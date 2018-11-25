تقديم تظلمات بطاقة التموين بالصور والخطوات والمستندات المطلوبة – تحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد من خلال موقع دعم مصر الآن

إضافة المواليد الجدد على موقع دعم مصر ” الموقع الرسمي التابع لوزارة التموين ” نقدمه لكم بالتفصيل من خلال نجوم مصرية بعد أن أعلن الدكتور ” على المصيلحي ” وزير التموين عن فتح باب إضافة المواليد الجدد وفقا لعدة ضوابط، حيث أعلن أن إضافة مواليد على بطاقة التموين يتطلب عدة شروط يجب توافرها على أن يتم التقديم وفقا للطرق الرسمية و الأماكن الرسمية التابعة لوزارة التموين سواء موقع دعم مصر أو مكاتب التموين الرئيسية في الوقت المنشور ، ونحن العاملون على نجوم مصرية سنقدم لكم كافة المعلومات ألازمه والطرق الصحيحة لتتمكن من إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بشكل سليم وفعال كل ما عليك فعلة هو قراءة هذا المقال بعناية.

تحديث : لآزال التحديث مستمر في بطاقات التموين، ويجب على المواطنين المشتركين أن يقوموا بتحديث بطاقات التموين سواء البطاقات التي بها أخطاء أو إضافات المواليد في بطاقات التموين، ويستمر التحديث حتي أول أسبوع من شهر نوفمبر القادم.

الأوراق المطلوبة لـ إضافة المواليد على بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين عن الأوراق الرسمية الواجب تقديمها عند التقدم بطلب إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين وهي كالتالى:

صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم ” رب الأسرة “ صورة ضوئية لأخر وصل كهرباء صور ضوئية لشهادات ميلاد القصر ” كمبيوتر “ صور ضوئية من بطاقات الرقم القومي لباقي أفراد الأسرة صورة شخصية حديثة لرب الأسرة البطاقة التموين ألتآلفه الخاصة بعام 2018

السن المسموح لإضافة المواليد

حدد وزير التموين أن إضافة المواليد لبطاقة التموين تكون للفترة ما بين عام 2005 وحتى عام 2018 أي أن الحد الأدنى هو عامان للطفل والحد الأقصى هو 16 عام لكن في الفترة الحالية لن يتم الإضافة إلا حتي مواليد 12/2015.

الحصة التموينية الشهرية للمواليد

تم تحديد قيمة الدعم للمواليد المضافين حديثا على أن تكون 50 جنية قيمة السلع التموينية المدعومة و 150 رغيف من الخبز تضاف على الحصة الشهرية للخبز .

الفئات المستبعدة من إضافة المواليد

وأعلن الدكتور ” علي المصيلحي ” أن الفئات المستبعدة من إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين هم أصحاب البطاقات الذكية المتوقفة عن الصرف لمقررات التموين والخبز، وأصحاب البطاقات التافلة، والفصل الاجتماعي .

موعد التقديم لإضافة المواليد

تظل فترة إضافة المواليد لمدة ثلاث أشهر على أن تبدأ في الأول من أغسطس 2018 وتنتهي في الواحد والثلاثون من أكتوبر 2018 .

أماكن التسجيل الرسمي لإضافة المواليد

يتم التسجيل و إضافة المواليد على بطاقات التموين في مقرات مكاتب التموين المختلفة كما قدمت الوزارة طرق أسهل لإضافة المواليد عن طريق موقع دعم مصر حيث يتمكن المواطن من تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني بكل سهولة .

طرية إضافة مواليد بطاقة التموين على موقع وزارة التموين من دعم مصر

ولتتمكن من تحديث بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر بشكل سليم يجب عليك إتباع الخطوات التالية

الدخول على الموقع الرسمي لـ دعم مصر إدخال رقم بطاقة التموين الذكية الخاصة بك واختيار محافظة محل الإقامة إدخال الرموز التعبيرية التي ستظهر لك على الشاشة تحديث البيانات الخاصة بالأفراد المتواجدين بإضافة الرقم القومي الخاص بكل فرد ومن ثم الضغط على زر تحديث البيانات ينتقل الموقع إلى صفحة حذف / إضافة مواليد على بطاقة التموين ويمكنك إجراء كافة التعديلات سواء بالإضافة أو الحذف ومن ثم الضغط على زر متابعة إضافة رقم المحمول الخاص بك و إضافة رقم الدفع الإلكتروني ” الموجود على فاتورة الكهرباء “ تعديل صلة القرابة و الرقم القومي بكل فرد ومن ثم نضغط على كلمة حفظ البيانات إدخال رقم الهاتف الأرضي و البريد الإلكتروني وفي حالة وجود أي ملاحظات يتم تدوينها ومن ثم نضغط على زر حفظ

فيديو يوضح طريقة التسجيل و إضافة المواليد الجدد على موقع دعم مصر

شكاوي وزارة التموين الخط الساخن لوزارة التموين و دعم مصر

في حالة مواجهة أي صعوبات أو مشاكل في التسجيل أو للاستفسارات قامت وزارة التموين بطرح رقم الخط ساخن 19280 او 19959 يمكن لأي مواطن الاتصال على الرقم للحصول على المعلومات ألازمه أو تسجيل الشكوى الخاصة به وسيقوم المسؤولين بمتابعة الشكوى الخاصة به وسيقوم المختصين بمتابعة الشكوى أو الرد على الاستفسارات الخاصة به.

