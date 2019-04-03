رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2019 برقم اللوحة المرورية وطرق الدفع الإلكترونية

نوضح إلى كل من يريد التعرف على مخالفات المرور رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المرورية 2019، كثرت استخدامات التكنولوجيا داخل جميع الدول العربية والتي أخذت اهتماماً كبيراً الفترة الأخيرة وذلك يرجع لإمكانياتها وأدواتها المختلفة التي توفر الكثير من الوقت والجهد على جميع المؤسسات الخدمية وعلى المواطنين حيث أن أي خدمة تقليدية تسير وفق لقوانين وقواعد روتينية تحتم العمل بها وتلزم المواطنين على الانتقالات لمكاتب الخدمات والازدحام والكثير من العوامل الأخرى التي تحدث ضجة وتهدر وقت وجهد العاملين والمواطنين.

وبذلك سعت جمهورية مصر العربية على استغلال أدوات التكنولوجيا الحديثة في تقديم جميع الخدمات وذلك من خلال بعض المواقع التي صممت خصيصاً لتقديم كل ما يرغب المواطن في فعله من خلال شبكات الإنترنت ومن أبرز هذه الخدمات هي خدمة متابعة واستعلام عن مخالفات المرور في مصر عن طريق رقم السيارة وذلك من خلال الدخول على الموقع من أي مكان دون الحاجة للذهاب لمكاتب أو خدمات تقليدية ولك في هذا المقال كل ما تريد معرفته عن الخدمة الإلكترونية المقدمة لجميع مواطنين الجمهورية للاستعلام عن مخالفات المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2019 برقم اللوحة المرورية

سوف نبدأ لك في هذا الموضوع بكيفية الدخول المباشر للموقع من خلال رابط وزارة الداخلية الرسمي الذي يتم من خلاله معرفة مخالفات المرور الخاصة بالمركبات وذلك من خلال إدخال رقم اللوحة الرقمية الخاصة بسيارتك وهذا المقال يوفر لك كل ما ترغب في معرفته من إجراءات الدخول وحتى الوصول للخدمة.

للاستعلام عن مخالفات المرور أدخل على الرابط التالي “خدمات نيابات المرور“.

الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر:

يمكنك الدخول مباشرة على موقع وزارة الداخلية التي أعلنت وجود خدمات إلكترونية خاصة بخدمة المرور التي تسمح لأي مواطن داخل الجمهورية بمعرفة كل المخالفات الواقعة علي سيارته وذلك من خلال تواجده في أي مكان داخل الجمهورية وذلك من النقر على رابط تسجيل الدخول التالي بشرط الاتصال بشبكة الإنترنت حيث يعمل الموقع على الشبكة ولا يسمح لأي أحد الدخول إلا بتوفر شبكة اتصال جيده بالإضافة لأنه يستطيع من خلال الخدمات الإلكترونية سداد فاتورة الإنترنت بخدمة فوري التي أتيحت هي الأخرى لخدمة المواطنين وتسهيل كل الوقت والجهد المبذول لذلك.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة المرور العامة في جمهورية مصر العربية أتاحت رابط من خلال الدخول على وزارة الداخلية تستطيع معرفة مخالفاتك والأخطاء التي وقعت عليك أثناء سير المركبة وهذه القوانين واللوائح كان من شأنها الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال عدم ارتكاب أي أخطاء أثناء السير على الطريق ومراعاة المشاة.

سواء كانت مخالفات سرعة القيادة أو قطع إشارات المرور أو الوقوف بسيارتك في منتصف الطريق أو صف ثان وهذه أكثر المخالفات التي تقع على الكثير من الناس بالإضافة لإمكانية إرسال رسائل نصية لأصحاب السيارات تخبرهم بوقوع مخالفة على سيارته يستطيع من خلال هذه الرسالة الدخول على الموقع الرسمي والإطلاع عليها ومعرفة المبلغ المراد سداده.

كما يذكر أن مثل هذه المخالفات لابد من دفعها حيث أن التأخر قد يكلفك الكثير فلا تستطيع إجراء أو إنهاء أي أوراق رسمية من أي جهة حكومية دون سداد تلك المخالفات كاملة وإلا سيتوقف ورقك وبذلك يمكنك متابعة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر من خلال هذه الخطوات:

يمكنك الدخول على بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط وتقوم بإختيار خدمات نيابات المرور ستظهر لك صفحة أخرى تخص جميع المخالفات التي تخص سيارتك.

