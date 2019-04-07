“دعم مصر” أصحاب تظلمات بطاقة التموين للمتضررين -طريقة تقديم طلب تظلم إلكترونيا

تحديث بطاقة التموين هو ما يتزايد عليه عمليات البحث عبر محرك جوجل مؤخراً وذلك عقب ما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنويه عن سرعة تصحيح بيانات كافة بطاقات التموينية للمواطنين التي يتواجد بها أخطاء عبر الموقع الرسمي لدعم مصر للتمكن من إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية الذكية للاستفادة من الدعم التمويني.

استكمال تحديث البطاقة التموينية

وزارة التموين: آخر موعد لتحديث بطاقات التموين و إضافة المواليد الجدد

اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

-خطوات تحديث بطاقة التموين الذكية

حيث أكدت وزارة التموين أنه سيتم غلق عملية تحديث بيانات بطاقة التموين تحديداً بيوم 8 من شهر نوفمبر، وعلى كل مواطن مقيد ضمن منظومة الدعم السلعي وكذلك دعم الخبز الدخول على الفور على رابط موقع دعم مصر (www.tamwin.com.eg)، واتباع خطوات تحديث البيانات، أو اللجوء إلى أحد مكاتب التموين ليحدث البطاقة التموينية من خلاله لتجنب وقف صرف المقررات التموينية، حيث كما هو متوقع هناك إلى ما يقارب من 6 مليون مقيد بالمنظومة التموينية سيتم حذف البطاقات الخاصة بهم÷، وقع ذلك على أصحاب البطاقات الخاطئة منهم كالتالي .

(المتوفين -الأسماء المكررة -أصحاب الأرقام القومية الخاطئة- المسافرين لفترة أكثر 6 أشهر-البطاقات التي تقوم بصرف مقررات تموينية وخبز مدعم بأعداد تفوق المقيدين عليها -البطاقات التي تحمل أسماء بلا أرقام قومية) .

تحديث بيانات بطاقة التموين

ومن الجدير ذكره أنه هناك إلى ما يقارب من 20 مليون بطاقة تموين بالمنظومة، وبلغ عدد المستفيدين منها اكثر من 80 مليون مواطن مصري، وقد أشارت من قبل وزارة التموين أنه هناك مليون ونصف بطاقة تموين تتطلب تصحيح البيانات لتواجد أخطاء بها.

تحديث

وكما هو معروف أن حاليا تم فتح باب استقبال تظلمات بطاقات التموين المحذوفة، لذا نرفق لكم زوارنا كيفية تقديم التظلم في حالة الحذف من البطاقة التموينية 2019.

تحديث:

أكد من جهته الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المرحلة الثالثة لاستبعاد الفئات الغير مستحقة من منظومة الدعم لن يتم حذف أي من المستفيدين من البطاقات بعد وضع المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة.