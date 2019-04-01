رابط موقع إدارة دعم مصر أبريل 2019 .. تحديث بيانات بطاقة التموين .. www.tamwin.com.eg. خطوات تقديم تظلم على حذف البطاقة التموينية إعادة المحذوفين

رابط موقع إدارة دعم مصر يساهم في خطوة انتظرها الكثيرين طوال الفترة الماضية أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن فتح الباب عبر موقع إضافة المواليد الجدد رابط موقع إدارة دعم مصر على بطاقة التموين ابتداءً من شهرأغسطس الماضي، وسنستعرض طريقة التقدم بتظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية التي بها أخطاء بعد انتهاء المهلة المحددة في 7 نوفمبر الماضي 2018، ويمكن الاطلاع على الجديد من الأخبار عن بطاقة التموين عبر موقع وزارة التموين subsidy.egypt.gov.eg ومن خلال موقع دعم مصر هذا وقد صرح محمد سويد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قيام الوزارة بالعمل على تحديث البيانات للمستفيدين من الدعم المخصص للبطاقات التموينية.

ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم ما يجب فعله للبطاقات التموينية التي تم حذفها وإلغائها لوجود أخطاب بها، لذلك فتابع معنا عزيزي القارئ الذي لم تتمكن من تحديث بيانات بطاقتك التموينية لتتعرف على الخطوات الواجب اتخاذها لتقديم تظلم على حذف بطاقتك.

موقع إدارة دعم مصر في خطوة هامة نحو وصول الدعم للمستحقين فقط فقد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ، يوم الجمعة 1 مارس 2019 خطوة تنقيح البطاقات التموينية وتنفيذ المرحلة الثانية والخاصة بحذف غير المستحقين للدعم وذلك حسب للمعايير الخمسة التي أعلنها موقع وزارة التموين ، وذلك حسب القدرات المادية لمن يمتلك بطاقة تموين، فقد بدأت ظهور علامة على بون صرف المقررات التموينية لشهر مارس،و تنص على عبارة عدم استحقاق الدعم لأن استهلاك الكهرباء يتخطى ما هو مُعلن، وسيتم إيقاف البطاقة اعتبارًا بداية من أبريل المقبل.

خطوات تقديم التظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية

يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم للحصول على استمارة تسمى استمارة أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة التموينية الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم

التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.

بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.

سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.

بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو عبر على موقع دعم مصر.

سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.

بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،

يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض.

ويشمل تحديث بطاقات التموين إضافة المواليد الجدد من مواليد عام 2005 وحتى مواليد عام 2015، وهذا يعني إضافة مواليد 10 سنوات، ومتوقع أن يصل عدد المواليد الجدد للبطاقات التموينية 15 مليون فرد جديد يستفيد من الدعم الخاص ببطاقات التموين، ومتوقع أن يصل الدعم المخصص لهم 750 مليون جنية شهريا.

رابط موقع إدارة دعم مصر

وحتى نيسر على الأسر المصرية قررنا عمل هذا التقرير الشامل لجميع شروط وخطوات وطريقة إضافة المواليد الجدد، أما عن موعد فتح باب إضافة المواليد الجدد فيتم من خلال موقع دعم مصر وليس هناك موعد معلن محدد حتى الآن لغلق باب إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، وستعمل الدولة في الوقت الحالي على تنقية برنامج الدعم عبر بطاقات التموين من غير المستفيدين بحذفهم من برنامج دعم بطاقات التموين، وذلك تمهيداً لإضافة المواليد الجدد.

المستندات الواجبة لإضافة المواليد الجدد

وتيسيرا على كافة المواطنين سنستعرض جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة حتى يتمكنوا من إضافة المواليد الجدد بسهولة ويسر إلى البطاقات التموينية، وقد حددت وزارة التموين هذه المستندات كالتالي:

صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

إيصال جديد للكهرباء.

صور شهادات ميلاد حديثة إلكترونية لجميع الأفراد المطلوب إضافتهم للبطاقة التموينية.

صورة شخصية حديثة لصاحب بطاقة التموين.

صور بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

الخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر

وأيضا سنتناول ابسط الطرق والخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية من خلال رابط دعم المصر

خطوات تحديث بطاقات التموين

اطلب بون الخبز ، عند صرف الدقيق أو الخبز،الذي يخرج لك من ماكينة الصرف.

إذا كانت كلمة”بيانات فيها أخطاء” مكتوبة اسفل البون قم بتحديث بيانات البطاقة.

ادخل على موقع https://www.tamwin.com.eg ”،

تأكد من تحديث البيانات عليه وعدم وجود أخطاء، في أفراد غير مستحقين أو غير محذوفين، عن طريق إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة وجميع الأفراد المقيدين فيها، على أن تضيف رقم تليفونك المحمول.

رابط موقع إدارة دعم مصر .. موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

قم بزيارة الرابط التالي بالضغط علية

موقع دعم مصر . رابط

بعد الدخول للموقع قم إدخال رقم بطاقتك الذكية وقم باختيار المحافظة التي تسكن بها.

