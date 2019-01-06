دفع فواتير الكهرباء: خطوات الاستعلام عن فواتير شهر يناير 2019 الآن من خلال الموقع الرسمي و الكهرباء تعلن عن آخر موعد لدفع الفواتير وخطوات الدفع أونلاين

مع التصريحات الأخيرة التى انتشرت بصورة كبيرة عبر وسائل السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية عن رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، و فى متابعة مستمرة الفواتير الشهرية التى يحتاج اليها المواطنين بصورة مستمرة فى مصر والتى تعد من أهم الاسعار التى يتابعها التقلبات والتغيرات، بسبب رفع أسعار الخدمة وأيضا بسبب اضافة القيمة المضافة على كافة الفواتير المستخدمة من جانبها، وعلى الجانب الآخر زيادة أسعار القيمة المضافة ، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار فواتير الكهرباء بصورة شهرية وكيفية السداد الإلكتروني أو من خلال الشركة القابضة ، حيث أصبح الشغل الشاغل لكافة المصريين بعد التصريحات والقرارات الأخيرة عن إتاحة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بكافة العملاء وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة على شبكة الانترنت لتسهيل عملية توفير الاستهلاك .

دفع فواتير الكهرباء

ومع بداية كل شهر يتم إدراج فاتورة جديدة على كل الخدمات لكافة الاماكن التى يتم استهلاك كهرباء ويتم حساب إيصال موضحا فيه عدد الكمية المستهلك من بداية استهلاك الشهر السابق الشهر الحالى وأيضا الكيلو المستخدم بالكيلو وات ،و غيرها من البيانات التى يتم الاستعلام عنها ، حيث نقدم لكم متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية طريق الاستعلام والسداد الالكتروني لفواتير الكهرباء من خلال الموقع الرسمي.

دفع فواتير الكهرباء اونلاين من خلال اليوم السابع

– فى البداية عليك إنشاء حساب للخدمة عبر موقع اليوم السابع، من هنا

فوري عبر موقع اليوم السابع

– بعد تفعيل الحساب وربط بطاقتك الائتمانية عليك الضغط على خدمة جديدة.

– اضغط على مرافق عامة

– اختار شركة الكهرباء التابع لها.

الشركة التابع لها

– ادخل رقم المشترك أو كود السداد الإلكترونى، إذ يتم الحصول على رقم المشترك أو كود السداد الإلكترونى غير متغير من الوصل.

رقم الاشتراك

– ستظهر جميع التفاصيل والقيمة المطلوبة.

– اختار بطاقة الائتمان المفضلة التى تود سداد المبلغ باستخدامها، وأكد الدفع.

تأكيد الدفع

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء يناير 2019 عبر الموقع الرسمي لـ شركة توزيع الكهرباء

وفى البداية يستطيع كافة المواطنين بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر شبكة الانترنت للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم

خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، من هنــــــــــــــا

أختيار الشركة التابعة للمحافظة القاطن بها المواطن

اختيار الفرع الذي يتبعه المواطن

كتابة البيانات الشخصية فى الخانات المخصصة لذلك

ظهور إيصال الكهرباء الخاص بالمواطن المراد سدده للشهر الحالي او اذا كانت هناك أشهر متأخرة

كما يقدم الموقع العديد من الخدمات للمواطنين على نفس المستوى من حيث استطاع الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى الآن وزيادة جديدة موعد السداد وطرق الدفع لدى الشركة المصرية للاتصالات بسهولة ، ومعرفة كافة الخدمات التى تقدمها الشركة المصرية للاتصالات وأخر العروض الجديدة بعد زيادة أسعار الاشتراكات وأيضا أسعار الخدمات المقدمة ، وعلى الجانب الآخر يتابع أيضا عن كثب أولياء الأمور لمعرفة نتيجة القبول بالمدارس المصرية اليابانية الآن بالرقم الكودي وخطوات تقدم الاوراق وموعد بدء الدراسة

فيمكنكم متباعة كافة الاخبار أو ترك الرقم الخاص بكل الاستعلام عن فاتورة التليفون أو فاتورة الكهرباء بترك تعليقك فى المشاركة

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