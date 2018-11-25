خطوات تجديد البطاقة الشخصية الرقم القومي من المنزل وعقوبة المخالفين

البطاقة الشخصية الرقم القومي هي من أهم الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية، يحتجها الأشخاص في المدرسة في العمل وفى كل مكان، نستخدمها، في الزواج وفى العقود وفى التعاملات مع الأشخاص والشركات، وغيرها من الأمور التي تقابل أي شخص في حياته، ولا يستطيع أي شخص أن يسافر أو يذهب إلى أي مكان دون أن يكون معه إثبات الهوية، حتى لا يتعرض لمشاكل أمنية، خاصة بعد انتشار الأعمال الإرهابية، والخطف والسرقات، ومن خلال هذا المقال في نجوم مصرية، سنوضح لكم خطوات استخراج بطاقة شخصية لأول مرة، أو تجديد البطاقة، أو عمل بدل فاقد.

خطوات استخراج البطاقات الشخصية لأول مرة أو تجديدها

تسهيلا على المواطنين لاستخراج البطاقة الشخصية أو إعادة تجديدها من المنزل، قامت وزارة الداخلية المصرية بتحديد موقع من أجل هذا الغرض وسنوضح معكم من خلال هذه الخطوات كيفية تجديد البطاقة الشخصية، وأنت جالس في منزلك دون الذهاب للسجل المدنى بخطوات سهلة ومبسطة:

في البداية على الشخص الذي يرغب في تجديد البطاقة الشخصية دخول هذا الرابط الرسمي التابع لوزارة الداخلية من هنا

سيجد أمامه عدد من الاختيارات سواء شهادة ميلاد أو قيد وفاة، وعليه أن يضغط على بطاقة رقم قومى

ستظهر له صفحة أخرى يطلب منه كتابة بيانات بطاقة الرقم القومى، فعلى الشخص أن يقوم بكتابة كل البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح دون أخطاء، سواء العنوان الشخصي أو رقم التليفون المحمول، تليفون المنزل، أو المهنة، وغيرها من البيانات المطلوبة

بعد أن يتأكد تماما من صحة البيانات عليه أن يختار النظام الذي سيسدد به قيمة الرسوم المطلوبة

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تعرف على غرامات عدم تجديد البطاقة الشخصية

نتيجة لحرص وزارة الداخلية على التزام المواطنين بتجديد بطاقة الرقم القومى، والتشديد على عملها في الوقت المحدد، فقد قررت الوزارة فرض غرامة على كل شخص يتأخر في استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة، أو من يهمل في تجديدها,

كل شخص عنده 16 عاما ويتأخر أكثر من ستة أشهر في استخراج البطاقة، سيتم توقيع غرامة بقيمة 100 جنيه سيتم دفعها عند عمل البطاقة.

أي شخص سيتأخر ثلاثة أشهر في تجديد بطاقة سيدفع غرامة خمسون جنيه

عدم تحديث البيانات سواء الزواج أو الطلاق، أو الوفاة أو تغيير المهنة، أو تغيير العنوان، فان تأخر في تحديث ذلك على بطاقته خلال ثلاثة أشهر، سيتعرض لدفع غرامة خمسون جنيهاً.

كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة تم اعفائهم من الغرامات.

غرامة 50 جنيه لأى شخص سيتعامل بالبطاقة القديمة أو الاحتفاظ بها.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى لأول مرة

لكل شخص يريد أن يستخرج بطاقة شخصية لأول مرة عليه إحضار هذه المستندات الهامة

شراء استمارة بيانات الرقم القومى وعليه أن يكتب البيانات المطلوبة في الاستمارة

إحضار صورة شهادة الميلاد

إذا كان متزوج عليه تقديم صورة من وثيقة الزواج

تقديم صورة من المؤهل الدراسي

الموظفين في قطاع الأعمال يجب عليهم إحضار خطاب من التأمينات تابعة لجهة عملهم

إحضار ورقة من المدرسة أو الجامعة التابع لها إذا كان طالب

الأوراق المطلوبة احضارها للحصول على بدل فاقد للبطاقة الشخصية

فى حالة ضياع البطاقة الشخصية أو تلفها يتجه الشخص إلي مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بدل فاقد وعليه إحضار الأوراق التالية:

إحضار استمارة بطاقة شخصية من مصلحة الأحوال المدنية وملء البيانات الخاصة بها

احضار البطاقة التالفة وتسليمها

تقديم إثبات شخصية

الرابط المستخدم استخراج وتجدد بطاقة الرقم القومي

سعر استمارة البطاقة الشخصية 2018

سعر بطاقة رقم قومي “بدل فاقد / تالف”: 155 جنيها

كيفية تجديد البطاقة الشخصية من المنزل