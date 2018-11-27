رابط موقع إدارة دعم مصر 2018 .. انتهاء عملية تحديث بيانات بطاقة التموين .. خطوات تقديم تظلمات حذف البطاقة التموينية tamwin إعادة المحذوفين

رابط موقع إدارة دعم مصر يساهم في خطوة انتظرها الكثيرين طوال الفترة الماضية أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن فتح الباب عبر موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين ابتداءً من شهرأغسطس الماضي، وسنستعرض طريقة التقدم بتظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية التي بها أخطاء بعد انتهاء المهلة المحددة في 7 نوفمبر 2018، ويمكن الاطلاع على الجديد من الأخبار عن بطاقة التموين عبر موقع وزارة التموين subsidy.egypt.gov.eg ومن خلال موقع دعم مصر هذا وقد صرح محمد سويد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قيام الوزارة بالعمل على تحديث البيانات للمستفيدين من الدعم المخصص للبطاقات التموينية.
ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم ما يجب فعله للبطاقات التموينية التي تم حذفها وإلغائها لوجود أخطاب بها، لذلك فتابع معنا عزيزي القارئ الذي لم تتمكن في تجديث بيانات بطاقتك التموينية لتتعرف على الخزات الواجب اتخاذها لتقديم تظلم على حذف بطاقتك.
خطوات تقديم التظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية
-
يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم للحصول على استمارة تسمى استمارة أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.
-
يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة التموينية الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم
-
التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.
-
بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.
-
سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.
-
بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو عبر على موقع دعم مصر.
-
سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.
-
بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،
-
يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض.
ويشمل تحديث بطاقات التموين إضافة المواليد الجدد من مواليد عام 2005 وحتى مواليد عام 2015، وهذا يعني إضافة مواليد 10 سنوات، ومتوقع أن يصل عدد المواليد الجدد للبطاقات التموينية 15 مليون فرد جديد يستفيد من الدعم الخاص ببطاقات التموين، ومتوقع أن يصل الدعم المخصص لهم 750 مليون جنية شهريا.
شاهد الفيديو التالي: كل مايخص اجراءات واستفسارات عن البطاقات التموينية
موقع إداره دعم مصر
وحتى نيسر على الأسر المصرية قررنا عمل هذا التقرير الشامل لجميع شروط وخطوات وطريقة إضافة المواليد الجدد، أما عن موعد فتح باب إضافة المواليد الجدد فيتم من خلال موقع دعم مصر وليس هناك موعد معلن محدد حتى الآن لغلق باب إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، وستعمل الدولة في الوقت الحالي على تنقية برنامج الدعم عبر بطاقات التموين من غير المستفيدين بحذفهم من برنامج دعم بطاقات التموين، وذلك تمهيداً لإضافة المواليد الجدد.
المستندات الواجبة لإضافة المواليد الجدد
وتيسيرا على كافة المواطنين سنستعرض جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة حتى يتمكنوا من إضافة المواليد الجدد بسهولة ويسر إلى البطاقات التموينية، وقد حددت وزارة التموين هذه المستندات كالتالي:
- صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة.
- إيصال جديد للكهرباء.
- صور شهادات ميلاد حديثة إلكترونية لجميع الأفراد المطلوب إضافتهم للبطاقة التموينية.
- صورة شخصية حديثة لصاحب بطاقة التموين.
- صور بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
الخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر
وأيضا سنتناول ابسط الطرق والخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية من خلال رابط دعم المصر
خطوات تحديث بطاقات التموين
- اطلب بون الخبز ، عند صرف الدقيق أو الخبز،الذي يخرج لك من ماكينة الصرف.
- إذا كانت كلمة”بيانات فيها أخطاء” مكتوبة اسفل البون قم بتحديث بيانات البطاقة.
- ادخل على موقع “https://www.tamwin.com.eg”، لتحديث بطاقتك التموينية.
- تأكد من تحديث البيانات عليه وعدم وجود أخطاء، في أفراد غير مستحقين أو غير محذوفين، عن طريق إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة وجميع الأفراد المقيدين فيها، على أن تضيف رقم تليفونك المحمول.
رابط موقع إدارة دعم مصر .. موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين
- قم بزيارة الرابط التالي بالضغط علية
- رابط موقع دعم مصر.
