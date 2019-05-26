درجات الحرارة المتوقعة غداً الأثنين 27 مايو 2019، وحالة الطقس لمدة الثلاثة أيام القادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى نشرتها الجوية الصادرة بتاريخ الأثنين 27 من مايو لسنة 2019، أن درجات الحرارة سوف تكون مرتفعة على جميع أنحاء البلاد نهاراً ولطيف ليلاً، وسوف يسود طقس معتدل على الوجه البحري ولطيفاً على السواحل الشمالية.

وسوف تظهر السُحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح سوف تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة الى حالة البحر أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البحر المتوسط حالته سوف تكون معتدلة وارتفاع الأمواج به ما بين (مترين) (ومتر ونصف) والرياح السطحية سوف تكون شمالية شرقية، أما البحر الأحمر حالته سوف تكون معتدل مضطرب وارتفاع الأمواج به ما بين (مترين) و(مترين ونصف) والرياح السطحية سوف تكون شمالية غربية.

اما بالنسبة الى درجات الحرارة المتوقعة غداً فهى كالتالى:



حالة الطقس خلال يومى الثلاثاء والأربعاء:

سوف يحدث يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً لطيف ليلاً، كما تظهر السُحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما عن يوم الأربعاء يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وباقى الأنحاء نهاراً، لطيف ليلاً، كما تظهر السُحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وخليج السويس مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

← إقرأ أيضاً: