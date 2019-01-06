دفع فواتير الكهرباء: خطوات الاستعلام عن فواتير شهر يناير 2019 الآن من خلال الموقع الرسمي و الكهرباء تعلن عن آخر موعد لدفع الفواتير وخطوات الدفع أونلاين

مع التصريحات الأخيرة التى انتشرت بصورة كبيرة عبر وسائل السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية عن رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، و فى متابعة مستمرة الفواتير الشهرية التى يحتاج اليها المواطنين بصورة مستمرة فى مصر والتى تعد من أهم الاسعار التى يتابعها التقلبات والتغيرات، بسبب رفع أسعار الخدمة وأيضا بسبب اضافة القيمة المضافة على كافة الفواتير المستخدمة من جانبها، وعلى الجانب الآخر زيادة أسعار القيمة المضافة ، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار فواتير الكهرباء بصورة شهرية وكيفية السداد الإلكتروني أو من خلال الشركة القابضة ، حيث أصبح الشغل الشاغل لكافة المصريين بعد التصريحات والقرارات الأخيرة عن إتاحة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بكافة العملاء وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة على شبكة الانترنت لتسهيل عملية توفير الاستهلاك .
دفع فواتير الكهرباء
ومع بداية كل شهر يتم إدراج فاتورة جديدة على كل الخدمات لكافة الاماكن التى يتم استهلاك كهرباء ويتم حساب إيصال موضحا فيه عدد الكمية المستهلك من بداية استهلاك الشهر السابق الشهر الحالى وأيضا الكيلو المستخدم بالكيلو وات ،و غيرها من البيانات التى يتم الاستعلام عنها ، حيث نقدم لكم متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية طريق الاستعلام والسداد الالكتروني لفواتير الكهرباء من خلال الموقع الرسمي.
دفع فواتير الكهرباء اونلاين من خلال اليوم السابع
– فى البداية عليك إنشاء حساب للخدمة عبر موقع اليوم السابع، من هنا
– بعد تفعيل الحساب وربط بطاقتك الائتمانية عليك الضغط على خدمة جديدة.
– اضغط على مرافق عامة
– اختار شركة الكهرباء التابع لها.
– ادخل رقم المشترك أو كود السداد الإلكترونى، إذ يتم الحصول على رقم المشترك أو كود السداد الإلكترونى غير متغير من الوصل.
– ستظهر جميع التفاصيل والقيمة المطلوبة.
– اختار بطاقة الائتمان المفضلة التى تود سداد المبلغ باستخدامها، وأكد الدفع.
خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء يناير 2019 عبر الموقع الرسمي لـ شركة توزيع الكهرباء
وفى البداية يستطيع كافة المواطنين بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر شبكة الانترنت للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم
- خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، من هنــــــــــــــا
- أختيار الشركة التابعة للمحافظة القاطن بها المواطن
- اختيار الفرع الذي يتبعه المواطن
- كتابة البيانات الشخصية فى الخانات المخصصة لذلك
ظهور إيصال الكهرباء الخاص بالمواطن المراد سدده للشهر الحالي او اذا كانت هناك أشهر متأخرة
- خدمات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء
- خدمات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين شركة القناة لتوزيع الكهرباء
- خدمات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
- خدمات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
- خدمات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
- خدمات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
- خدمات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
- خدمات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
- خدمات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
كما يقدم الموقع العديد من الخدمات للمواطنين على نفس المستوى من حيث استطاع الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى الآن وزيادة جديدة موعد السداد وطرق الدفع لدى الشركة المصرية للاتصالات بسهولة ، ومعرفة كافة الخدمات التى تقدمها الشركة المصرية للاتصالات وأخر العروض الجديدة بعد زيادة أسعار الاشتراكات وأيضا أسعار الخدمات المقدمة ، وعلى الجانب الآخر يتابع أيضا عن كثب أولياء الأمور لمعرفة نتيجة القبول بالمدارس المصرية اليابانية الآن بالرقم الكودي وخطوات تقدم الاوراق وموعد بدء الدراسة
فيمكنكم متباعة كافة الاخبار أو ترك الرقم الخاص بكل الاستعلام عن فاتورة التليفون أو فاتورة الكهرباء بترك تعليقك فى المشاركة
التعليقات
فى حاجة غلط
فاتورة كهرباء بمبلغ ٣٤٠٠ جنيه لشقة فى شهر باسم اشرف عباس فرع سيدى بشر ينفع الكلام ده نعمل ايه شهر ١٠ اكتوبر
وعندى استفسار كم راتب رئيس الشركة
انتحر يعنى علشان السيسى يرتاح اخر فترة ان شاء الله بعد ماكنت من اشد المؤيدين الشعب مطحون مش كل الشعب كيكى سوف ينفجر الشعب
ليه مافيش فرع غير مصر الجديدة في باقي الفروع
انا عاوز فرع شبرا الخيمة
lening! lening !! lening !!!
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ستور أونس فانداغ إين e-ميل أوب: ([email protected]) أوم نو إين لينينغ آن تي فراجن.
انا دفعت ٣٠٢ في فاتورة وبستعلم عنها لاقيتها مش موجودة …ايه الحل
تابع عبر موقع الشركة من خلال الرابط الاصلى والموجود اسفل المقال
شركة كهرباء شمال القاهرة مفيهاش غير مصر الجديدة ولايوجد استلام لى مناطق اخرى تتبع الشركة
كافة اللينكات تعمل وممكن وتابع فى وقت اخر
كلام مظبوط
الخدمة لا تعمل
وبها شبهة فساد
لكي يضطر المواطن للدفع عبر فوري ويدفع مبلغ عمولة