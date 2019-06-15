“لينك دعم مصر” لتحديث بيانات البطاقة التموينية 2019 tamwin – خطوات تصحيح بيانات البطاقة الخاطئة

حدث بيانات البطاقة التموينية 2018 بعدة خطوات للاستفادة من الدعمي التموين والخبز قبل غلق باب التحديث وتصحيح البيانات الذي حددته الوزارة في يوم 8 نوفمبر المقبل، حيث دعت وزارة التموين كافة المواطنين بمختلف المحافظات استكمال بيانات البطاقة التموينية الذكية وتصحيح البيانات القديمة الخاطئة بالبيانات الصحيحة.

حيث من المقرر تقوم وزارة التموين باستبدال البطاقات التموينية الذكية الخاطئة والتي قد يصل عددها إلى ما يقارب من مليون بطاقة خاطئة، بإمكانية اضافة المواليد الجدد على المنظومة التموينية للحصول على الدعمي الخبز والتموين فور تحديثها، لمساعدة كل اسرة مصرية مستحقة لزيادة المقررات التموينية، والحد من صرف الدعم لأسر غير مستحقة وتحمل بطاقات تموينية خاطئة البيانات وتصرف المقررات للمتوفيين ضمن المقيدين بالمنظومة.

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دعم مصر تحديث البطاقة التموينية 2018

حرصت وزارة التموين بتوفير نافذة موحدة تابعة لها بجانب مكاتب التموين التي أصبح عليها ضغط كبير من قبل المواطنين على مستوي جميع محافظات الجمهورية، لتيسير عملية استكمال البيانات وتحديثها إليكترونية دون عناء ولا الحاجة للذهاب إلى المكاتب التموينية فقط شرحت عدة خطوات سنرفقها إليكم للدخول عبر الموقع الرسمي دعم مصر وتحديث البطاقة وكذلك اضافة المواليد الجدد.

طريقة تحديث بيانات البطاقة الذكية عبر لينك موقع دعم مصر

الدخول إلى موقع دعم مصر من هنا.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تعديل بيانات اضافة المواليد ثم اختيار نوع البطاقة ورقية أو ذكية.

وبعد ذلك تظهر نافذة جديدة لاختيار المحافظة والإدارة والمكتب التمويني واسم التاجر واسم صاحب البطاقة والرقم القومي ثم الضغط على استكمال.

ثم بعد ذلك تظهر بيانات البطاقة والتي يتم تحديثها ثم الضغط على حفظ كي يتم تحديث بيانات بطاقة التموين على موقع دعم مصر.

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