- بعد الدخول للموقع قم إدخال رقم بطاقتك الذكية وقم باختيار المحافظة التي تسكن بها.
- ستظهر بصفحة الموقع عدة حروف، أدخل هذه الحروف في المربع المخصص لذلك ويجب الدقة في كتابة هذه الحروف كما في الصورة السابقة.
- تحديد أفراد أسرتك المقيدين ببطاقة التموين وكتابة الرقم القومي الخاص بهم، وأرقام الرقم القومى تجدها على شهادات الميلاد لمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي منهم.
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط على كلمة تحديث البيانات كما في الصورة السابقة.
- يقوم الموقع أوتوماتيكيا بفتح صفحة جديد لاستكمال باقي البيانات، والتي يمكن من خلالها إضافة المواليد الجديدة أو حذفها.
- كتابة رقم المحمول الخاص بك في الموضع المخصص له ورقم الدفع الإلكتروني المدون بفاتورة الكهرباء، ومليء جميع البيانات كما في الصورة السابقة.
- ينبغي تعديل خانة الرقم القومي وصلة القرابة، حال التعديل في البيانات الخاصة بأفراد البطاقة، ومن ثم الضغط على كلمة حفظ كما في الصورة السابقة.
في حالة أردت حذف أحد الأفراد لوفاة لا قدر الله أو لسفرة خارج البلاد فأكتب اسمه في المكان المحدد ثم أضغط تنفيذ الحذف كما في الصورة السابقة، ويجب الحذف لمن هو غير مستحق للحذف حتى لا تتعرض للعقوبة.
- تدوين رقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني في المربع المخصص له، وتدوين ملاحظاتك في حال وجدت، والضغط على تحديث البيانات أو حفظ، كما في الصورة السابقة
- سيتم انتقالك أوتوماتيكيا للصفحة السابقة نفذ ما بها من تعليمات وإملاء المربعات بمن تريد إضافته بالرقم القومي وصلة القرابة، وفي حالة أدخلت مستفيد بالخطأ يمكن حذفه بالضغط على كلمة حذف مستفيد، والصورة السابقة توضح الملف المطلوب استكماله بالمسندات المطلوبة.
بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة من تسجيل بيانات المستفيدين المطلوبة يتم إرفاق الصور الضوئية من المستندات المطلوبة عن طريق الضغط على كلمة أضف ملف، ويجب اتباع التعليمات بالصورة الأخيرة بكل دقة واختيار صيغة الملفات المطلوبة، لأنه بدون صيغة الملفات المطلوبة لن يتم التسجيل.
جدول بأسعار السلع التموينية في نوفمبر 2018
|مسلسل
|السلعة
|السعر
|1
|السكر
|سعر كيلو السكر 8.5 جنيه
|2
|الزيت
|سعر كيلو الزيت 14 جنيه، بدلا من 12 جنيه.
|3
|الأرز
|سعر كيلو الأرز 8.5 جنيه
|4
|المكرونة
|كيلو المكرونة 2.25 جنيه
|5
|السمن
|500 جرام سمن 12 جنيه
|6
|السمن
|800 جرام سمن 17.25 جنيه
|7
|العدس
|500 جرام عدس 10 جنيه
|8
|الفول
|500 جرام فول 3.50 جنيه
|9
|الصلصة
|325 جرام صلصة 7.25 جنيه
|10
|الجبن الأبيض
|250 جرام جبن أبيض 5.25 جنيه
|11
|الصابون
|125 جرام صابون 5.50 جنيه
|12
|صابون الغسيل
|125 جرام صابون غسيل 4.25 جنيه
|13
|الدقيق
|اكيلو دقيق 6.10 جنيه
|14
|الشاي
|40 جرام شاي 2.75 جنيه
|15
|الجبن
|500 جرام جبنه 10.25 جنيه
|16
|مرقة الدجاج
|مرقة دجاج 6.15 جنيه
|17
|المربى
|400 جرام مربى 7.75 جنيه
|18
|التونة
|140 جرام تونه 6 جنيه.
|19
|الكلور
|زجاجة كلور 3.10 جنيه
وفي بشرى سارة لأصحاب البطاقات التموينية فقد صرح مصدر مسئول إنه من المتوقع أن تعلن الحكومة قريبًا، عن زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد في بطاقات التموين، بما يتراوح بين 10 و20 جنيهًا، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلًا، من الإجراءات الاقتصادية التي تمت مؤخراً، وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة لم تستقر نهائيا على قيمة الزيادة المقررة بخصوص دعم الفرد في بطاقة التموين، وأشار المصدر أنه من المتوقع أن تكون الزيادة أكثر من 10 جنيهات وحتى 20 جنيهًا للفرد”.
