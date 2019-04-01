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الموقع الرسمي لوزارة التموين | خطوات تقديم تظلم على حذف البطاقة التموينية .. www.tamwin.com.eg. تحديث البيانات وإعادة المحذوفين

كتب تامر أمين آخر تحديث

خطوات تقديم تظلم على حذف البطاقة التموينية www.tamwin.com.eg. وتفاصيل ما يشاع عن دعم نقدي يصل لـ 2000 جنيه للأسرة، هذا ما يعكف عليه النائب البرلماني خالد هلالي، فما زالت مشكلة الدعم العيني وعدم وصوله لمستحقيه قائمة رغم جهود الدولة الحثيثة، فيقوم هلالي حالياً على إعداد مشروع قانون بهدف تحويل الدعم العيني لنقدي، فمن المتوقع في جال الموافقة على مشروع القانون ودخوله حيز التنفيذ أن يحل الكثير من المشاكل المتعلقة بالدعم، فمن المقرر أن يتقدم النائب خالد الهلالي بمشروع القانون للبرلمان في بداية دور الانعقاد المقبل.

موقع إدارة دعم مصر في خطوة هامة نحو وصول الدعم للمستحقين فقط فقد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ، يوم الجمعة 1 مارس 2019 خطوة تنقيح البطاقات التموينية وتنفيذ المرحلة الثانية والخاصة بحذف غير المستحقين للدعم وذلك حسب للمعايير الخمسة التي أعلنها موقع وزارة التموين ، وذلك حسب القدرات المادية لمن يمتلك بطاقة تموين، فقد بدأت  ظهور علامة على بون صرف المقررات التموينية لشهر مارس،و تنص على عبارة عدم استحقاق الدعم لأن استهلاك الكهرباء يتخطى ما هو مُعلن، وسيتم إيقاف البطاقة اعتبارًا بداية من أبريل المقبل.

موقع إدارة دعم مصر
تظلمات التموين على النت

خطوات تقديم تظلم على حذف البطاقة التموينية

  • يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم  للحصول على  استمارة تسمى استمارة  أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

  • يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة  التموينية  الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم

  • التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.

  • بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.

  • سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.

  • بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين  أو عبر على موقع دعم مصر.

  • سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.

  • بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية،  تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على  قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،

  • يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض.

ومن الجدير بالذكر أن النائب خالد الهلالي قد صرح لبعض الصحف عن فلسفة وأهداف مشروع القانون المزمع مناقشته في مستهل بداية دورة الانعقاد القادمة، فقد صرح هلالي: أنه على الرغم من القاعدة العريضة من شعب مصر التي  تستحق الدعم إلا أنه لا يوجد حتى الآن قانون لتنظيم هذا الدعم وكذلك لا يوجد معيار للفئات المستحقة للدعم، كما أضاف أيضا: أن هناك الكثير من التجاوزات، فهناك فئات من شعب مصر غير مستحقة للدعم، إلا أنها تحصل على ما لا تستحق.

خطوات تقديم تظلم على حذف البطاقة التموينية واجراءات واستفسارات عن البطاقات التموينية

وأشار هلالي أنه يجب إعداد تشريع جديد لتنظيم عملية توزيع الدعم على مستحقيه فقط، خاصة وأن القيادة السياسية جل اهتمامها بملف الحماية والعدالة الاجتماعية، وتولي هذا الملف اهتماما خاص، وقد حظيت الفئات محدودة الدخل في الموازنة العامة للعام 2018/2019 بالكثير من أهتمام الدولة، خاصة برنامج الحكومة الأخير.

خطوات تقديم تظلم على حذف البطاقة التموينية
خطوات تقديم تظلم على حذف البطاقة التموينية

دعم نقدي يصل لـ 2000 جنيه للأسرة

ومن الجدير بالذكر ما صرح به خالد الهلالي: انه في حال تم بالفعل تحويل الدعم من عيني لدعم نقدي، سيتم استثناء أكثر من نصف الحاصلين على الدعم في الوقت الراهن، وذلك لأنهم بالفعل غير مستحقين لهذا الدعم، مما يوفر للموازنة العامة للدولة أموال طائلة تسد الكثير من عجز الموازنة، وشدد هلالي على ضرورة سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة، على أن يتم حصر كل أملاك ودخول المواطنين المصريين، التي من خلالها سيتم حصر دقيق للفئات الأكثر فقرا، والأشد احتياجا لدعم الدولة، وبناء عليه سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل أسرة حسب مدخولتها.

واقترح النائب البرلماني، ألا يقل الدعم النقدي عن 750 جنيها للأسرة، على أن يكون بحد أقصى 2000 جنيه، ويحدد قيمة الدعم النقدي وفقا لاحتياجات كل أسرة، وكذلك عدد أفراد الأسرة، وأكد هلالي أن الدعم العيني ما هو إلا  حنفية فساد لابد من غلقها.

جدول بأسعار السلع التموينية في أبريل 2019

مسلسلالسلعةالسعر
1السكر 8.5 جنيهات.
2الزيتسعر كيلو الزيت 12 جنيه.
3الأرزسعر كيلو الأرز 8.5 جنيه
4المكرونةكيلو المكرونة 2.25 جنيه
5السمن500 جرام سمن 12 جنيه
6السمن800 جرام سمن 17.25 جنيه
7العدس500 جرام عدس 10 جنيه
8الفول500 جرام فول 3.50 جنيه
9الصلصة325 جرام صلصة 7.25 جنيه
10الجبن الأبيض250 جرام جبن أبيض 5.25 جنيه
11الصابون125 جرام صابون 5.50 جنيه
12صابون الغسيل125 جرام صابون غسيل 4.25 جنيه
13الدقيقاكيلو دقيق 6.10 جنيه
14الشاي40 جرام شاي 2.75 جنيه
15الجبن500 جرام جبنه 10.25 جنيه
16مرقة الدجاجمرقة دجاج 6.15 جنيه
17المربى400 جرام مربى 7.75 جنيه
18التونة140 جرام تونه 6 جنيه.
19الكلورزجاجة كلور 3.10 جنيه

يتم صرف المقررات التموينية للمواطن عن طريق بطاقات التموين الذكية، والتي يتم التعامل بها إلكترونيا ويتم احتساب نقاط السلع والخبز فيها إلكترونيا، كما يتم حساب المستحقين فيها للتموين واستبعاد جميع البطاقات التي لم تقم بتحديث بياناتها أو خالفت الشروط الواجب توافرها للمواطن المستحق للبطاقات التموينية.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف المقررات التموينية للمواطن عن طريق بطاقات التموين الذكية، والتي يتم التعامل بها إلكترونيا ويتم احتساب نقاط السلع والخبز فيها إلكترونيا، كما يتم حساب المستحقين فيها للتموين واستبعاد جميع البطاقات التي لم تقم بتحديث بياناتها أو خالفت الشروط الواجب توافرها للمواطن المستحق للبطاقات التموينية.

قررت وزارة التموين بصرف مقررات شهر أبريل 2019 ابتداء الأول من أبريل في جميع مصارف التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

التعليقات

  5. كيلو الارز في بطاقة التموين ب13 جنية وعند العلاف ب 8 جنية – كيلو السكرفي التموين ب10 جنية وعند العلاف في السوق 8ونصف دعم ايه بقي؟؟؟؟؟؟ وقيس علي ذلك أنا أعرض نفسي للبيع هل من مشتري شهادة دكتوراة وخبره28 سنه وان شاءالله سأرحل من هذة الدنيا عن قريب

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