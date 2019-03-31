صرح معاون وزير التموين والتجارة الداخلية “أحمد كمال” علي أن باب تلقي التظلمات الخاصة بتحديث بيانات المواطنين في البطاقات التموينية مستمر حتي الآن بدون أن يتم تحديد موعد لغلق باب التظلمات، وذلك من أجل حصول جميع المواطنين علي الدعم وذلك عن اللذين تم حذفهم في الفترة الماضية أثناء عملية تحديث البيانات وإضافة المواليد، وناشد سيادته جميع المواطنين الذين تعرضوا للحذف بضرورة التوجه إلي مكاتب التموين وتقديم التظلمات.

وتجدر الإشارة حول الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب تقديم التظلمات للمواطنين إلكترونيًا وعبر كافة مكاتب التموين المتواجدة في جميع المحافظات، بداية من شهر مارس وحتي نهاية الشهر نفسه.

خطوات تقديم التظلمات بعد حذف المواطنين من بطاقة التموين

تشهد وزارة التموين بعض التحديثات الكبيرة التي أشاد بها الكثير من المواطنين وباتت حديث الشعب المصري الفترة الأخيرة حيث أعلن وزير التموين أن هناك بعض التعديلات على بطاقات التموين وصلاحيات صرفها وخصص مجموعة معينة من المواطنين المصريين غير مستحقي صرف التموين وذلك حسب مجموعة من المعايير والشروط العامة التي تطبق على الكل وتم عرض بعضها كالأتي:

لا يصرف التموين للأشخاص الذين يمتلكون أكثر من عقار حيث يتم سحب البطاقات التموينية وإيقافها بشكل نهائي.

كما خصص مجموعة أخرى من المواطنين الذين بلغ استهلاكهم للكهرباء فوق ال 650 وات.

وظهرت الفئة الثالثة التي التي سيتم استبعادهم من صرف التموين في الأشخاص الذين يبلغ استهلاك فواتير هاتفية تصل إلى 800 جنية فأكثر شهرياً.

وأكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين بأن هناك قوانين صارمة تسير على كافة المواطنين سواء في تحديث بيانات البطاقات التموينية أو رفع الأشخاص الذين تم استبعادهم من خلال المعايير السابق ذكرها أو إضافة الأشخاص الذين تم حذفهم الفترة الأخيرة من البطاقات التموينية وتقديم التظلم الخاص ببطاقتك التموينية مستخدماً الرقم القومي والذي سيعرض لك كل بياناتك الخاصة بك.

نالت وزارة التموين الكثير من الشكاوى والتظلمات نتيجة حذف مجموعة من الأفراد داخل البطاقات التموينية وقدم الكثير اعتراضات و شكاوى تابعة لمكاتب التموين وردت عليها الوزارة في تصريحات واضحة من خلال ضرورة التوجه لمكتب التموين.

شكاوى الحذف من بطاقات التموين تشغل المواطن المصري

نالت وزارة التموين الكثير من الشكاوى والتظلمات نتيجة حذف مجموعة من الأفراد داخل البطاقات التموينية وقدم الكثير اعتراضات و شكاوى تابعة لمكاتب التموين وردت عليها الوزارة في تصريحات واضحة من خلال ضرورة التوجه لمكتب التموين التابع لك كمواطن مصري داخل أي محافظة في جمهورية مصر العربية

تقديم تظلمات بطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر

حددت وزارة التموين موقع دعم مصر ليتم من خلاله التعامل مع كل مشكلات التموين الفترة الجارية والقادمة حيث عرضت هذا الموقع الذي يمكنك الدخول من خلاله على تظلمات استبعاد التموين يقدم المواطنين المصريين تظلماتهم الخاصة ببطاقات التموين بعد التصريحات التي تم إصدارها سواء بالإيقاف أو الحذف وذلك من خلال هذه الشروط :

الشروط اللازمة لقبول تظلمات البطاقات التموينية المقدمة من المواطنين المصريين:

يتم إيقاف جميع بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير السابق ذكرها بشكل نهائي بداية من شهر أبريل.

كما أن الوزارة حددت فترة زمنية لاستقبال كل التظلمات بداية من يوم 1 من شهر 3 الجاري حتى منتصف الشهر وذلك لتصل المدة لخمسة عشر يوماً.