في حال كان لديكم استفسار أو تساؤل عن إضافة المواليد الجدد أو أي أم يتعلق ببرنامج دعم البطاقات التموينية يمكنكم ترك تعليق بالاستفسار أو السؤال الذي يشغل بالكم، وسنجيب بالرد على جميع التعليقات تباعاً.
أقرأ أيضا وتعرف على:
عاجل | شاكر يوضح موعد الزيادة في أسعار فاتورة الكهرباء .. تعرف على فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2018 .. تعريفة أسعار الكهرباء التعريفة الأخيرة
عاجل | الحكم بحبس الفنان محمد رمضان مع الشغل وغرامة مالية كتعويض مدني مؤقت
عاجل | ملامح أزمة اقتصادية عالمية على الطريق ومصر أكبر المستفيدين .. انهيار تام العملة الرقمية “البيتكوين” وتراجع حاد لأسعار النفط والبورصات العاليمة
- من الجدير بالذكر أنه يتم صرف السلع التموينية على مستحقي الدعم، وكذلك من قام بتحديث بياناته الخاصة بالبطاقة التموينية في المواعيد المحددة، ويتم وضع من لم يحدث بياناته بالبطاقات التموينية أو المتلاعبين بالبيانات على القائمة السوداء ويعرضوا نفسهم للحرمان من الحصص التموينية.
- هذا وقد قام رئيس الوزراء بالإعلان عن أعداد الوزارة لفريق من الشباب العاملين بالوزارة لضبط ومراقبة الأسواق، حيث يتم مراقبة البقالين والبدالين وضمان وصول السلع التموينية المدعومة إلي المواطن وضبط العديد من المتلاعبين، بالتعاون مع المواطنين الشرفاء.
أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار اضغط على الصورة
|منظمة الصحة العالمية تحظر 7 نكهات صناعية تسبب السرطان
|الاستعلام عن فاتورة الكهرباء التعريفة الجديدة
|سعر الدولار اليوم وتوفعات اسعارة مستقبلا
|سعر الذهب اليوم وتوقعات اسعارة المستقبلية
أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار
|تسونامي عنيف بسبب انزلاق جبل بالبحر المتوسط
|توقعات عاصفة شمسية مدمرة تضرب الأرض
|فضيحة كلينتون ومونيكا والفستان الأزرق
|اليابان تفقد إحدى الجزر بأحشاء المحيط
التعليقات
انا فاتني تحديث البيانات مش عارف هل البطاقة تحتاج لتحديث ام لا
ولو تحتاج الى تحديث الموقع لا يشتغل مع لتحديث
عايز ادخل على موقع دعم مصر مش بيفتح خالص
انا اضفت ابنتى باسم / ايه عونى محمود واضيفت خبز ولم تضاف تموين رقم قومى 26308121202134 محمول رقم 01003904075
ارغب باستخراج بطاقةتموين لى ولاسرتى هل متاح الان وماهى كيفية التقديم والاوراق المطلوبه مع العلم بانى مسجل على بطاقة والدى واريد ان انفصل عن بطاقة والدى واعمل بطاقه لى مع اضافة زوجتى وابنى ارجو الافاده
السلام عليكم
