين التابعه لامه وبعد وفاه الام قد وجدنا أن زوجى تم حذفه من التموين لأن له أخوات من الام فقط ولذلك اسمه غير
اسماهم فما الحل مع أن أخواته يعرفوا له عيش
انا زوجى كان فى بطاقه تموين والدة وبعد وفاه أمه لم نجد فى التموين لأن له أخوات من الام أسماهم غير اسمه فما الطريقه الاضافه فى التموين الاضافه أولاده فى المواليد الجدد
اريد معرفة من هم على بطاقة التموين البطاقة فى الخبز ٤ و فى التموين ٣ كيف هذا
قمت بتحديث بطاقة التموين زى حضراتكم مقلتم وفوجيء بعد صرف التموين الشهر دة شهر ١٠ ٢٠١٨ بعد، ٤افراد يوجد بالبطاقة فرد واحد انا والاولاد صغيرين محزوفين ممكن اعرف الاسباب
انا عايز اعرف الاسماء الاي في البطاقه اعرفه ازي وشكرا
لو سمحت أنا بطاقتي كانت بدل تالف وطلعت من يوم 12/12/1018ولحد دلوقت الرقم السري ماجاش وكان رقم التليفون خطاء وصححنا في مكتب التموين ومافيش رد برده علي رسايلنا خالص ونعمل ايه مابناخدش عيش ولا تموين بقانا كام شهر
انا فصلت نفسى من بطاقة ولدى من سبع سنوات والى الان لم تستخرج البطاقة الذكية وبصرف بالبطاقة الورقية وكل فترة يطلبوا أوراق وحوله بنكية بعشرين جنيه ومازالت المشكلة عملت شكوة فى مكتب شكاوى رئيس الوزاراء من ٢٠١٥ وعملت تجديد شكاوى فى ٢٠١٨ ومازال لايوجد حل
افيدونا ان كان يوجد حل
وشكراااا
الاسكندرية مكتب تموين العامرية
تحية مصر
انا كان عندى بطاقه تموينيه باسم ولدتى وفقدت منذ عام ونصف ومش عارف اطلع بطاقه من ساعتها هذة البطاقه موجود فيها اخواتى وأولادهم ودايخ من بنها ومكتب ثانى شبرا الخيمه المطلوب من سيادتكم بطاقه الخبز فقط لو سمحتم لى اعمل ايه على استخراج بطاقه الخبز افيدوني أفادكم الله
حدثت البطاقه ومش عارفه احصل على الرقم السري ببعت رسايل كتير ومحدش بيرد
انابطاقتى قليؤبية عند صرف
انا بانقل بطاقتي من المنوفية الى الاسكند ي. من حوالي خمس سنوات ولم يتم استخراجها وباص ف بالبطاقةالورقية وكل شهرين يقوللنا في مكتب تموين الرمل اعمل اعمل طلب استعجال في البنك بعشرين ج وتعبت نفسي اعرف ايه المشكلة افيدوني
ارسل شكوى لحضراتكم بطاقه تموين لاربعه افراد انا رب الاسرة وزجتي وابنتى وابني وكنت باصرف لعدد اربعه افراد ولما استخرجت بون العيش من الماكينه وجدت بيقول لي نشط البطاقه ودخلت علي النت وجد الخطاء الاول استبعاد ابنى ماجد ماهر خليل من البطاقه التموين واصبح غير مفعل حيث انه اعذب ويعيش معي ولا اعلم لماذا استبعد وعملت تعديل بكتابه الرقم القومي وتعديل صله القرابه من رب اسرة الي ابن والخطاء الثانى صله القرابه لزوجتي حاولت تعديلها من ابنه الي زوجة وعدد الافراد الان ثلاثه مفعلين وابنى الرابع غير مفعل الرجاء تفعيل ابني ماجد بالبطاقه لتصبح اربعه كما كانت وعملت تعديل وحفظ بعد تدوين رقم المحمول باسمى وحتي الان لم يتم الاستجابه او التعديل
الرابط مش شغال ازاي يبقي بلد عظيمه وعدد سكانها كبير وموقع ضعيف وواقع ومفيش اصلاح
برجاء إدخال الرقم القومي الصحيح و ليس الرقم الموجود علي بطاقة التموين ، لأنة حدث معي و ظهرت رسالة بأن البطاقة لا تحتاج إلي تحديث ، ثم أدخلت رقم البطاقة القومي و قمت بالتحديث المطلوب.
