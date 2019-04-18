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رابط الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية في الاستفتاء على الدستور مارس 2019

كتب نانسي آدم آخر تحديث

رابط الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية متاح الأن في موقع نجوم مصرية، ليتمكن المواطنون المصريون الذين لا يعرفون مكان لجنتهم من ايجادها والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، فأصبح سهل وميسر للجميع أن يستعلم عن مكان لجنته، عن طريق الموقع الالكترونى الهيئة الوطنية للانتخابات التى تم انشاؤه خصيصا للاشراف على جميع الانتخابات، ويقدم من خلاله خدمة اعرف لجنتك، لاستعلام كل مواطن مصرى يبلغ أكثر من 18 سنة عن مكان لجنته، وذلك للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى الفترة من 26 الى 28 مارس داخل مصر.

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية .. استعلم عن لجنتك .. الانتخابات الرئاسية مارس 2018

رابط الاستعلام عن مكان اللجان الانتخابية

الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومى، فكل من لديه بطاقة شخصية، وتعدى عمره الثمانية عشر عاما، سيجد اسمه ومكان لجنته فى الكشوف الانتخابية، وسنشرح لكم فى موقع نجوم مصرية كيف يتمكن كل مواطن مصرى التعرف على لجنته الانتخابية ومكانها من خلال رابط  موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، من هنا

 الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية.. من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

  • بداية يجب على كل مواطن مصرى يريد أن يشارك فى الانتخابات الرئاسية  الدخول الى هذا الرابط
  • يقوم بادخال الرقم القومى الموجود على بطاقته الشخصية والذى  يتكون من 14 رقم
  • ثم يضغط على كلمة استعلم وستظهر له بعد ذلك التفاصيل كاملة
  • سيجد مكان اللجنة الانتخابية التى له حق الاقتراع بها، و المدرسة التى سيكون بها لجنته، ورقم اللجنة الفرعية داخل المدرسة والرقم في الكشوف الانتخابية

 

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية اعرف لجنتك الانتخابات الرئاسية
رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية اعرف لجنتك الانتخابات الرئاسية

 

موعد الاستفتاء على الدستور

سوف يكون موعد الاستفتاء على الدستور بالنسبة للمصريين المتواجدين بالخارج سوف يبدأ أيام أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجارى، سوف تكون مواعيد الاستفتاء داخل مصر فى أيام السبت و الأحد و الاثنين أيام 20، 21، 22 من شهر أبريل.

 

 

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عن الكاتب

نانسي آدم

نانسى أدم كاتبة وصحفية فى نجوم مصرية وعدد من المواقع الاخرى و لدى خبرة فى العمل الصحفى منذ سنوات تخرجت من كلية التجارة قسم لغة انجليزية أعشق القراءة وخاصة الروايات الادبية والقصص البوليسية وأحب الرسم وأعشق الاغانى الاجنبية وأحب القيام بالرحلات سواء داخل مصر أو خارجها.

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