انا البطاقه بتاعتي كنت بصرف خمس افراد وعملت بدل فاقد فتم حذف مراتي وولادي الثلاثه بقالي في الموضوع ده سنتين وتعبت من الذهاب الي مكتب التموين ومديريه التموين لدرجه اني رحت مكتب شكاوي الوزاره ولم يتم عمل اي شئ وعندما جيت اعمل تحديث وجدت انهم موجودين في البطاقه لكن بيصرفوا خبز فقط ولا يصرفوا تموين برجاء التعديل لانهم تم حذفهم دون اسباب و لحضارتكم جزيل الشكر جعلكم الله نصرا للغلابه
لو سمحت إزاي انزل مواليد علي بطاقه التموين الجديده؟؟؟
البطاقه كانت 6 افراد والان 4 عملت تحديث بيانات لم يرسل اى شى
رقم البطاقه 125006262869
01128316016
رقم التليفون المسجل عليه بيانات البطاقه
الى السيد الدكتور.وزيرالتموين وإلى الإنتاج الحربى على جهودكم الذين تبذلها من أجل المواطن المصرى ومن أجل محدود الدخل والعاملين على تحديثالبطاقات التموينية
لو سمحت انا البطاقه بتاعتي كنت باصرف خمس افراد انا ومراتي وثلاثه ابناء واستخرجت بدل فاقد طلعت بفرد واحد وتم حذف مراتي وولادي بقالي سنتين وغلبت مع مكتب التموين ومديريه التموين ولا حياه لمن تنادي برجاء ايجاد حل لهذه المشكله حيث اني لا اعمل في اي جهه جعلكم الله عونا للغلابه ولكم جزيل الشكر
بييستزءوا بالشعب
هو المفروض بعد ما نزل اولادي من علي النت اروح مكتب التموين تاني ولاكدا خلاص ولا ايه
استلمت بطاقة التموين بدل فاقد من حوالى ٥ ايام و اشتغلت النهاردة و صرفت عيش ومكتوب فى البون لابد التحديث وحاولت التحديث تعطى بيانات خاطئة اتصلت بالدعم تليفونيا قالت لى لا يوجد رقم قومى لصاحب البطاقة مع انه مكتوب على البطاقة و اسم زوجتى غير موجود وموجود اسم واحدة اخرى تماما لم اعرف من هى ومش عارف اعمل ايه واخر يوم بكرة وانا مش موجود بالبلد وزوجتى اسمها مش موجود يعنى ليس لها اي صفة للتحديث بالمكتب
عايز أعرف أولادي أضافوا علي بطاقتي التموينية رقم 101015413765 بأسم / أسامة أحمد فؤاد عبد الفتاح
لسه مظهرش أسمهم وبصرف أنا وزوجتي فقط حتي نوفمبر. برجاء الأفادة وشكرا جزيلا
موبايل /01117351663
يبدو أن هذا النظام فاشل لانى ذهبت لمكتب تموين صفط تراب مركز المحلة غربية اكثر من مرة لتحديث البيانات وتقدمت بالاوراق اللازمة وللآن البطاقة بفرد واحد مع أن العدد الصحيح للبطاقة أربع أفراد وحاولت الدخول على النت من خلال الموقع للاسف لم يفتح بالرغم من كتابة رقم البطاقة والرقم القومى والمحافظة ولايوجد حل
البطاقة تصرف خبز عادى وفرق النقاط وتعطى غير مستحق الدعم للسلع التموينية…..لماذا؟
رقم البطاقة 101000737992
الرقم القومى 2530514012695
البطاقة التموين رقم / 101008053274 عدد الافراد 6 تم خصم فرد لتصبح 5 افراد على الرغم من التحديث فى شهر اكتوبر و صرف المقررات كاملة فى هذا الشهر و البيانات صحيحة الا ان تم الخصم 1/11/2018 دون سبب برجاء الرد و اعطاء اسباب الخصم و اسم ما تم خصمة حتى نقدم الاوراق الدالة على احقية هذا الفرد فى صرف التموين…….