لماذا لا يظهر التعديل في موقع دعم مصر في حالة اذا كان عدد المستفيدين من الخبر أكثر من التموين
يعني 3 خبز و 2 تموين
يظهر في القائمة البيانات المراد تحديثها عدد المستفيدين من التموين فقط
فكيف لنا ان نحذف الفرد الزائد في الخبز وهو لا يظهر في قائمة التعديل؟
دخلت على موقع تحديث بطاقة التموين ولم يتم ممكن الخطوات علما باانى ليس عندى تغير فى اى شيء لا اضافه ولا نقص التالى نستلم السكر بسعر 9ونصف وجميع الأسعار بهاذيادات اليمن 27 والمكرونه 4 جنيه ولايوجد ملصق على اى مواد يحدد السعر اين قرار الوزاره
الموقع قفل ايه الحل دلوفتي
عدد المسفيد ين اكثر من عدد المسجلين على البطاقة بفرد واحد فقظ فما الحل
والدى توفى وتم حذفه من البطاقه التموينيه ولكن ظلت البطاقه باسمه هل هناك مشكله
اريد اضافة زوجتى على بطاقتى وابوها مش راضى يفصلها من عنده ولا راضى يدينى البطاقة علشان اضيفا عندى وهى عايشة معى من عام1984
موقع دعم مصر Server Error in ‘/’ Application
كيفية تصحيح بطاقة التموين والموقع واقف
ارجو من سيادتكم افادتنا
نطالب بوضع موقع اخر حتى يقل الضعط على الموقع لاستكمال البيانات وشكرا
جارى تعديل بطاقة التموين الذكية وفصل اجتماعى لوجود افراد فى بطاقة ورقية عددهم 5 افراد . ما هو الاجراء لاستخراج بطاقة ذكية لهم ؟
رغم قيامنا بتسليم المكتب اكثر من طلب
فقدت الرقم السري للبطاقه
كانت رقم السري لبطاقة 5555
فقدت الرقم السري للبطاقه ماذا أفعل مع العلم انها كانت برساله على الموبايل
رقم السري لبطاقة 5555
البطاقه التمونيه الخاصه بى تحت الطبع لها 4 سنوات ولم استلمها حتى الآن ماذا افعل
بطاقتى تموين (انا وزوجتى فقط)
وعندى ابنى الأول 10 سنوات الأن تم اضافتة من سنوات للخبز فقط ولم يدرج بالتموين اى الببطاقة تصرف تموين فردين
كيف يتم التصحيح (البطاقة الآن فردين ام ثلاثة)
وهل انا محتاج ان ادخل الموقع للتصحيح
برجاء الأفادة
انا بطاقتى بها خطٱ عدد الخبز اكتر من عدد التموين العدد الصحيح ارب افراد وقدمنا اوراق حذف اختى الكبيرة جمالات عبد الرحمن وذلك لوفاتها منذ عامين ولم تحذف من الخبز ولكن حذفت من التموين وكذلك اختى الاخرى انتقلت الى بطاقة زوجها ولم تحذف من الخبز وحذفت من التموين وذلك بعد ان قدمنا الاوراق الى مكتب الوراق وقال الموظف الحذف الورقى تم ولكن الالكترونى هياخد وقت برجاء مساعدتنا العدد اربع افراد انا صاحب البطاقة على عبد الرحمن وابنايى مصطفى/مهاب/رحمة فقط وشكرا
مش عايزين بطاقة تموين لكن لابد من وجود بطاقة للخبز … ولا دي كمان محتاجة بحث وتدقيق وتمحيص
ليس لي بطاقة تموين وعندي بطاقة خبز فقط ولكنها توقفت ورغيف الخبز ب 75 قرش او بجنيه واحيانا المخابز بترفض اعاضائنا الخبز مع انه غالي علينا وبعض الافران بتغالي في السعر ….. لماذا لا يكون في بطاقة للخبز فقط كما كانت من قبل
