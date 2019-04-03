ننشر رابط تظلمات إيقاف بطاقة التموين 2019 | خطوات إعادة المحذوفين من الدعم عبر موقع دعم مصر tamwin

رابط تظلمات إيقاف بطاقة التموين 2019 وخطوات إعادة المحذوفين من الدعم التمويني عبر موقع دعم مصر tamwin من أهم ما يشغل بال الرأي العام المصري، بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من حذف الفئات الغير مستحقة للدعم بداية من شهر مارس الجاري، ولهذا نعرض من خلال هذا التقرير خطوات ورابط تظلمات إيقاف بطاقة التموين 2019 قبل انتهاء الفترة المحددة من جانب الوزارة .

تظلمات إيقاف بطاقة التموين 2019

أعلنت وزارة التموين فتح باب تظلمات إيقاف التموين 2019 عبر الموقع الرسمي للوزارة بداية من الأول من مارس وحتي منتصف الشهر الجاري، لتبدأ بعدها وزارة التموين بمراجعة تطلبات التظلمات المقدمة وإعادة تشغيل البطاقة التموينية إذا كان المواطن يستحق ذلك أو الإيقاف النهائي في بداية شهر أبريل.

ولهذا طالبت وزارة التموين بمراجعة بون صرف الخبز أو التموين إذا وجد المواطن عبارة “وقف مؤقت غير ساري” فهذا يعني أنه سيتم إيقاف الدعم النهائي بداية أبريل، كما أكدت الوزارة أنه سيتم ذكر سبب إيقاف الدعم على البون، مؤكده أنه من حق كل مواطن تقديم تظلمات إيقاف بطاقة التموين لإعادة البحث في موقفه من جانب الوزارة.

خطوات تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019

حيث يتم تقديم تظلمات إيقاف بطاقة التموين على الإنترنت وليس في مكاتب التموين لتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع دعم مصر

اختيار تظلمات

من ثم إدخال رقم البطاقة التموينية

تسجيل الرقم القومي

اختيار المحافظة التابع لها المواطن

تظلمات بطاقة التموين 2019

من هنا) لمعرفة خطوات إضافة المواليد الجدد



خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2018 ( من هنا )

رابط تظلمات إيقاف بطاقة التموين- موقع دعم مصر tamwin

حيث يعد موقع دعم مصر هو الموقع الرسمي المخصص من جانب وزارة التموين ليتمكن أي مواطن تقديم تظلمات إيقاف بطاقة التموين من خلاله، كما أنه يمكن إضافة المواليد أو تحديث بيانات البطاقات التموينية من خلال موقع دعم مصر ( من هنا).

في حالة وجود أي استفسار عن خطوات إعادة المحذوفين من الدعم التمويني أو عدم التمكن من تنفيذ خطوات تظلمات بطاقة التموين، يمكنك ترك تعليق في أسفل الخبر حول استفسارك وسيتم الرد عليكم.

نتيجة تظلمات بطاقة التموين 2019

طبقا لما تم إعلانه من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية فمن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تظلمات بطاقة التموين 2019 خلال الشهر القادم إما بإعادة تشغيل البطاقات الموقوفة أو إيقافها بشكل نهائي.

وفيما يتعلق بعوامل أو أسباب إيقاف بطاقة التموين فهي كالتالي :

أن يكون قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء أعلى من 1000 كيلو للمرحلة الثانية و650 كيلو وات للمرحلة الثانية.

أن تزيد فاتورة التليفون المحمول عن 1000 جنية كمرحلة أولي و800 جنية كمرحلة ثانية.

أن تتعدي مصاريف الدرسة للفرد الواحد داخل الأسرة عن 30 ألف جنية في العام الواحد.

أن يمتلك المواطن سيارة موديل من 2014 وبعدها.

أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

أعلن مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، أنه تم إنذار 400 ألف بطاقة تموينية بالإيقاف .

مشيرا إلى أنه تم تقديم تظلمات لحوالي 100 ألف بطاقة حتى الآن.

تحديث: أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تظلمات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس .

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، استقبال ما يقرب من 130 ألف طلب تظلم منذ بداية مارس وحتى الآن.

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