الموعد الرسمي لصرف التموين

وفقا لما أعلنة الموقع الرسمي لوزارة التموين أن الدفعات الجديدة المسجلة سيتم صرف التموين الخاص بها بحد أقصى في شهر ديسمبر المقبل .

تحديث : موعد تقديم الطلبات لإضافة المواليد على بطاقات التموين كما هو موضح بالصورة التالية

تحديث : يمكن الآن أيضا إضافة الأيتام الذين يتم كفالتهم أو تبنيهم في بطاقة التموين عن طريق تقديم الأوراق الخاصة بالطفل إلى مكتب التموين التابع له في أقرب وقت ممكن.

تحديث : يجب أن يتم تحديث بيانات بطاقة التموين إذا كتب أثناء الحصول على تموين الخبز أو المواد التموينية أن هناك خطأ في بيانات بطاقة التموين وإذا لم يتم تحديث بيانات البطاقة من خلال موقع دعم مصر فخلال أيام بسيطة سيتم أيقاف كافة البطاقات التموينية التي لم يتم تحديثها.

بحسب تصريحات الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين أن التحديثات ستستمر حتي 7/11/2018 وبعدها سيتم حذف البطاقة التي لن يتم تحديثها على الفور.

تحديث :أجري الدكتور على المصيلحي مؤتمر صحفي مساء أمس أكد فيه أن عملية تحديث البيانات تسير بسلاسة كبيرة، وتقوم وزارة التموين الآن من خلال الموقع الإلكتروني بحذف الأسماء المكررة في بطاقات التموين وأيضا أسماء المتوفين التي لآزالت موجودة، وأكد فيها أن تحديث البيانات أمر ضروري وهام ومن سيتهاون في تحديث بيانات البطاقة التموينية الخاصة به سيعتبر صاحب بطاقة مزورة وسيتم حذفها على الفور ومن بعدها يقدم المواطن على طلب عمل بطاقة جديدة.

تحديث: إلى الآن يستمر الكثير من المواطنين في تحديث البيانات الخاصة ببطاقة التموين على موقع دعم مصر، بالإضافة إلى ذلك صدرت فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر وهي آخر فاتورة هاتف لعام 2018 لمشتركي النظام ربع السنوي لذا يتابع فاتورة الهاتف الكثيرون هذا الشهر.

تحديث: أكدت وزارة التموين الآن أنه سيتم إلغاء الدعم لكل موظف قام بعمل بطاقة تموين ويتقاضى راتب يتخطى مبلغ 2500 جنيه مصري، فهو لا يحتاج إلى الدعم التمويني، وبعد السابع من نوفمبر القادم سيتم حذف الكثير من المخالفين للنظام التمويني الجديد.

تحديث جديد : تم التأكيد على أن إتمام أضافه المواليد أو حذف فرد أو إضافة الزوجة وحتي عمل بطاقة تموين جديدة يجب أن تكون آخر خطواته بعد التقديم الإلكتروني وتقديم الأوراق في مكتب التموين التابع له المواطن، هو شحن الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة بخمس جنيهات وإرسال رسالة فارغة إلى “91237 ” وسيتم الرد بعدها برسالة محتواها “طلبك تحت التنفيذ”.

أيام قليلة متبقية على نهاية الشهر وقد تم التأكيد على أن بطاقات التموين التي لن يتم تحديثها ستصبح غير سارية على بداية الشهر القادم ويتم تعطيل العمل بها ودفع غرامة حتي تيم تفعيلها مرة أخري، لذا يسارع الآن الكثير من المواطنين إلى تحديث بطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر ومكاتب التموين المختلفة،وآخر موعد لتحديث البيانات يوم الأربعاء القادم لذا يجب على المواطنين سرعة الانتهاء من التحديثات.

تم الإعلان عن حذف 4 مليون بطاقة تموينية من منظومة التموين لم تقم بالتحديث وتبين أنها مزورة لأفراد وهميين، ويتبقى ثلاث أيام فقط على غلق باب التحديث وحذف كافة البطاقات التي تحتوي على أخطاء.

تظلمات بطاقة التموين

بعد انتهاء المدة المسموحة لتحديث بيانات بطاقة التموين ،فتحت وزارة التموين باب التظلمات من أجل تقديم التظلمات السبت القادم في مكاتب التموين المختلفة عن طريقة سحب استمارة أداء عمل من مكتب التموين وكتابة التظلم وإرفاقه بصور البطاقات الشخصية الخاصة بالمنضمين إلى بطاقة التموين ورقم هاتف صاحب بطاقة التموين لسهولة التواصل معه.

يستمر تقديم تظلمات بطاقة التموين لمدة شهر كامل من أول يوم في التقديم وهو يوم السبت 10/11/2018 ويتم تقديم التظلمات من خلال مكاتب التموين المختلفة الآن وفقا لمنشور وزارة التموين والتجارة الداخلية.

يجبب التأكد من تسجيل رقم الهاتف الخاص بصاحب بطاقة التموين في التظلمات حتي يتم التواصل معه من خلال وزارة التموين والتأكيد على قبول أو رفض طلب التظلم.