السلام عليكم
ياجماعة انا عامل تحديث واضافة الفرد المحذوف من 10/9 ولحد الان 1/11 والبيانات تحت المراجعة اى الدنيا يعنى اخر الاسبوع هتتوقف ولا هتعدى … حد يفهمنا ياعرب الحوار دة . البطاقة فردين .. ف العيش . وفرد التموين.. 129100100251
انا مواطن عندي 31سنه ولحد دلوقتي مش عارف اصرف تموين وعملت لي بطاقه خاصه بعد زوجي قاعده حولي من سنتين ونصف لم طلعت وطلعت في 2018/4 ولحد وقتنا هذا لم اصرف به خبز او عيش لان رقم الفوان اتغير ومش عارف اجيب الرقم السري بتاعه ولجت الي مكتب التموين كل اسبوع عشان اغير رقم الفون ولم يتغير حت الان ومش عارف اعمل ايه لو حد يعرف يفدني ده رقمي 01098165215ارجو الافاده
حضرتك أنا بدخل كل البيانات بتاعت زوجتي واولادي بيقولى لقد تم دخوله مسبقاً يعني ايه كده دخلوا خلاص طب مبيتسجلوش ليه ارجو الرد شكراً
انا بطاقتى 3 افرد . تم حذف 2 فرد شهر اكتوبر بدون سبب ارجو الرد والافاده . وكيفيه عمله لاسترجاع المحذوفين
يا حضرات انا بطاقتى التمونية 3 افراد . تم حذف 2 فرد
انا اتحذف من عندنا اربع أفراد وعايز اضيفهم محمدش راضي يضفهملي
أنا قدمت على البطاقة من شهر 11/2015وجات 9/2017 ودي فصل اجتماعي وتم حزف زوجتي من بطاقه اهلها ولما جت البطاقة جت فرد واحد رجعت لمكتب التموين وعملي اضافه واترفض عمل تعديل اترفض عمل حزف بالخطا ومفيش رد ايه العمل ارجو الافاده رقم البطاقة 112006898753
بطاقة التموين 3 أفراد عيش تموين نصرف 2 ازاي رقم البطاقة 101005158064
بطاقة التموين 3 أفراد عيش تموين نصرف 2 ازاي رقم البطاقة 101005158064
كل ما أجى أحدث بياناتى يقولى البيانات فى حالة المراجعة
وانا كمان ايه حكايه البيانات فى مرحله المراجعه ده انا بقالى اسبوعين على كده
كل ما أدخل على تحديث بياناتى تأتر رسالة تقول البيانات فى حالة المراجعة
عايز اية انتة دروك
ذوجتي اتحذفت من التموين والبطاقه فردي وانا عندي تلت اولاد وليس لينا دخل ولا وظيفه ولا نملك شيق
لو سمحتم انا زوجى كان فى بطاقه التموين التابعه لامه وبعد وفاه الام قد وجدنا أن زوجى تم حذفه من التموين لأن له أخوات من الام فقط ولذلك اسمه غير
اسماهم فما الحل مع أن أخواته يعرفوا له عيش
انا زوجى كان فى بطاقه تموين والدة وبعد وفاه أمه لم نجد فى التموين لأن له أخوات من الام أسماهم غير اسمه فما الطريقه الاضافه فى التموين الاضافه أولاده فى المواليد الجدد
اريد معرفة من هم على بطاقة التموين البطاقة فى الخبز ٤ و فى التموين ٣ كيف هذا
قمت بتحديث بطاقة التموين زى حضراتكم مقلتم وفوجيء بعد صرف التموين الشهر دة شهر ١٠ ٢٠١٨ بعد، ٤افراد يوجد بالبطاقة فرد واحد انا والاولاد صغيرين محزوفين ممكن اعرف الاسباب
انا عايز اعرف الاسماء الاي في البطاقه اعرفه ازي وشكرا
انا فصلت نفسى من بطاقة ولدى من سبع سنوات والى الان لم تستخرج البطاقة الذكية وبصرف بالبطاقة الورقية وكل فترة يطلبوا أوراق وحوله بنكية بعشرين جنيه ومازالت المشكلة عملت شكوة فى مكتب شكاوى رئيس الوزاراء من ٢٠١٥ وعملت تجديد شكاوى فى ٢٠١٨ ومازال لايوجد حل
افيدونا ان كان يوجد حل
وشكراااا
الاسكندرية مكتب تموين العامرية
تحية مصر
انا كان عندى بطاقه تموينيه باسم ولدتى وفقدت منذ عام ونصف ومش عارف اطلع بطاقه من ساعتها هذة البطاقه موجود فيها اخواتى وأولادهم ودايخ من بنها ومكتب ثانى شبرا الخيمه المطلوب من سيادتكم بطاقه الخبز فقط لو سمحتم لى اعمل ايه على استخراج بطاقه الخبز افيدوني أفادكم الله
حدثت البطاقه ومش عارفه احصل على الرقم السري ببعت رسايل كتير ومحدش بيرد
انابطاقتى قليؤبية عند صرف
انا بانقل بطاقتي من المنوفية الى الاسكند ي. من حوالي خمس سنوات ولم يتم استخراجها وباص ف بالبطاقةالورقية وكل شهرين يقوللنا في مكتب تموين الرمل اعمل اعمل طلب استعجال في البنك بعشرين ج وتعبت نفسي اعرف ايه المشكلة افيدوني
ارسل شكوى لحضراتكم بطاقه تموين لاربعه افراد انا رب الاسرة وزجتي وابنتى وابني وكنت باصرف لعدد اربعه افراد ولما استخرجت بون العيش من الماكينه وجدت بيقول لي نشط البطاقه ودخلت علي النت وجد الخطاء الاول استبعاد ابنى ماجد ماهر خليل من البطاقه التموين واصبح غير مفعل حيث انه اعذب ويعيش معي ولا اعلم لماذا استبعد وعملت تعديل بكتابه الرقم القومي وتعديل صله القرابه من رب اسرة الي ابن والخطاء الثانى صله القرابه لزوجتي حاولت تعديلها من ابنه الي زوجة وعدد الافراد الان ثلاثه مفعلين وابنى الرابع غير مفعل الرجاء تفعيل ابني ماجد بالبطاقه لتصبح اربعه كما كانت وعملت تعديل وحفظ بعد تدوين رقم المحمول باسمى وحتي الان لم يتم الاستجابه او التعديل
الرابط مش شغال ازاي يبقي بلد عظيمه وعدد سكانها كبير وموقع ضعيف وواقع ومفيش اصلاح
برجاء إدخال الرقم القومي الصحيح و ليس الرقم الموجود علي بطاقة التموين ، لأنة حدث معي و ظهرت رسالة بأن البطاقة لا تحتاج إلي تحديث ، ثم أدخلت رقم البطاقة القومي و قمت بالتحديث المطلوب.
