تقديم الشكاوى الحكومية من الأمور الهامة جدا للحصول على حقوقك في ظل ما تم استحداثه من خلال منظومة الحكومة الذكية الجديدة بموقع الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، أو من خلال تطبيق إيجابي على التليفون المحمول، أو من خلال رقم التليفون المختصر المخصص لتلقى الشكاوى وهو 16528، وفيما يلي سنقوم بشرح تفصيلي لخطوات تقديم الشكوى من خلال موقع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والذي يمكنك الدخول عليه من خلال الرابط التالي، البوابة الإلكترونية لتلقي الشكاوى الحكومية.

كيف يتم تسجيل الشكوى

الخطوة الأولى هي الدخول على موقع تقديم الشكاوى من خلال الرابط السابق، ثم الضغط على رابط مستخدم جديد المبين بالسهم كما بالشكل التالي

ثم نقوم بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة لعملية التسجيل وهي عبارة عن بيناتك الشخصية ( الاسم، الرقم القومي، الوظيفة، مكان الإقامة، الحالة الاجتماعية،….. الخ) كما بالشكل التالي

بعد أتمام عملية التسجيل يمكنك كتابة شكواك، وتأكد عزيزي القارئ انهه سيتم الاطلاع عليها في خلال ساعات وسيقوم احد أفراد المتابعة بالاتصال بك لتأكيد الشكوي، ثم يقوم بمتابعتها من خلال الجهة المختصة لبحث الشكوى، فمثلا إذا كانت شكواك تخص الصحة سيقوم بتوجيه الشكوي للمسئولين بوزارة الصحة، وإذا كانت تخص الطرق، سيتم إرسالها للمحليات للتحقيق فيها، وهكذا يمكنك التقدم في أي مجال يخضع لاختصاصات الحكومة، وستكون متابعة التنفيذ من خلال مجلس الوزراء بنفسه.

وبالنظر للموقع ستجد أن عدد الشكاوى الذي تم تقديمه حتى الآن وصل إلى 1254574 شكوى، وان نسبة أنجاز الشكاوى وصلت إلى 83%.