ان عملت بدل فاقد مرتين و هما يقولولي تم رفض الطلب البطاقه دي كده ليه شهور ماخدتش بيها تومين
انا فصل زجتى واولادى من بطاقه حماتى من 16-4- وحتى الان لم يطافه عاى بطاقتى حتى الان حرم كيد والله عايز اعرف السبب
هل يوجد اي اجراء يستلزم اتخاذه في حالة عدم تعديل البطاقه التموينيه؟
فى حالة اصابة الزوجة بامراض مذمنة زى الكانسر ما هى الاوراق المطلوبة لاثبات الحالة لان مفرادات مرتب الزوج اكثر من ٢٥٠٠
صرفت سنتين بالورقه تموين وعيش لفردين انا وزوجتي.. ولما طلعت البطاقه الذكيه وجدتها فرد واحد.. قدمت الاوراق المطلوبه للفرد الناقص وسلمتها في مكتب التموين الزيتون.. وحتي اليوم 31/8/2018 مازالت البطاقه بفرد واحد… ماذا افعل مع العلم اني مسن….
ذاهبا إلي مكتب التموين ب السادس من أكتوبر ومعي بطاقه ورقيه لكي أنزل الأولاد وقالوا لي انك علي بطاقه واحداه انا معرفهاش اسمها عزيزه عبدالعظيم عبدالمجيد*أفصل نفسك منها وتعالي* كيف انا نفصل نفسي منها*والثانيه مراتك ساقطه*والثالثه ابنك غير مقيد*والله تعبت أرجو الافاده اسمي عبدالوهاب فتحي أحمد محمد
لماذا لميتم تفعيل رابط اضافة المواليد حتى الان
انتوا موقع حوارات مش اكتر و بطلوا ضحك على الناس بقا
الموقع لا يعمل
انا عملت فصل من بطاقة والدي من١٢سبعة لحد الآن كل ما ابعت رسالة يقولو تحت المراجعة مش فاهم ما كله تحت المراجعة افيدوني
ووانا كمان عملت فصل من اخر سبعه هو احنا فعلا حنستلمها بعد ٣ شهور ولا ايه
لو سمحت انا والدتي اتحذف من عندها من سنة ونص من بطاقتها اربيع افراد بدون وجه حق وهي كانت تحذف والدي بعد الوفاه واسمه حسن حلمي حسن محمد وكانت البطاقة اسمه وبعد تسع شهور لغوا البطاقة وكانت لاتصرف شئ وبعد ذلك اسلمت البطاقة باسمها وهي ماجدة احمد حسن السرجاني وقد حذفه منها اربع افراد وهم اولادها واسمائهم الاتية :
محمد حسن حلمي حسن ورقم بطاقته 28809240100192
رانيا حسن حلمي حسن ورقم بطاقتها
27810190100204
رشا حسن حلمي حسن ورقم بطاقتها
282812070100269
شيماء حسن حلمي ورقم بطاقتها
28809240100265
رقم البطاقة التموينية الخاصة بوالدتي
101400082148
لو سمحت أنا بقالي شهرين فيه فرد محذوف من البطاقة بدون سبب واضح وبدون وجه حق روحت التموين أكتر من مره ومافيش فايده مش عارف العمل إيه دلوقتى
لو سمحت انا رحت اعمل بطاقة جديدة فسألت مكتب التموين قاللي في بطاقات جديدة نازلة وجبت الورق المطلوب وقالولي هات حوالة من البريد جبتها وحدودلي معاد اروح فيه رحت قالولي البطاقات الجديدة اتلغت هل الكلام ده صح يا ريت الرد
عملت بطاقة تموينية لامى وكتبت رقم موبايلي وانا عملت بطاقة ليا بنفس الرقم واستلمت بطاقتى ونشطها وبتاعت امى نشطها جالى نفس الرقم السري بتاع بطاقتى ايه الحل