لماذا لا يظهر التعديل في موقع دعم مصر في حالة اذا كان عدد المستفيدين من الخبر أكثر من التموين
يعني 3 خبز و 2 تموين
يظهر في القائمة البيانات المراد تحديثها عدد المستفيدين من التموين فقط
فكيف لنا ان نحذف الفرد الزائد في الخبز وهو لا يظهر في قائمة التعديل؟
دخلت على موقع تحديث بطاقة التموين ولم يتم ممكن الخطوات علما باانى ليس عندى تغير فى اى شيء لا اضافه ولا نقص التالى نستلم السكر بسعر 9ونصف وجميع الأسعار بهاذيادات اليمن 27 والمكرونه 4 جنيه ولايوجد ملصق على اى مواد يحدد السعر اين قرار الوزاره
الموقع قفل ايه الحل دلوفتي
عدد المسفيد ين اكثر من عدد المسجلين على البطاقة بفرد واحد فقظ فما الحل
والدى توفى وتم حذفه من البطاقه التموينيه ولكن ظلت البطاقه باسمه هل هناك مشكله
اريد اضافة زوجتى على بطاقتى وابوها مش راضى يفصلها من عنده ولا راضى يدينى البطاقة علشان اضيفا عندى وهى عايشة معى من عام1984
موقع دعم مصر Server Error in ‘/’ Application
كيفية تصحيح بطاقة التموين والموقع واقف
ارجو من سيادتكم افادتنا
نطالب بوضع موقع اخر حتى يقل الضعط على الموقع لاستكمال البيانات وشكرا
جارى تعديل بطاقة التموين الذكية وفصل اجتماعى لوجود افراد فى بطاقة ورقية عددهم 5 افراد . ما هو الاجراء لاستخراج بطاقة ذكية لهم ؟
رغم قيامنا بتسليم المكتب اكثر من طلب
فقدت الرقم السري للبطاقه
كانت رقم السري لبطاقة 5555
فقدت الرقم السري للبطاقه ماذا أفعل مع العلم انها كانت برساله على الموبايل
رقم السري لبطاقة 5555
البطاقه التمونيه الخاصه بى تحت الطبع لها 4 سنوات ولم استلمها حتى الآن ماذا افعل
بطاقتى تموين (انا وزوجتى فقط)
وعندى ابنى الأول 10 سنوات الأن تم اضافتة من سنوات للخبز فقط ولم يدرج بالتموين اى الببطاقة تصرف تموين فردين
كيف يتم التصحيح (البطاقة الآن فردين ام ثلاثة)
وهل انا محتاج ان ادخل الموقع للتصحيح
برجاء الأفادة
انا بطاقتى بها خطٱ عدد الخبز اكتر من عدد التموين العدد الصحيح ارب افراد وقدمنا اوراق حذف اختى الكبيرة جمالات عبد الرحمن وذلك لوفاتها منذ عامين ولم تحذف من الخبز ولكن حذفت من التموين وكذلك اختى الاخرى انتقلت الى بطاقة زوجها ولم تحذف من الخبز وحذفت من التموين وذلك بعد ان قدمنا الاوراق الى مكتب الوراق وقال الموظف الحذف الورقى تم ولكن الالكترونى هياخد وقت برجاء مساعدتنا العدد اربع افراد انا صاحب البطاقة على عبد الرحمن وابنايى مصطفى/مهاب/رحمة فقط وشكرا
مش عايزين بطاقة تموين لكن لابد من وجود بطاقة للخبز … ولا دي كمان محتاجة بحث وتدقيق وتمحيص
ليس لي بطاقة تموين وعندي بطاقة خبز فقط ولكنها توقفت ورغيف الخبز ب 75 قرش او بجنيه واحيانا المخابز بترفض اعاضائنا الخبز مع انه غالي علينا وبعض الافران بتغالي في السعر ….. لماذا لا يكون في بطاقة للخبز فقط كما كانت من قبل
