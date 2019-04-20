رابط تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل وطريقة الدفع و عقوبة المخالفين

رابط تجديد بطاقة الرقم القومي, تعتبر البطاقة الشخصية من أهم الأوراق الحكومية، وذلك لأنه عن طريقها يتم إثبات هوية الشخص، في أي مكان يذهب إليه سواء عند التعامل مع مصلحة حكومية أو شركة خاصة أو تعامل مع جامعة من الجامعات أو مع البنك وكذلك عند التقدم لإحدى وظائف القطاع الخاص أو العام، ولكن لابد من أن تكون تلك البطاقة سارية غير منتهية المدة، وذلك لأنها تستخدم لتجديد بعض الأوراق الحكومية كجواز السفر أو أن تحصل على شهادة ميلاد مطبوعة بالكمبيوتر، وقد ناشدت وزارة الداخلية بضرورة تجديد بطاقة الرقم القومي بحد أقصى ثلاثة شهور بعد انتهاء تاريخ التجديد.

رابط تجديد بطاقة الرقم القومي.

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لـ بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية

قم بالضغط على أيقونة الطلبات ثم قم بالضغط على تلك الأيقونات بالترتيب الآتي:-

التجديد

أول مرة

تغيير بيانات

بدل فاقد

قم بكتابة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الرقم القومي ورقم التليفون المنزلي ورقم الهاتف المحمول وعنوان للبريد الإلكتروني.

أنظمة الدفع والسداد

يمكن الدفع عن طريق عدة طرق، وهي كالآتي:-

الدفع إلكترونيا عن طريق بطاقة الدفع الإلكترونية

الدفع بشكل يدوي وذلك عند الاستلام

بطاقة الرقم القومي بالسجل المدني

يمكن الذهاب إلى مبني السجل المدني التابع للمنطقة التي تسكن فيها، ولكن هذه الطريقة تقليدية وتتسبب في ضياع الوقت والجهد والمال, كما يمكنكم معرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019 من المصرية للاتصالات وخطوات السداد و أكواد شبكة المحمول

المستندات التي يتم طلبها عند التجديد.

قم باستكمال نموذج البيانات الشخصية، والذي يتم جلبه من أي فرع من فروع مصلحة الأحوال المدنية

قم بإحضار أي إثبات للهوية الشخصية

صورة لشهادة الميلاد مطبوعة بالكمبيوتر

إذا كان المتقدم متزوج، فلابد من إحضار صورة من وثيقة الزواج

أصحاب المهن النقابية، لابد من اعتماد تلك المهنة من النقابة الخاصة به

أصحاب مهن القطاع الخاص، يتم تقديم خطاب التأمينات بعد اعتماده من الجهة الخاصة التابع لها

يمكن للشخص المتقدم، أن يقوم باسترجاع بياناته القديمة عن طريق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية

تصدر البطاقة بعد خمسة عشر يوما من موعد تاريخ التجديد.

يجب إحضار صورة من المؤهل الدراسي، ولكن بعد الإطلاع عليه.

عقوبة المخالفين.

1- 100 جنية غرامة لكل من يتأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى والتي تكون عند بلوغ الـ 16 عام .

2- 100 جنية غرامة لكل من يحتفظ ببطاقة الرقم القومي أو لكل من يقوم التعامل بها على الرغم من انه ىقام بصدار الجديدة.

3- 50 جنية غرامة لكل من لم يقم بتحديث بيانات الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

4- 50 جنية غرامة لكل من لم يقم بتحديث بيانات البطاقة الشخصية من بعد تغيير البيانات الشخصية لـ 3 شهور.

5- 50 جنية غرامة لكل من لم يقم بإصدار بطاقة بدل فاقد في خلال 15 يوم من تاريخ فقد البطاقة.

ملحوظة : فئة كبار السن وفئة ذوي الإحتياجات الخاصة يستثنو من تلك الغرامات.

ويعد تحديث البطاقة الشخصية من أكثر المشاكل التي تقابل المواطن في حياته اليومية, مشكلة ازدحام المصالح الحكومية فهذا الأمر جنوني حقاً فاحتى تتمكن من استخراج بعض الأوراق قد يتطلب الأمر منك عدة ساعات وقد يصل أحياناً إلى أيام وهذا بسبب الازدحام الشديد كما أوضحت بالسطور السابقة ولهذا فلقد أتاحت وزارة الداخلية المصرية وعلى وجه التحديد قطاع مصلحة الأحوال المدنية إمكانية استخراج العديد من الأوراق الحكومية أون لاين وذلك عن طريق الموقع الرسمي لها.

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