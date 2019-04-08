خطوات تقديم تظّلم على إلغاء البطاقة التموينية.. وطريقة إعادة المحذوفين من خلال موقع دعم مصر

في إطار تحديث أداء المنظومة الشاملة لنظام التموين، ولضمان وصول الدعم التمويني لمستحقيه، والذي بدأ في وقت سابق من عام 2018 ،والتي حدثت بها بعض إجراءات لحذف بعض الأشخاص عشوائياً من بطاقات التموين والدعم، ولذلك طالبت وزارة التموين المواطنين المصريين بتحديث بطاقات التموين عن طريق التوجه إلى أقرب مكتب تموين أو الكترونيا عن طريق تقديم المستندات اللازمة، وقد تبين من خلال تطوير منظومة التموين ومن خلال لقاءات عِدة مع وزير التموين حيث صرح بأن 80% من المحذوفين مظلومين ويستحقون الدعم، حيث أوضح سيادته أن 30% من تلك البطاقات بها بيانات خاطئة، وأنه لن تكون هناك أخطاء مستقبلية في قاعدة البيانات المطورة لمنظومة الدعم.

ولذلك أعلنت وزارة التموين خطوات إعادة المحذوفين لإعطاء المظلومين بتصحيح أوضاعهم ولضمان استحقاقهم للدعم، ولذلك صدر قرار مد عدد ساعات عمل مكاتب التموين إلى الساعة الرابعة مساءاً واستقبال جميع طلبات إعادة المحذوفين والتظلم.

بعض الضوابط التي حددتها وزارة التموين لحذف بعض بطاقات التموين:

يتساءل الكثيرون عن حذفهم التلقائي بالآونة الأخيرة، والتي يتم اكتشافها عند الذهاب لصرف الخبز أو التموين أو السلع الغذائية، والتي يمكن أن تكون من الأشخاص الذين تعدوا المعايير التي وضعتها وزارة التموين سابقاً وهي:

1- في حاله امتلاك شركة يتعدى راس مالها 10 مليون جنية.

2- في حالة امتلاك سيارة حديثة موديل 2015 فما أكثر.

3- في حالة امتلاك عدد سيارات موديل 2011 فما أكثر.

4- في حالة تعدي الضرائب مبلغ 100 ألف جنية وأكثر.

5- في حالة تعدى مصاريف الطفل الواحد للمصروفات الدراسية عن 30 ألف جنية للعام الدراسي الواحد.

6- في حالة حيازة أكثر من 10 أفدنة للأراضي الزراعية.

خطوات تقديم طلبات التظلم لإعادة الأشخاص المحذوفين من بطاقات التموين:

من خلال كلمات “عمرو مدكور” مستشار وزير التموين، أنه لا يوجد مدة زمنية محددة لغلق استقبال تظلمات حذف الأشخاص أو إلغاء بطاقات التموين، والأمر متاح للجميع لتقديم أوراق التظلم، وفيما يلي خطوات تقديم طلب تظلم لإعادة المحذوفين:

1- الذهاب لأقرب مكتب تموين، وطلب استمارة التظلم المجانية أو يمكنك الحصول على الاستمارة من موقع دعم مصر الإلكتروني.

2- كتابة جميع البيانات بخط واضح، وبطريقة صحيحة لجميع أسماء المستفيدين من البطاقة التموينية ،والتأكد من كتابة الأرقام القومية بطريقة صحيحة.

3- يتم تسليم تلك الاستمارة إلى مكتب التموين، مع إرفاق المستندات الخاصة بشهادات الميلاد وصور أرقام البطاقة التموينية لجميع المسجلين على تلك البطاقة.

4- بعد مراجعة المكتب لجميع الأوراق المطلوبة، سوف يتم تسجيل التظلم على قاعدة البيانات، وأخذ إيصال دليل تسجيل التظلم.

5- الانتظار حوالي 72 ساعة، ثم يتم إخطار المتظلم بقبول أو رفض طلب تظلمه.

6- في حالة قبول طلب التظلم، تقوم قاعدة البيانات بإعادة المحذوفين خلال 21 يوماً.

7- في حالة رفض الطلب، يُمكنك معرفة سبب الرفض من المكتب وتصحيح الأخطاء وإرفاقها مرة أخرى.

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