ان عملت بدل فاقد مرتين و هما يقولولي تم رفض الطلب البطاقه دي كده ليه شهور ماخدتش بيها تومين
ان عملت بدل فاقد مرتين و هما يقولولي تم رفض الطلب البطاقه دي كده ليه شهور ماخدتش بيها تومين
انا فصل زجتى واولادى من بطاقه حماتى من 16-4- وحتى الان لم يطافه عاى بطاقتى حتى الان حرم كيد والله عايز اعرف السبب
ة
هل يوجد اي اجراء يستلزم اتخاذه في حالة عدم تعديل البطاقه التموينيه؟
فى حالة اصابة الزوجة بامراض مذمنة زى الكانسر ما هى الاوراق المطلوبة لاثبات الحالة لان مفرادات مرتب الزوج اكثر من ٢٥٠٠
صرفت سنتين بالورقه تموين وعيش لفردين انا وزوجتي.. ولما طلعت البطاقه الذكيه وجدتها فرد واحد.. قدمت الاوراق المطلوبه للفرد الناقص وسلمتها في مكتب التموين الزيتون.. وحتي اليوم 31/8/2018 مازالت البطاقه بفرد واحد… ماذا افعل مع العلم اني مسن….
ذاهبا إلي مكتب التموين ب السادس من أكتوبر ومعي بطاقه ورقيه لكي أنزل الأولاد وقالوا لي انك علي بطاقه واحداه انا معرفهاش اسمها عزيزه عبدالعظيم عبدالمجيد*أفصل نفسك منها وتعالي* كيف انا نفصل نفسي منها*والثانيه مراتك ساقطه*والثالثه ابنك غير مقيد*والله تعبت أرجو الافاده اسمي عبدالوهاب فتحي أحمد محمد
لماذا لميتم تفعيل رابط اضافة المواليد حتى الان
انتوا موقع حوارات مش اكتر و بطلوا ضحك على الناس بقا
الموقع لا يعمل
انا عملت فصل من بطاقة والدي من١٢سبعة لحد الآن كل ما ابعت رسالة يقولو تحت المراجعة مش فاهم ما كله تحت المراجعة افيدوني
ووانا كمان عملت فصل من اخر سبعه هو احنا فعلا حنستلمها بعد ٣ شهور ولا ايه
لو سمحت انا والدتي اتحذف من عندها من سنة ونص من بطاقتها اربيع افراد بدون وجه حق وهي كانت تحذف والدي بعد الوفاه واسمه حسن حلمي حسن محمد وكانت البطاقة اسمه وبعد تسع شهور لغوا البطاقة وكانت لاتصرف شئ وبعد ذلك اسلمت البطاقة باسمها وهي ماجدة احمد حسن السرجاني وقد حذفه منها اربع افراد وهم اولادها واسمائهم الاتية :
محمد حسن حلمي حسن ورقم بطاقته 28809240100192
رانيا حسن حلمي حسن ورقم بطاقتها
27810190100204
رشا حسن حلمي حسن ورقم بطاقتها
282812070100269
شيماء حسن حلمي ورقم بطاقتها
28809240100265
رقم البطاقة التموينية الخاصة بوالدتي
101400082148
لو سمحت أنا بقالي شهرين فيه فرد محذوف من البطاقة بدون سبب واضح وبدون وجه حق روحت التموين أكتر من مره ومافيش فايده مش عارف العمل إيه دلوقتى
لو سمحت انا رحت اعمل بطاقة جديدة فسألت مكتب التموين قاللي في بطاقات جديدة نازلة وجبت الورق المطلوب وقالولي هات حوالة من البريد جبتها وحدودلي معاد اروح فيه رحت قالولي البطاقات الجديدة اتلغت هل الكلام ده صح يا ريت الرد
عملت بطاقة تموينية لامى وكتبت رقم موبايلي وانا عملت بطاقة ليا بنفس الرقم واستلمت بطاقتى ونشطها وبتاعت امى نشطها جالى نفس الرقم السري بتاع بطاقتى ايه الحل
