رابط الهيئة الوطنية للانتخابات Election اعرف مقر لجنتك للاستفتاء على تعديلات الدستور 2019

رابط الهيئة الوطنية للانتخابات يستعد جميع الشعب المصري في الساعات القليلة القادمة للذهاب إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية 2019 خارج مصر وداخلها وذلك بعد أن أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعدادات اللازمة لتحديد أيام الاستفتاء والمقرات التي سيقوم المواطن بالذهاب اليها والإدلاء بصوته, ومن خلال مؤتمر صحفي، دعت الهيئة الناخبين إلى الاستفتاء وقامت بإعلان الجدول الزمني وكشفت الهيئة أن عدد الناخبين التي لهم حق التصويت في التعديلات الدستورية هم 55 مليون مواطن, كما أكدت على منع أي إضافة أو حذف من قاعدة بيانات الناخبين بعد غلقها إلا في حالتين فقط، وهما تنفيذ حكم قضائي أو حذف المتوفين.

موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

أعلنت الهيئة عن موعد الاستفتاء يوم 20-4-2019 سوف يبدأ التصويت خارج مصر بينما يبدأ داخل مصر يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء 22 و23 و24 من الشهر نفسه, ومن أجل التيسير وعدم عناء المواطن فعلت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خاصية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال البطاقة الشخصية للمواطنين “الرقم القومي” خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019, وفي نفس السياق ناشدت الأحزاب المواطنين بضرورة النزول والإدلاء بأصواتهم لكي يعبر الجميع على رأيه بنعم أو لا.

رابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

يمكنك الآن معرفة مقر لجنتك الانتخابية

عن طريق إدخال الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقم

الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالرقم القومي 2019 — من هنا

الاتصال برقم 141، من أى خط أرضي أو محمول

إرسال الرقم القومى فى رسالة نصية على رقم 5151.

أما في حالة أن المواطن لم يجد اسمه ضمن الناخبين بعد أن وضع الرقم القومي داخل الموقع فعليه التوجه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لمعرفة سبب حذفه من بين من لهم حق التصويت

والجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بشكل نهائي على التعديلات الدستورية 2019، بعدد أغلبية الأعضاء، بعد مناقشات امتدت قرابة 10 ساعات, ووافق عليها 531 نائب من أصل 554 نائب شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائب، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت.

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