ستظهر بصفحة الموقع عدة حروف، أدخل هذه الحروف في المربع المخصص لذلك ويجب الدقة في كتابة هذه الحروف كما في الصورة السابقة.

تحديد أفراد أسرتك المقيدين ببطاقة التموين وكتابة الرقم القومي الخاص بهم، وأرقام الرقم القومى تجدها على شهادات الميلاد لمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي منهم.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط على كلمة تحديث البيانات كما في الصورة السابقة.

يقوم الموقع أوتوماتيكيا بفتح صفحة جديد لاستكمال باقي البيانات، والتي يمكن من خلالها إضافة المواليد الجديدة أو حذفها.

كتابة رقم المحمول الخاص بك في الموضع المخصص له ورقم الدفع الإلكتروني المدون بفاتورة الكهرباء، ومليء جميع البيانات كما في الصورة السابقة.

ينبغي تعديل خانة الرقم القومي وصلة القرابة، حال التعديل في البيانات الخاصة بأفراد البطاقة، ومن ثم الضغط على كلمة حفظ كما في الصورة السابقة.

في حالة أردت حذف أحد الأفراد لوفاة لا قدر الله أو لسفرة خارج البلاد فأكتب اسمه في المكان المحدد ثم أضغط تنفيذ الحذف كما في الصورة السابقة، ويجب الحذف لمن هو غير مستحق للحذف حتى لا تتعرض للعقوبة.

تدوين رقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني في المربع المخصص له، وتدوين ملاحظاتك في حال وجدت، والضغط على تحديث البيانات أو حفظ، كما في الصورة السابقة

سيتم انتقالك أوتوماتيكيا للصفحة السابقة نفذ ما بها من تعليمات وإملاء المربعات بمن تريد إضافته بالرقم القومي وصلة القرابة، وفي حالة أدخلت مستفيد بالخطأ يمكن حذفه بالضغط على كلمة حذف مستفيد، والصورة السابقة توضح الملف المطلوب استكماله بالمسندات المطلوبة.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة من تسجيل بيانات المستفيدين المطلوبة يتم إرفاق الصور الضوئية من المستندات المطلوبة عن طريق الضغط على كلمة أضف ملف، ويجب اتباع التعليمات بالصورة الأخيرة بكل دقة واختيار صيغة الملفات المطلوبة، لأنه بدون صيغة الملفات المطلوبة لن يتم التسجيل.

جدول بأسعار السلع التموينية في أبريل 2019

مسلسل السلعة السعر 1 السكر سعر كيلو السكر 8.5 جنيه 2 الزيت سعر كيلو الزيت 14 جنيه، بدلا من 12 جنيه. 3 الأرز سعر كيلو الأرز 8.5 جنيه 4 المكرونة كيلو المكرونة 2.25 جنيه 5 السمن 500 جرام سمن 12 جنيه 6 السمن 800 جرام سمن 17.25 جنيه 7 العدس 500 جرام عدس 10 جنيه 8 الفول 500 جرام فول 3.50 جنيه 9 الصلصة 325 جرام صلصة 7.25 جنيه 10 الجبن الأبيض 250 جرام جبن أبيض 5.25 جنيه 11 الصابون 125 جرام صابون 5.50 جنيه 12 صابون الغسيل 125 جرام صابون غسيل 4.25 جنيه 13 الدقيق اكيلو دقيق 6.10 جنيه 14 الشاي 40 جرام شاي 2.75 جنيه 15 الجبن 500 جرام جبنه 10.25 جنيه 16 مرقة الدجاج مرقة دجاج 6.15 جنيه 17 المربى 400 جرام مربى 7.75 جنيه 18 التونة 140 جرام تونه 6 جنيه. 19 الكلور زجاجة كلور 3.10 جنيه

صرح مصدر مسئول بوزارة التموين أن الدولة ما زالت تعمل جاهدة لتطبيق القرار الصادر بإضافة المواليد الجدد، هذا وقد أعلنت الوزارة أن الأول من أغسطس هو بداية فتح باب التسجيل للمواليد الجدد، وذلك بعد الانتهاء من عملية فرز البطاقات التموينية، هذا وقد تقرر صرف الدعم بحد أقصى شهرين من إدخال الأطفال.

هذا وقد قام رئيس الوزراء بالإعلان عن أعداد الوزارة لفريق من الشباب العاملين بالوزارة لضبط ومراقبة الأسواق، حيث يتم مراقبة البقالين والبدالين وضمان وصول السلع التموينية المدعومة إلي المواطن وضبط العديد من المتلاعبين، بالتعاون مع المواطنين الشرفاء.

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في حال كان لديكم استفسار أو تساؤل عن إضافة المواليد الجدد أو أي أم يتعلق ببرنامج دعم البطاقات التموينية يمكنكم ترك تعليق بالاستفسار أو السؤال الذي يشغل بالكم، وسنجيب بالرد على جميع التعليقات تباعاً.

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