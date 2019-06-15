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“لينك دعم مصر” لتحديث بيانات البطاقة التموينية 2019 tamwin – خطوات تصحيح بيانات البطاقة الخاطئة

كتب حنان محمدفي آخر تحديث
“لينك دعم مصر” لتحديث بيانات البطاقة التموينية 2019 tamwin – خطوات تصحيح بيانات البطاقة الخاطئة
تحديث البطاقات التموينية واضافة المواليد

حدث بيانات البطاقة التموينية 2018 بعدة خطوات للاستفادة من الدعمي التموين والخبز قبل غلق باب التحديث وتصحيح البيانات الذي حددته الوزارة في يوم 8 نوفمبر المقبل، حيث دعت وزارة التموين كافة المواطنين بمختلف المحافظات استكمال بيانات البطاقة التموينية الذكية وتصحيح البيانات القديمة الخاطئة بالبيانات الصحيحة.

حيث من المقرر تقوم وزارة التموين باستبدال البطاقات التموينية الذكية الخاطئة والتي قد يصل عددها إلى ما يقارب من مليون بطاقة خاطئة، بإمكانية اضافة المواليد الجدد على المنظومة التموينية للحصول على الدعمي الخبز والتموين فور تحديثها، لمساعدة كل اسرة مصرية مستحقة لزيادة المقررات التموينية، والحد من صرف الدعم لأسر غير مستحقة وتحمل بطاقات تموينية خاطئة البيانات وتصرف المقررات للمتوفيين ضمن المقيدين بالمنظومة.

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استكمال تحديث البطاقات الذكية

دعم مصر تحديث البطاقة التموينية 2018

حرصت وزارة التموين بتوفير نافذة موحدة تابعة لها بجانب مكاتب التموين التي أصبح عليها ضغط كبير من قبل المواطنين على مستوي جميع محافظات الجمهورية، لتيسير عملية استكمال البيانات وتحديثها إليكترونية دون عناء ولا الحاجة للذهاب إلى المكاتب التموينية فقط شرحت عدة خطوات سنرفقها إليكم للدخول عبر الموقع الرسمي دعم مصر وتحديث البطاقة وكذلك اضافة المواليد الجدد.

طريقة تحديث بيانات البطاقة الذكية عبر لينك موقع دعم مصر

  • الدخول إلى موقع دعم مصر من هنا.

  • تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

  • الضغط على تعديل بيانات اضافة المواليد ثم اختيار نوع البطاقة ورقية أو ذكية.

  • وبعد ذلك تظهر نافذة جديدة لاختيار المحافظة والإدارة والمكتب التمويني واسم التاجر واسم صاحب البطاقة والرقم القومي ثم الضغط على استكمال.

  • ثم بعد ذلك تظهر بيانات البطاقة والتي يتم تحديثها ثم الضغط على حفظ كي يتم تحديث بيانات بطاقة التموين على موقع دعم مصر.

 

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عن الكاتب

حنان محمد

حنان محمد محررة أخبار، أعمل في صحف إلكترونية، أهتم بأخبار مصر والسعودية وأسعار العملات، ولدت في الإسكندرية 1 سبتمبر 1990.

التعليقات

  2. بطاقة التموين واقفة من 6اشهر وعملت بدل تالف ولم يعطونى رقم سرى وقالواعملى ورق تانى وعملت وعند وضعوه على النت قالو لكى بطاقة ماشى لية بطاقة وهى لم تشتغل الى الآن منذ أن أخذت البطلة من مكتب التموين من أكثر من4اشه

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  3. بطاقتى 4افراد من شهر 9و10و11 اصرف خبز 4وتموين فرد واحد وقمت بالتحديث على النت وتقدمت بطلب تظلم لمكتب التموين فى شهر 12اصبحت البطاقة فرد واحد خبز وفرد واحد تموين

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  6. انا رحت مكتب التموين كذا مره احدث البطاقة ومفيش تحديث لحد دلوقتي بقالي شهرين طب الحل ايه مع اني دفعت فلوس عشان يحدثوها اعمل ايه تاني

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  7. لو سمحتم بطاقة التموين أتوقفت وهى 7افراد قالوا هتصرفوا اربع إفراد عيش ب بناء ع ل ى تعليمات الوزير نروح المخبز يصرفوا فردينفرديه بس ازاى سبع افراد تصرف عشر ارغفة باليوم مش حرام

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  8. المدة قربت تخلص وحدثنا وبيقولوافي المراجعة يعني ايه علي فكرة والله في كتير مسافرة وحدش عرف انها مسافرة وبطاقتها اتحدثت
    احنا غلابة وعاوزين لقمة العيش

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  10. الموقع دعم مصر مبيفتحشي ومحاولات عديده ولا يفتح ومش عارف اعمل ايه وبعدين فتح وبعد كده حاولت التحديث حصل مشاكل اتصلت بواحد صاحبي قالي هبعتلك الطريقه علي الواتس خرجت خلاص مش عارف ادخل تاني

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  14. توجهت لمكتب تموين البراجيل قالوا إن بطاقتي مش موجوده على ال سيستم ولايوجد إثر لها بالرغم من اني اصرف بها اكتر من سنتين

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  17. انا توجهت الى مكتب تموين الفيوم واسقط ابنتى من التموين واخبز حسب معرفتى الا وجد حصه التموين ل اربعه افراد بدل خمسه ارجو مساعدتى فى تحديث بطاقتى مثل حصه التموين

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