شرح خطوات تظلمات تحديث بطاقات التموين 2019.. رابط دعم مصر الإلكتروني وزارة التموين

الآن يتم البحث عن كيفية تحديث البطاقات التموينية وتقديم التظلمات المطلوبة، حيث انتهى موعد تحديثات البطاقات التموينية وبعده فقد وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر مواعيد تظلمات تحديث البطاقات وذلك لمن يرى هناك أخطاء في بطاقاته من ناحية نقص العدد أو زيادته، أو لمن وقفت بطاقته الذكية، وذلك من خلال مكاتب التموين وتقديم استمارة التظلم، وكتابة البيانات المطلوبة، ثم يقوم المختص بتسجيلها عبر الحاسب الألي وسيتم مراسلة مقدم الطلب عما يتم فيما بعد من أجراءات.

وانتهت الوزارة من موعد تحديث البطاقات الخاطئة عبر رابط دعم مصر الإلكتروني المخصص من قبل وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ومن هنا تعرف على خطوات استخراج البطاقات التموينية الآن، وذكر أن البطاقات الذكية التي لم تُحدث سيتم توقفها، ولا يستطيع صرف التموين إلا بأجراء بطاقة حديثة من البداية، كما انتهت فترة تسجيل المواليد الجدد 2018 وفق المواعيد المحددة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بجدول زمني، حيث تم إضافة المواليد الجدد 2018 بدءًا من شهر أغسطس الماضي 2018 ولمدة ثلاثة شهور على أن تنتهي في 31-10-2018.

ذكر وزير التموين بأن الصرف للمواليد الجدد 2018 سيتم بالبدء بالأسر الأكثر احتياجا، ومن المقرر أن يتم الصرف اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل أو ديسمبر على أقصى تقدير، حيث يبحث الآن المواطنين داخل جمهورية مصر العربية عن كيفية إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية الذكية في موقع دعم مصر الإلكتروني، حيث سبق وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية “علي المصيلحي” أنه سيتم تفعيل إجراءات تسجيل المواليد التي لم يسبق إضافتهم للبطاقات الذكية إلى رب الأسرة وذلك اعتبارا من شهر أغسطس 2018، والذي يتم التسجيل من خلال مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية، كما سيتم تفعيل خاصية الإضافة بموقع دعم مصر الإلكتروني وزارة التموين tamwin .

رابط دعم مصر الإلكتروني

وضعت وزارة التموين بيان وجدول زمني لإضافة المواليد وذلك حسب رقم البطاقة الذكية، حيث وضعت جدول لمواليد إضافة المواليد بحسب الرقم الخاص بالبطاقة التموينية من جهة اليمين فحددت موعدًا لكل رقم بطاقة ونقدم لكم هذا البيان، كما أضافت وزارة التموين تحذير للمواطنين لمناشدتهم بسرعة تحديث البطاقات التموينية التي بها خطأ سواء بالزيادة أو النقصان في السلع التموينية والخبز، وحددت موعد لذلك يوم الخامس من شهر نوفمبر 2018، وذكرت أن عدم التحديث ومرور هذا التاريخ سيؤدي لتوقف البطاقة، ولا يستطيع الشخص سوى القيام بإجراءات بطاقة ذكية من الأول.، ويتم التحديث عبر رابط دعم مصر الإلكتروني بالموقع الرسمي المخصص من وزارة التموين.

سبق في العام الماضي وتم تقديم المواطنين المصريين لإضافة المواليد، وقد تم إضافتهم على استلام حصة الخبز ولم يتم الإضافة على الحصة التموينية والتي تقدر بمبلغ خمسون جنيها للفرد الواحد، وقد وضع وزير التموين أليات تنفيذ إضافة المواليد والتي تبدأ من شهر أغسطس المقبل 2018، حيث ذكر أليات التنفيذ وأعطى الأوامر لعمل مكاتب التموين لاستلام المستندات المطلوبة والتي يتم تقديمها من صاحب البطاقة الذكية رب الأسرة.

فيديو تحديث البيانات

موقع دعم مصر الإلكتروني

وضعت وزارة التموين والتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي رابط دعم مصر والمسمى موقع تموين tamwin والذي من خلاله يتم القيام بتحديث البيانات وإضافة المواليد الجدد 2018 وفق الشروط المطلوبة والذي حددت وزارة التموين أن يتم التسجيل للمواليد من عمر عامين حتى بلغو 16 عام لمن لم يسبق تسجيلهم وإضافتهم للبطاقة الذكية، حيث يتم الإضافة إلى البطاقة الذكية لرب الأسرة

إضافة المواليد الجديدة 2018



يتم إضافة المواليد الجديدة 2018 من خلال الدخول طريقين:

الدخول على موقع رابط دعم مصر الإلكتروني tamwin تموين



أو الذهاب لمكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية

المستندات المطلوبة لتسجيل المواليد الجديدة 2018

لراغبي تسجيل المواليد ضرورة اصطحاب المستندات الأتية:

صورة البطاقة الذكية لرب الأسرة

صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين

صورة شهادات الميلاد المميكنة للمواليد المراد إضافتهم

صورة شخصية لصاحب البطاقة

وزارة التموين والتجارة الداخلية

يمكنكم الدخول على رابط وزارة التموين الإلكتروني لمعرفة كافة الأخبار حول الدعم التمويني ودعم الخبز وكافة الأخبار عن السلع التموينية، وكذلك كافة الأخبار التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة مدى صحتها، والذي تؤكد الوزارة نفيها لكثير من هذه الأخبار.