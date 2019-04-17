دليل معرفة اللجان الانتخابية : الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي .. عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

دليل معرفة اللجان الانتخابية والتي يسعى كل وطني مصري مخلص الآن للاستعلام عن اللجان الانتخابية، وذلك حتى يتمكن من المشاركة في كرنفال الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير كي نشرح ونبسط كيفية الاستعلام عن اللجان الانتخابية، ليكون هذا المقال هو دليل معرفة اللجان الانتخابية للمواطن المصري، فيمكن التعرف على مكان لجنتك الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها الجهة المسئولة عن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، والإشراف عليها، وسوف نشرح لكم دليل معرفة اللجان الانتخابية.

دليل معرفة اللجان الانتخابية

توجد هيئة واحدة مستقلة، الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تقوم بتحديد الموقع الذي يمكن للمواطن إدخال بياناته عليه للتعرف على اللجنة الانتخابية التي يمكنه التوجه إليها والإدلاء بصوته الانتخابي، ويتمكن الناخب الباحث عن اللجنة الانتخابية من التعرف على لجنته الانتخابية (إرسال رسالة بالرقم القومي على ٥١٥١ – الموقع الإلكتروني www.elections.eg – أو الاتصال على ١٤١ دليل).

أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت مادته رقم 208 على إنشاء الهيئة العليا للانتخابات كهيئة مستقلة، كما تختص الهيئة العليا للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، وكذلك الانتخابات الرئاسية، وأيضا الانتخابات النيابية الخاصة بالبرلمان المصري، وكذلك الانتخابات المحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، يشكل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2017 – وذلك لمدة أربع سنوات.

رؤساء مصر منذ ثورة 23 يوليو

محمد نجيب تولى المنصب 18 يونيو 1953

مجلس قيادة الثورة (الرئيس: العقيد جمال عبد الناصر) تولى المنصب 14 نوفمبر 1954

(الرئيس: العقيد جمال عبد الناصر) تولى المنصب 14 نوفمبر 1954 جمال عبد الناصر تولى المنصب 23 يونيو 1956

أنور السادات تولى المنصب 15 أكتوبر 1970

صوفي أبو طالب تولى المنصب 6 أكتوبر 1981

حسني مبارك تولى المنصب 14 أكتوبر 1981

المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس: المشير محمد حسين طنطاوي) تولى المنصب 11 فبراير 2011

(الرئيس: المشير محمد حسين طنطاوي) تولى المنصب 11 فبراير 2011 محمد مرسي تولى المنصب 30 يونيو 2012

عدلي منصور (بالإنابة) تولى المنصب 3 يوليو 2013

عبد الفتاح السيسي تولى المنصب 30 يونيو 2014.

دليل معرفة اللجان الانتخابية قم بالدخول على هذا الرابط

رابط الاستعلام عن الوجود بقاعدة بيانات الناخبين

ستظهر لك الصفحة بالشكل التالي

قم بإدخال الرقم القومي ستظهر لك بياتك ومكان لجنتك الانتخابية كالتالي: قامت وزارة الداخلية المصرية، بالتشديد على ضرورة تحديث بيانات البطاقة، كما تدعو وسائل الإعلام كل مواطن مصري باستخدام حقه في التصويت لمرشحه المحتمل، باستخدام الضوابط الموضوعة للعملية الانتخابية، ويرتفع بذلك البحث من المواطن عن لجان الانتخاب الخاصة به ليذهب للتصويت فيها.

قامت وزارة الداخلية المصرية، بالتشديد على ضرورة تحديث بيانات البطاقة، كما تدعو وسائل الإعلام كل مواطن مصري باستخدام حقه في التصويت على التعديلات الدستورية، ويتيح الموقع الرسمي للاستعلام عن اللجان الانتخابية للناخبين خدمة الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية، وذلك باستخدام الرقم القومى للناخب أو الناخبة، فكن إيجابي عزيزي الموطن وشارك بإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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