بطقتىوغير مسجله على الكمبيوتر مكتب التموين قال اروح الوزاره ايه الخطوات المطلوب التحرك بها للتسجيل وما هى الاوراقةالمطلوبه
انا مستأجرة وكل سنة فى سكن جديد ومعنديش اى عداد سواء كان كهربة أو غاز اعمل ايه
انا مستأجرة وكل سنة فى سكن جديد ومعنديش اى عداد سواء كم أن كهربة أو غاز اعمل ايه
مش عارفه اعمل ايه في بطاقه مكونه من 5 افراد ولم نصرف غير فرد وفي الخبز 5 افراد وكل مكاتب تموين لا يفيدونا بشئ وخاصة مكتب تموين نهطاي لا يوجد فيه نظام أفيدونا بالصح
كفاياكم كدب وتضليل كل الروابط مش شغاله
حضرتك بالنسبة للمواليد 2016 شهر 5وشهر 11 ممكن يضافوا للبطاقات التموينية ولا لأ
تم استخراج بطاقة التموين ولكن بفرد واحد من شهر يوليو ونحن خمسة افراد وعند الاستفسار افادو بصرف الحصه التمونيه اولا وستم التعديل بعد ذلك وتم صرف شهرين اغسطس وسبتمبر وتوجهت الي مكتب التموين لتعديل عدد الافراد افادو انهم ليس عندهم اي معلمه عن التعديل فما الحل
امىمطلقه من ابى من سنين طويلة وإبى توفى اريد اضافتى مع زوجى واعرف كيف دلنى بالله عليك
روحي مكتب التموين
وخدي بطاقة والدك بتاعت التموين وصور بطايق اى حد موجود فيها
وشهادة الوفاة والرقم القومي لو موجود
وقسيمة زواجك وايصال كهرباء وصورة بطاقتك وصورة بطاقة زوجك وياريت يكون زوجك معاكي علشان هيمضي
انا جوزي مسافر ممكن اعمل بطاقة تموين باسمي وأنا وعيالي
انا اسمى فى بطاقه والدتى
وزوجى فى بطاقه والدته
وولادى مش نازلين على اى بطاقه
اعمل ايه افيدونى
لا لزم هو يكون موجود
انا جوزي مسافر ممكن اعمل بطاقة تموين لي انا وعياله
وبالنسبه للبطاقات الورقيه ماذا تفعل
حضرتك وبالنسبه للبطاقات الورقيه ماذانفعل
روح مكتب التموين غيرها لذكية
الاولاد اللي كانو مسجلين علي بطاقة جدهم ولما الاب عمل بطاقه وعمل لهم اضافه لبطاقته اتحذفوا من بطاقة الجد اتحذفو ولم يضافوا الي بطاقة الاب كيف اضيفهم الان
وبخصوص الناس اللى زيي مفصولين من شهر واحد واحنا ف شهر سبعة واحد دلوقتى البطاقة مش مفعلة استفدت ايه من فصل بطاقتى مش قبل ماتنزلو مواليد تحلونا مشكلة البطاقات اللى مش مفعلة …ولا ايه
يا حضرات ماهو الحل النهائي لمشكلة للبطاقات الورقيه
يا حضرات ماهو الحل النهائي لمشكلة للبطاقات الورقيه01068181281
زوجة ابنى كانت ضمن أفراد أسرتها فى بطاقة التموين الخاصة بهم . توفيت الأم ثم توفى الأب منذ سنوات . وفقدت اليطاقة . وحاولوا استخراج بدل فاقد . دون جدوى . فكيف أضيفها إلى بطاقتنا . وأين الموقع الذى لم يفتح حتى الآن .
بنتى اتفصلت من البطاقه تبعى وعملت بطاقه هى وزوجها من شهر يونيو 2016 ولغايه دلوقتى البطاقه مطلعتش كل فتره تروح تسال يقولو لسه مطبعتش والشهر الا فات قالو لزوجها قدم طلب بدل فاقد اوعملنا بدل فاقد وبرده مطلعتش ايه الحل