استعلام نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019 شروط التقديم وأسعار الحج لجميع المستويات وموعد النتيجة

قد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة السيد غادة والي عن فتح باب التقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية 2019 عبر بوابة الحج المصرية وبوابة مؤسسة التيسير للحج والعمرة خلال الفترة مابين بداية شهر فبراير وحتى نهاية شهر مارس على أن يتلزم جميع المتقدمين بأداء مناسك الحج بالشروط والضوابط الموضوعة، والتي تتمثل في ضرورة التقدم الحاج إلى إحدى الجمعيات الأهلية وأن يكون مشترك بها ومسدد الاشتراك السنوي بها، وأن يكون ذات قدرة صحية تسمح له بأداء جميع مناسك الحج وذك لأنه سوف يخضع لجميع إجراءات الكشف الطبي بعد الفوز بقرعة الحج للجمعيات الأهلية، وعبر مقالنا سوف نوفر رابط التسجيل والقبول ب نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019.

صرحت بعض الجهات الخاصة بوزارة التضامن أنه سيتم الإعلان عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019 خلال الأسبوع الحالي مع تحديد أول موعد لرحلة الحجاج الفائزين يوم 20 يوليو مضيفا أنه سيتم تحديد أسعار الحج لهذا العام مضاف إليها زيادة هذا العام.

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019

قد يتمكن جميع الراغبين في التقديم بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2019، أن يتقدموا إلى رابط بوابة الحج المصرية وتسجيل كافة البيانات المطلوبة، فضلا على الاشتراك بجمعية أهلية قد مر على قيدها أكثر من سنتين.

أسعار حج الجمعيات جميع المستويات 2019

المستوي الأول :- فندق خمس نجوم بساحة الحرم84.800 جنيه بزيادة 10 % عن العام الماضى + تذكرة الطيران بقيمة 12 ألف جنيه ليكون الإجمالى 96.800 ألف جنيه جنيه. – المستوى الثانى :- فندق 4 نجوم بالمنطقة المركزية70.600 جنيه بزيادة 8% عن العام الماضى + تذكرة الطيران بقيمة 12 ألف جنيه ليكون الإجمالى 82.600 جنيه. المستوى الثالث (الاقتصادي) فندق 3 نجوم بالمنطقة المركزية 800 متر من الحرم 60.400 جنيه بزيادة 5% عن العام الماضى+ تذكرة الطيران بقيمة 12 ألف جنيه ليكون الإجمالى 72.400جنيه. – المستوى الرابع (الاقتصادى) فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالى 1300 متر بالمنطقة المركزية 51.500 جنيه بزيادة 5%+ تذكرة الطيران بقيمة 12 ألف جنيه ليكون الإجمالى 63.500 الف جنيه.

ونوضح بعض النقاط التي قد يتسائل عنها المواطنين حول أسعار حج الجمعيات الأهلية لهذا العام 2019، ونفيد أنه تم زيادة أسعار حج الجمعيات الأهلية 2019 بقدر حوالى 5: 8% بناءا على زيادة في ضريبة المفروضة من المملكة العربية السعودية على الحج وزيادة أسعار الوقود، وقد تشتمل الزيادة في جميع المستويات الحج بدءا من المستوى الأول حتى الخامس.

موعد نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019

أعلنت وزارة التضامن أنه يمكن التقديم للتسجيل برابط قرعة الحج 2019 بدأ من 19 فبراير حتى 7 مارس عبر رابط بوابة الحج المصرية.

سوف تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019 بالرقم القومي عبر بوابة الحج المصرية بدأ من شهر أبريل القادم.

خلال اليوم السابع من شهر مارس الحالي سوف تتوقف عمليات التسجيل بقرعة الحج للجمعيات الأهلية 2019 وسوف ننتظر موعد ظهور النتائج مع ملع أبريل القادم، وفقا لتصريحات وزارة الداخلية عن قرعة مبدأيا لنتائج قرعة الحج 2019 بالرقم القومي خلال الفترة الحالية من 16 مارس وحتى يوم 21 مارس الحالي لجميع المحافظات بالتتابع.