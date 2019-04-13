خطوات تقديم التظلمات للمحذوفين من بطاقة التموين المرحلة الثالثة 2019 عبر موقع وزارة الرسمي لوزارة التموين 

لتقديم التظلمات بحذف من بطاقة التموين 2019،حيث يستقبل موقع دعم مصر لتقديم التظلمات بحذف من صاحب البطاقات التموينية وكذلك الذي لا يطبق عليه شروط الحصول على الدعم بطاقات التموين ولذلك تم عمل بحث شامل لاصحاب البطاقات الكبيرة والمتنوعة بحذف شريحتهم وعدم الحصول لهم على الدعم الحكومي،لذلك ننشر لكم خطوات تقديم التظلمات علي حذف بطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر tamwin .
تقديم التظلمات للحذف من البطاقات التموينية
يمكن للمواطن تقديم تظلمات على البطاقات التموين الغير مستحقة الدعم الحكومي،وحيث أعلنت وزارة التموين بمراجعة كل ماهو تم من بون صرف الخبز والدقيق ،وكذلك إذا وجد المواطن فى البطاقة التموين عن وقف مؤقت لصاحب البطاقة التموين بذلك يكون مسجل بوقف بون الصرف،والمواطن بوقف بطاقته التموين نهائيا من بداية أول مايو 2019 ،ومنحت له الحكومة بتقديم تظلم على وقف وحذف بطاقة التموين حتي 15 يوم لذلك لتقديم المهلة من أول الحالي شهر 2019،
البطاقة غير مستحقة التموين
- استبعاد من يتخطى المصاريف المدرسية بأكثر من 30 ألف جنيه سنوياً
- من لديه الحيازة الزراعية للأرض المذكورة بالجمعية
- من لدية تمليك من شركة أو عمارات رأسمالها كبير
- من يستهلك كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريا للمواطن
- ومن يعمل بالوظائف العليا سيبعد بالبطاقة التموين
- واستبعاد من يملك سيارة موديل 2015 وكذلك فأكثر
خطوات تقديم تظلمات المحذوفين فى البطاقات التموين للمرحلة الثالثة
- على المواطن بالدخول الى موقع الانترنت رابط موقع إدارة دعم مصر
- ثم يدخل للبطاقة التموينية الخاصة بي الرقم السري والرقم وتظهر بياناته عبر الانترنت
- على المواطن بالدخول عبر شبكة الانترنت بموقع دعم مصر لتقديم التظلم وليس مكاتب التموين التابعة للمحافظات
- لا يجوز للمواطن فى تعديل البيانات فى البطاقات التموين عبر موقع دعم مصر
- في حالة الموافقة على التظلم سيتم لصاحب البطاقة اعادة تشغيل الصرف مثل السابق
- وفى حالة الرفض سيتبعد صاحب البطاقة نهائيا من الوقف وسيكون من بداية من شهر مايو 2019
يمكنك الدخول الى موقع الرسمي لوزارة التموين رابط موقع دعم مصر tamwin للمستبعدين من منظومة الدعم ببطاقات التموين وتقديم التظلم من خلال الموقع وليس مكاتب التموين قبل الوقف النهائي للبطاقة من أول شهر الجاري 2019.
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- خطوات تقديم التظلمات للمحذوفين من بطاقة التموين المرحلة الثالثة 2019 عبر موقع وزارة الرسمي لوزارة التموين
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