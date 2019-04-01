الموقع الرسمي لوزارة التموين | خطوات تقديم تظلم على حذف البطاقة التموينية .. www.tamwin.com.eg. تحديث البيانات وإعادة المحذوفين

خطوات تقديم تظلم على حذف البطاقة التموينية www.tamwin.com.eg. وتفاصيل ما يشاع عن دعم نقدي يصل لـ 2000 جنيه للأسرة، هذا ما يعكف عليه النائب البرلماني خالد هلالي، فما زالت مشكلة الدعم العيني وعدم وصوله لمستحقيه قائمة رغم جهود الدولة الحثيثة، فيقوم هلالي حالياً على إعداد مشروع قانون بهدف تحويل الدعم العيني لنقدي، فمن المتوقع في جال الموافقة على مشروع القانون ودخوله حيز التنفيذ أن يحل الكثير من المشاكل المتعلقة بالدعم، فمن المقرر أن يتقدم النائب خالد الهلالي بمشروع القانون للبرلمان في بداية دور الانعقاد المقبل.

موقع إدارة دعم مصر في خطوة هامة نحو وصول الدعم للمستحقين فقط فقد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ، يوم الجمعة 1 مارس 2019 خطوة تنقيح البطاقات التموينية وتنفيذ المرحلة الثانية والخاصة بحذف غير المستحقين للدعم وذلك حسب للمعايير الخمسة التي أعلنها موقع وزارة التموين ، وذلك حسب القدرات المادية لمن يمتلك بطاقة تموين، فقد بدأت ظهور علامة على بون صرف المقررات التموينية لشهر مارس،و تنص على عبارة عدم استحقاق الدعم لأن استهلاك الكهرباء يتخطى ما هو مُعلن، وسيتم إيقاف البطاقة اعتبارًا بداية من أبريل المقبل.

بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،

بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو عبر على موقع دعم مصر.

بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.

يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة التموينية الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم

ومن الجدير بالذكر أن النائب خالد الهلالي قد صرح لبعض الصحف عن فلسفة وأهداف مشروع القانون المزمع مناقشته في مستهل بداية دورة الانعقاد القادمة، فقد صرح هلالي: أنه على الرغم من القاعدة العريضة من شعب مصر التي تستحق الدعم إلا أنه لا يوجد حتى الآن قانون لتنظيم هذا الدعم وكذلك لا يوجد معيار للفئات المستحقة للدعم، كما أضاف أيضا: أن هناك الكثير من التجاوزات، فهناك فئات من شعب مصر غير مستحقة للدعم، إلا أنها تحصل على ما لا تستحق.

خطوات تقديم تظلم على حذف البطاقة التموينية واجراءات واستفسارات عن البطاقات التموينية

وأشار هلالي أنه يجب إعداد تشريع جديد لتنظيم عملية توزيع الدعم على مستحقيه فقط، خاصة وأن القيادة السياسية جل اهتمامها بملف الحماية والعدالة الاجتماعية، وتولي هذا الملف اهتماما خاص، وقد حظيت الفئات محدودة الدخل في الموازنة العامة للعام 2018/2019 بالكثير من أهتمام الدولة، خاصة برنامج الحكومة الأخير.