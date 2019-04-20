بالفيديو رئيس جامعة القاهرة يوضح حقيقة الفيديو المتداول والذي يتهمه بالرشاوي الانتخابية

أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة حقيقة الفيديو المتداول له على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم تفسيره على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الأشخاص والفئات على انه يقدم رشاوي انتخابية من اجل حث الطلاب على المشاركة في الاستفتاء والموافقة على التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت أن ما حدث انه كان يوجد حفل غنائي كبير في في الجامعة بحضور المطرب محمد حماقي، وعندما خرجت على المسرح كنت أريد مشاركة الطلاب فرحتهم فأعلنت لهم عدة مفاجآت لكي ادخل عليهم السعادة والسرور، ولكي ارفع عليهم المعاناة التي يعانونها.

وأكد الدكتور الخشت أن هذه المفاجآت ليست جديدة وهذه القرارات معمول بها كل عام وهي تصب في مصلحة الطلاب، وتتمثل هذه القرارات في إعفاء طلاب المدينة الجامعية من المصروفات خلال شهر رمضان، وإعطاء 5 دراجات رقفة للطلاب في الامتحانات، وإعفاء الطلاب الغير القادرين من المصروفات الجامعية.

وأضاف محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن هذه القرارات كلها في صالح الطلاب فلا يعقل أن يكون طالب في السنة النهائية ويحتاج إلى درجة أو اثنين “ويسقط عشان درجة أو اثنين فهذا لا يعقل أبدا”، كذلك لا يعقل أن يحرم من الامتحان الطلاب الغير قادرين على دفع المصروفات الدراسية، أما موضوع إعفاء طلاب المدينة الجامعية من المصروفات الدراسية فذلك من اجل التبرك بشهر رمضان الكريم المعظم ومشاركة الطلاب الاحتفال بهذا الشهر العظيم.

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