يتم تحديد نوع المخالفات سواء كانت مخالفة رخصة أو مخالفة قيادة حيث أن المخالفات تعرض لك أكثر من اختيار عليك معرفة ما يجب اختياره.

بعد الانتهاء من تحديد مخالفتك يتم عرض لك صفحة لتقوم أنت بإدخال بعض البيانات الشخصية الخاصة بك المتمثلة في رقم الرخصة و اسم المحافظة وذلك من خلال استمارة بيانات يتم عرضها عليك من خلال هذا الموقع.

وبذلك تكون حصلت على جميع المخالفات الخاصة بسيارتك وهذا من شأنه معرفة هل أنت المرتكب الحقيقي لها أم لا بالإضافة لذلك الخطوة الأكثر أهمية هي كيفية سداد هذه المخالفات حتى لا يتم تغريمك مخالفات من نوع أخر يتم ذلك من خلال عدة طرق للدفع ستعرفها من خلال هذا المقال :

لك مجموعة من خدمات المرور التي توفرها شبكات الإنترنت:

من الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية اهتمت بهذا الأمر بشكل كبير وذلك من بعد ازدياد الحوادث والمخالفات الخاطئة أثناء سير المركبة على الطرق وذلك من شأنه يهدر أرواح الكثير من المواطنين وكان لابد من وضع قوانين صارمة تقلل من هذا الحد وبذلك استغلت الإنترنت لتوفير الكثير من الخدمات الخاصة بخدمة المرور مثل خدمات الرخصة وخدمات المخالفات الخاصة بالقيادة وخدمات التقدم للرخصه.

وبذلك يسهل عليك الأمر عند دخولك للموقع الذي يطلب منك اختيار الخدمة التي ترغب فيها وذلك من خلال النقر على الرابط المخصص لذلك حيث أن الموقع صمم بواجهة رسومية تسمح لكل المواطنين باستخدامه بسهولة ودون الحاجة لمساعدة حيث أنه يوفر جميع أدوات المساعدة التي تسمح لك بالحصول على الخدمة وتنفيذها لك في الفور وهذا ما يميز الخدمات الإلكترونية وهي السرعة وقلة الجهد والوقت ولك مجموعة من الصور والفيديوهات يوفرها لك موقعنا تساعدك في معرفة مخالفات المرور من منزلك وذلك من خلال الخطوات التي سبق شرحها بإدخال رقم لوحة السيارة فقط.

وبعد أن عرف جميع المواطنين كيفية الدخول للخدمة والاستعلام عن المخالفات التي تعرض لها سائق المركبة لابد من معرفة طرق السداد المختلفة التي يقوم من خلالها بتسديد كافة المخالفات على الفور من منزله تابع ذلك مباشرة من خلال موضوعنا هذا بالخطوات والشرح.

حيث أن هذه الخاصية تعد فرصة لجميع أصحاب السيارات والتي وفرت أيضاً التسديد من خلال رسائل الهاتف بمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام تحسب بداية من استقباله رسالة كما أكدت الهيئة الخاصة بمخالفات المرور على وجود طرق سداد حديثة سيتم الإعلان عنها فيما بعد.

تقديم التظلمات على المخالفات المرورية:

من نفس الموقع السابق ذكره يستطيع كل المواطنين تقديم تظلمات على المخالفات التي حسبت عليهم حيث أن هذه الخدمة أتيحت فقط لسكان القاهرة والجيزة وذلك خلال اثنان وسبعون يوماً من تقديم الطلب كل ما يطلب منك هو إدخال رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص ولك كيفية سداد المخالفات المرورية في مصر من خلال خدمة فوري:

يتم التسجيل على موقع فوري من خلال الدخول على هذا رابط خدمات فوري.

تقوم بتحديد موقعك من خلال صفحة الإنترنت الخاصة بك.

يطلب منك الموقع إدخال الرقم القومي المكون من أربعه عشر رقم في المكان المخصص لذلك وتكون بطاقتك سارية.

ثم يطلب منك الرقم اللوحي الخاص بسيارتك ورقم الهاتف ثم الضغط على استعلام ليعرض لك قيمة المخالفات التي ينبغي سدادها.

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