بعد استقبال الطلبات على الموقع الإلكتروني من كافة محافظات جمهورية مصر العربية مدعمة بالرقم القومي ورقم البطاقة التموينية.

لم يتمكن أي مواطن مصري من التعديل في بيانات البطاقة التموينية الخاصة به حيث تم إغلاق كافة الصلاحيات من إضافة وتحديث وحذف.

جميع التظلمات تقدم داخل الموقع الإلكتروني ولن يتم النظر نهائياً للطلبات المقدمة في المكاتب التموينية التابعة لمنطقتك.

لم يتمكن أي مواطن مصري من التعديل في بيانات البطاقة التموينية الخاصة به حيث تم إغلاق كافة الصلاحيات من إضافة وتحديث وحذف.

جميع التظلمات تقدم داخل الموقع الإلكتروني ولن يتم النظر نهائياً للطلبات المقدمة في المكاتب التموينية التابعة لمنطقتك.

تغلق فرصة التقديم لكافة المحافظات يوم 15 مارس بعد انتهاء جميع التظلمات وأخذ الإجراءات الازمة تجاه كل المواطنين.

شكاوى الحذف من بطاقات التموين تشغل المواطن المصري

خطوات تعديل محافظة صرف الخبز

وقد أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفعيل خدمة تغير المحافظة التي يتم صرف الخبز للمستفيدين من المنظومة إلي محافظة أخري عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التموين موقع دعم مصر. للدخول إلي موقع دعم مصر بشكل مباشر ==> دعم مصر

وقد كان في وقت سابق في نهاية العام الماضي فقد أعلن المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية الأستاذ “ممدوح رمضان” على الموعد النهائي الذي قامت الوزارة بتحديده من أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، وذلك عن الأطفال اللذين لم يتم تقيدهم بعد على بطاقات التموين هذا وبالإضافة إلى تحديد كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل إضافة المواليد على كافة بطاقات التموين، وقد صرح الوزير بداية الشهر الجاري شهر يوليو على أن بداية الإضافة سوف تكون بعد انتهاء فرز البطاقات القديمة وإلغاء البطاقات التي لا تستحق الدعم، على أن يتم اعتماد الموعد الرسمي في إضافة المواليد بداية شهر أغسطس القادم.

واستكمل سيادته الحديث قائلًا أن الوزارة دائمًا تعمل بشكل استمراري على توصيل الدعم إلى أكبر عدد من المواطنين، وذلك عن السلع التموينية، والخبز، ولكن هناك عدة من الإجراءات التي يجب إكمالها حتى تكتمل المنظومة، مؤكدًا على أن الفترة الماضية كانت تعمل الوزارة على تحديث البيانات تمهيدًا لإعداد قاعدة جديدة أقوى وموجدة، حتى تتمكن الدولة من معرفة الفئات المستحقة من الفئات الأخرى التي لا تستحق الدعم، وتمكينها من إيصال الدعم لمستحقيه.

جدول بأسعار السلع التموينية 2018

ومن خلال الجدول التالي نوضح لكم جميع الأسعار المعلن عنها من وزارة التموين للسلع التموينية المتاحة في كافة البطاقات والتي يمكن الحصول عليها من أي منفذ تابع لها

السلعة السعر بالجنيه المصري كيلو السكر 8.5 جنيه لتر الزيت 12 جنيه كيلو الأرز 8.5 جنيه كيلو المكرونة 2.25 جنيه 500 جرام من السمن 12 جنيه 800 جرام من السمن 17.25 جنيه 500 جرام عدس 10 جنيه 500 جرام فول 3.50 جنيه 325 جرام صلصة 7.25 جنيه 250 جرام من الجبن الأبيض 5.25 جنيه الصابون 125 جرام 5.50 جنيه صابون الغسيل 125 جرام 4.25 جنيه كليو الدقيق 6.10 جنيه الشاي 2.75 جنيه 500 جرام جبن 10.25 جنيه مرقة الدجاج 6.15 جنيه المربى 400 جرام 7.75 جنيه التونة 140 جرام 6جنيه زجاجة الكلور 3.10 جنيه

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