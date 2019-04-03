رابط موقع التجنيد للاستعلام عن شهادة الإعفاء أونلاين عبر الإنترنت

تعد شهادة التجنيد الخاصة بجميع الأشخاص الذين التحقوا بالجيش المصري أو الحاصلين على شهادة الإعفاء من الشهادات الضرورية التي لا غنى عنها داخل جمهورية مصر العربية حيث أن جميع المصالح الحكومية والوظائف التي تتيحها القطاعات العامه والقطاعات الخاصة والتابعة للحكومة تتطلب منك مجموعة من الأوراق والمستندات الضرورية التي بدونها لا تمتلك صلاحية العمل أو السفر أو الخروج والتنقل داخل الدولة بحريّة.

حيث يمكنك استخراج شهادة التجنيد أونلاين عبر الإنترنت بخطوات سهلة وميسرة حيث أن الإنترنت من الوسائل الحديثة التي سهلت على الجميع قضاء الخدمات والمصالح واستخراج الأوراق الضرورية والرسمية من خلال الجلوس أمام جهاز كمبيوتري متصل بالشبكة يوصلك لجميع أنحاء العالم ولك في هذا المقال كل الخطوات والأوراق والمستندات الرسمية التي تساعدك على استخراج هذه الشهادات بالتفصيل:

رابط موقع التجنيد والتعرف على الخدمات المقدمة أونلاين

موقع التجنيد الرسمي يقدم مجموعة من الخدمات بشكل إلكتروني حيث يتم عرضها على جميع المواطنين للاستفادة منها من خلال الدخول على هذا الموقع مباشرة واستخراجها وتعبئة الأوراق الرسمية وطباعتها ولك قائمة تعرض خدمات موقع التجنيد وشرحها:

يقدم موقع التجنيد إمكانية الحصول على تصاريح رسمية تتيح لك التنقل والسفر داخل الدولة وخارجها ولا تستطيع السفر بدون هذه التصاريح حيث أن هذا الموقع أتاح لك الحصول عليه بسهولة من منزلك بالإضافة للاستعلام عنه.

يقدم لك موقع التجنيد مواعيد وشروط خاصة بجميع المقبولين الجدد داخل الجيش المصري.

كما يتيح لك مواعيد وشروط خاصة بقبول الأشخاص المتطوعين في الجيش الجدد.

كما أن هذا الموقع يتيح لك الكثير والكثير من الخدمات المتمثلة في خدمة المجندين والمقبلين على الدخول فالجيش المصري من تعبئة كافة الأقسام والإعلان عن جميع المواعيد الرسمية الخاصة بهم بالإضافة لذلك يحدد هذا الموقع كافة الأدلة الخاصة بالمجندين والمصريين المتواجدين خارج الجمهورية بالإضافة لأدلة المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة وإنهاء جميع إجراءات دورة التجنيد الخاصة بالمواطنين وعرض المواعيد الرسمية الخاصة بهم من خلال موقع إدارة التجنيد.

لك قائمة بأهم الأوراق والمستندات التي تحتاجها لإصدار شهادة إعفاء من الجيش:

ورقة بيان خاصة بالقيد العائلي وذلك للأب أو للأم ويتم استخراجها من السجل المدني والذي يتم منه أيضاً استخراج البطاقات العائلية.

بطاقة شخصية خاصة بالشخص المقدم على طلب الإعفاء بالإضافة لبطاقة والده الشخصية.

كشف عائلي واحد جند من منطقة التجنيد.

بطاقة الخدمة العسكرية ستة جند ( مغلفة) ويتم الحصول عليها من مكتب التجنيد.

عند تحضير كافة هذه المستندات تستطيع التقديم على استخراج شهادة إعفاء لأول مره من موقع أدارة التجنيد التابع لك ولك جميع التفاصيل التي تخص الخدمة العسكرية حيث أن جميع هذه الخدمات الإلكترونية كانت تنفذ بشكل تقليدي من خلال مكاتب التجنيد و موقع أدارة التجنيد الخاص بمنطقتك ولكن الآن التكنولوجيا وفرت خدماتها وألياتها لخدمة جميع القطاعات واستخراج الشهادات والتقديم عليها بسهولة وهذه الشهادة تكون مثل الكارنيه أو في نفس الحجم تقريباً.

وهذا يذكر أنه وفر الكثير من الوقت والجهد على جميع المواطنين المقبلين على التقدم للتجنيد والدخول للجيش المصري حيث أن مثل هذه الخدمات وفرت الكثير عليهم بالإضافة لتكاليف التنقلات والسفر أكثر من مرة والزمن الطويل المستغرق في استخراجها أصبح الآن بسهولة كما صرحت وزارة الدفاع المصرية بأن جميع المواطنين لهم الحق في الحصول على شهادة الإعفاء من خلال الدخول على شبكة الإنترنت بالخطوات التي سيتم عرضها عليكم الآن:

خطوات استخراج شهادة أعفاء من التجنيد:

لك في هذا المقال مجموعة من الخطوات والإجراءات الواجب إتباعها عن استخراج شهادة إعفاء من التجنيد في الجيش المصري والاستفادة من هذه الخدمة عليك بمتابعة الدخول على الموقع:

من خلال الرابط السابق يمكنك الدخول على الموقع الخاص بإدارة التجنيد والقوات المسلحة.

يتم تقديم طلب استعلام عن شهادة وذلك يتم من خلال الموقع أخذ الإجراءات الخاصة بالإعفاء ومراجعة جميع بياناته لمعرفة موقفة من التجنيد.

يمكنك بعد ذلك إدخال كل بياناتك الشخصية والتأكد من أنها مكتوبة باللغة العربية.

يتم اختيار شكل الشهادة التي ترغب في الحصول عليها سواء في شكل مصغر أو شكل ورقي.

اختيار المكان أو المحل الأقرب لك والمسؤول عن استلام شهادتك من خلاله.

ويتم ملأ البيانات كما هو موضح لك.

الاستعلام عن شهاده الإعفاء من التجنيد:

يسعى الكثير لمعرفة الموقف من التجنيد حيث يستعلم عن مدى حصوله على أعفاء من موقع أدارة التجنيد وذلك من خلال إتباع الخطوات المقررة ولك مجموعة من الردود التي قد تحصل على إحداها عند الاستعلام:

عدم وجود ما يمنع من استخراج شهادة إعفاء من التجنيد ولكن عليك بتسديد كافة الرسوم الخاصة بالأعفاء.

يجوز استخراج شهادة الأعفاء الخاصة بك بدون أي مشكلات ولكن عليك إحضار كافة المستندات.

عليك مراجعة موقفك من التجنيد وذلك من خلال التوجه للجهة المسؤولة عن تجنيدك لاستخراج شهادتك إن كان لك حق الأعفاء.

لك قائمة شروط ومستندات خاصة بالتقدم لجميع المجندين لقبول الدفعات الجديدة:

لابد من الحصول على شهادة المؤهل الدراسي الخاصة بجميع المتقدمين بالإضافة لشهادات الامتياز لخريجي كليات الطب بجميع أقسامها.

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