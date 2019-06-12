دفع فاتورة النت أون لاين… عن طريق فودافون كاش، فوري، VISA، فون كاش ومعرفة الأيام الباقية في الاشتراك والجيجات المستهلة والباقية

دفع فاتورة النت عن طرق النت و تي داتا ومعرفة فاتورة النت أون لاين، الكثيرون من الأفراد والمواطنين المصريين المشتركين في خدمة الأنترنت المنزلي من we tedata يرغبون في الاستعلام عن فاتورة النت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. في هذا المقال ومن خلا ل موقع نجوم مصرية سوف نقوم بكيفية الاستعلام عن فاتورة النت برقم التليفون ودفع فاتورة النت خلال خطوات سهلة وبسيطة جدا. سوف تنال رضاكم كل مت عليكم هو اتباع هذه الخطوات فقط من اجل معرفة الفواتير الخاصة بكم ودفعها أون لاين بطريقة واضحة وبسيطة بالفعل.

دفع فاتورة النت

من اجل دفع فاتورة النت ومعرفة كمية الجيجات المستهلكة والباقية يجب الدخول إلي موقع تي داتا الإلكتروني. والتحدث إلي خدمة العملاء عن طريق الشات أون لاين.

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة النت ومعرفة الفواتير عن طريق تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة السر أو أنشاء حساب جديد وكلمة سر جديدة.

في حالة أنشاء حساب جديد يجب اختيار المنطقة أو المحافظة التابع لها وإدخال رقم التليفون الأرضي وبعد ذلك أدخال رقم الموبايل وعمل تأكيد.

ثم بعد ذلك أدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر وتأكيد كلمة السر سوف يتم إرسال كود تحقق علي الموبايل أو الجوال يجب أدخال كود التحقق والضغط علي تأكيد.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات يمكنكم الدخول إلي tedata الاستعلام عن فاتورة النت ومعرفة الأيام الباقية في الاشتراك .

من اجل معرف كيفية تغيير باسورد الواي فاي والراوتر وعلاج نسيان الباسورد يمكنكم معرفة ذلك بطريقة بسيطة أيضا.

يمكنكم ايضا الاتصال علي رقم تي داتا والتواصل مع خدمة العملاء علي رقم 111 واتباع الخطوات الموجودة.

دفع فاتورة النت عن طريق فودافون كاش أو فوري أو VISA

عن طريق فودافون كاش. والدخول علي الموبايل وكتابة الرمز الأتي *9*100#. أدخال القيمة الحقيقية للفاتورة المطلوب سدادها. سوف يتم خصم مصاريف الخدمة. إدخال الرقم السري لمحفظة فودافون كاش. سوف يتم عمل الكارت او الفيزا وار سالها للموبايل الخاص بكم شاملة كل البيانات. التوجه إلي موقع my tedata وتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني والرقم السري. والضغط علي فواتيري تجديد الاشتراك وطلب السداد. اختيار ماستركارد او الفيزا في حالة وجود فيزا أو فون كاش خاصة بكم وإدخال اسم صاحب البطاقة بالانجليزي. أدخال أرقام الكارت الموجودة وإدخال تاريخ الانتهاء وإدخال الرقم السري في الخانات الموجودة والضغط علي تأكيد دفع الفواتير. سوف يتم التأكد من الفيزا وتظهر رسالة بإتمام نجاح العملية. وسوف يتم رسالة إلي الجوال بإتمام العملية كما يمكنكم طباعة الفاتورة أن شئتم وهكذا يتم دفع الفاتورة أون لاين أو عن طريق الأنترنت. عن طريق فوري الذهاب إلي احد مركز خدمة فوري ودفع فاتورة الأنترنت بالاسم ورقم التليفون الأرضي.

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