عملت بطاقة تموينية لامى وكتبت رقم موبايلي وانا عملت بطاقة ليا بنفس الرقم واستلمت بطاقتى ونشطها وبتاعت امى نشطها جالى نفس الرقم السري بتاع بطاقتى ايه الحل
بطقتىوغير مسجله على الكمبيوتر مكتب التموين قال اروح الوزاره ايه الخطوات المطلوب التحرك بها للتسجيل وما هى الاوراقةالمطلوبه
انا مستأجرة وكل سنة فى سكن جديد ومعنديش اى عداد سواء كان كهربة أو غاز اعمل ايه
انا مستأجرة وكل سنة فى سكن جديد ومعنديش اى عداد سواء كم أن كهربة أو غاز اعمل ايه
كفاياكم كدب وتضليل كل الروابط مش شغاله
حضرتك بالنسبة للمواليد 2016 شهر 5وشهر 11 ممكن يضافوا للبطاقات التموينية ولا لأ
تم استخراج بطاقة التموين ولكن بفرد واحد من شهر يوليو ونحن خمسة افراد وعند الاستفسار افادو بصرف الحصه التمونيه اولا وستم التعديل بعد ذلك وتم صرف شهرين اغسطس وسبتمبر وتوجهت الي مكتب التموين لتعديل عدد الافراد افادو انهم ليس عندهم اي معلمه عن التعديل فما الحل
امىمطلقه من ابى من سنين طويلة وإبى توفى اريد اضافتى مع زوجى واعرف كيف دلنى بالله عليك
روحي مكتب التموين
وخدي بطاقة والدك بتاعت التموين وصور بطايق اى حد موجود فيها
وشهادة الوفاة والرقم القومي لو موجود
وقسيمة زواجك وايصال كهرباء وصورة بطاقتك وصورة بطاقة زوجك وياريت يكون زوجك معاكي علشان هيمضي
الرابط مش شغال
انا جوزي مسافر ممكن اعمل بطاقة تموين باسمي وأنا وعيالي
انا اسمى فى بطاقه والدتى
وزوجى فى بطاقه والدته
وولادى مش نازلين على اى بطاقه
اعمل ايه افيدونى
لا لزم هو يكون موجود
انا جوزي مسافر ممكن اعمل بطاقة تموين لي انا وعياله
وبالنسبه للبطاقات الورقيه ماذا تفعل
حضرتك وبالنسبه للبطاقات الورقيه ماذانفعل
روح مكتب التموين غيرها لذكية
الاولاد اللي كانو مسجلين علي بطاقة جدهم ولما الاب عمل بطاقه وعمل لهم اضافه لبطاقته اتحذفوا من بطاقة الجد اتحذفو ولم يضافوا الي بطاقة الاب كيف اضيفهم الان
وبخصوص الناس اللى زيي مفصولين من شهر واحد واحنا ف شهر سبعة واحد دلوقتى البطاقة مش مفعلة استفدت ايه من فصل بطاقتى مش قبل ماتنزلو مواليد تحلونا مشكلة البطاقات اللى مش مفعلة …ولا ايه
يا حضرات ماهو الحل النهائي لمشكلة للبطاقات الورقيه
يا حضرات ماهو الحل النهائي لمشكلة للبطاقات الورقيه01068181281
زوجة ابنى كانت ضمن أفراد أسرتها فى بطاقة التموين الخاصة بهم . توفيت الأم ثم توفى الأب منذ سنوات . وفقدت اليطاقة . وحاولوا استخراج بدل فاقد . دون جدوى . فكيف أضيفها إلى بطاقتنا . وأين الموقع الذى لم يفتح حتى الآن .
بنتى اتفصلت من البطاقه تبعى وعملت بطاقه هى وزوجها من شهر يونيو 2016 ولغايه دلوقتى البطاقه مطلعتش كل فتره تروح تسال يقولو لسه مطبعتش والشهر الا فات قالو لزوجها قدم طلب بدل فاقد اوعملنا بدل فاقد وبرده مطلعتش ايه الحل