رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية .. اعرف لجنتك الانتخابية .. الاستفتاء على تعديلات الدستور 2019 Election

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية والذي يرتفع البحث عنه وخاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية أبريل 2019، حيث يمكن للمواطن من التعرف على مكان لجنته الانتخابية بالتليفون أو من خلال رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية، فقد تم إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها هيئة مستقلة تقوم بإدارة جميع الانتخابات، الاستفتاءات والانتخابات لنيابية والمحلية وكلك الانتخابات الرئاسية، وذلك حسب دستور عام 2014، والذي تنص المادة 208 فيه على استقلال تلك الهيئة.

يمكن للناخب الباحث عن اللجنة الانتخابية من التعرف على لجنته الانتخابية (إرسال رسالة بالرقم القومي على ٥١٥١ – الموقع الإلكتروني www.elections.eg – أو الاتصال على ١٤١ دليل) .

رابط الاستعلام عن مكان اللجان الانتخابية يمكنك الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

تعرف على خطوات تجديد البطاقة الشخصية قبل الدخول للجان الانتخابية وعقوبة المخالفين من هنا. أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت مادته رقم 208 على إنشاء الهيئة العليا للانتخابات كهيئة مستقلة، كما تختص الهيئة العليا للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، وكذلك الانتخابات الرئاسية، وكذلك الانتخابات النيابية الخاصة بالبرلمان المصري، وكذلك الانتخابات المحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، يشكل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2017 – وذلك لمدة أربع سنوات. بدأت الجمهوريات المصرية المتعاقبة منذ عام 1952 بعدما اعتلى عرش مصر أخر ملوك أسرة محمد على الملك فاروق، والذي اعتلى عرش مصر والسودان منذ عام 1936 وحتى عام 1952 لمدة 16 عام كاملة، وكأن أول من حكم الجمهورية المصرية بعد ثورة 23 يوليو هو محمد نجيب الذي التف حوله شعب مصر، والذي تماثل طباعه واتجاهاته طباع أحمد عرابي، وهذا سبب التفاف شعب مصر حول ثورة 23 يوليو 1952. كيفية تغيير محل الانتخاب عبر رابط الاستعلام عن مكان اللجان الانتخابية لكل مواطن محل إقامة، ويوجد العديد من المواطنين لا يقيموا بمحل إقامتهم للسفر اليومي للعمل في مكان آخر، وتتيح الهيئة العامة للانتخابات خاصية إمكانية تغيير مكان الاقتراع تيسيرا على المواطن ليتمكن من الإدلاء بصوته، فعليه بالإسراع بالتسجيل على الموقع بتغيير محل تصويته، وذلك قبل تاريخ 28 فبراير الجاري، ويتم فيه رفع اسم الناخب من مقر إقامته وتسجيله في المكان المراد التصويت فيه. شروط التسجيل لتغيير مكان الانتخاب

لإتمام التسجيل يجب أن يكون للمواطن الحق في مباشرة حقوقه السياسية.

التسجيل ساري لاستحقاق انتخابي واحد فقط

التسجيل لابد أن يكون تسجيل شخصي وببطاقة الرقم القومي.

يقوم الناخب المصري الحر بالاستعلام عن مكان اللجان الانتخابية والتي يمكنه التوجه إليها والإدلاء بصوته من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمي، والتي تقوم، بصفتها المسئولة عن الانتخابات، بتحديد اللجان التي عليه التوجه إليها، ويتمكن الناخب الباحث عن اللجنة الانتخابية من التعرف على لجنته الانتخابية (إرسال رسالة بالرقم القومي على ٥١٥١ – الموقع الإلكتروني www.elections.eg – أو الاتصال على ١٤١ دليل) .

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