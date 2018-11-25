خطوات إعادة الأشخاص المحذوفين من بطاقات التموين

خطوات إعادة الأشخاص المحذوفين مرة أخرى إلى بطاقات التموين، موضوع يهم آلاف المواطنين، ممن تضرروا جراء حذف أشخاص من أسرتهم/ من بطاقاتهم التموينية، وفى هذا الإطار، وقد تحدث الأستاذ أحمد كمال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية- عبر مداخلة هاتفية فى قناة “إكسترا نيوز” الفضائية، والتى أكد من خلالها، أنه لن يتم السماح، بأى شكل من الأشكال بصرف السلع تموينية لأى بطاقة، طالما تم اكنشاف أخطاء في بياناته على الموقع.

خطوات إعادة الأسماء المحذوفة من البطاقات التموينية بعد استكمال البيانات

ننشر بالتفصيل خطوات عودة الأسماء المحذوفة من البطاقات التموينية

موقع دعم مصر الإلكتروني

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فى بداية الأمر سيقوم صاحب البطاقة التموينية بالدخول على موقع “دعم مصر” ثم يقوم بعد ذلك بعمل إضافة لأسماء الأشخاص التى قامت وزارة التموين بحذفهم من بطاقة التموين، وأيضا يتم إضافة البيانات المطلوبة لهؤلاء الأشخاص، والرقم القومى لديهم

لاسترجاع الأشخاص الحذوفين من بطاقة التموين، يقوم صاحب البطاقة بملء استمارة تسمى أداء خدمة، يتم من خلالها استيفاء جميع بيانات الاشخاص الموجودين بالبطاقة التموينية الخاصة به، وكتابة أرقامهم القومية، وكل البيانات الخاصة بهم.

يتم تسليم استمارة أداء الخدمة إلى مكاتب التموين التابع لها والتى من شأنها يتم تسليمهما إلى وزارة التموين.

الوزارة تشكل لجنة لاستلام هذه الاستمارات، وإرسالها إلى مركز المعلومات للتأكد من صحة البيانات واعادة المحذوفين

وزارة التموين فى تصريح لها تؤكد أنه سوف يتم إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية بعد استكمال البيانات خلال شهر

تحديث

الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن على المواطنين أن يقوموا بعمل تحديث للبيانات فى بطاقاتاتهم التموينية، واذا كان هناك إصلاح للأخطاء، عليهم باصلاحها، وسوف يكون آخر موعد لتصحيح الأخطاء هو 7 نوفمبر المقبل، والبطاقة التى لم يتم تصحيح بياناتها سوف يتم إيقافها نهائيا بعد هذه المدة

أكد وزير التموين أنه بداية من شهردبسمبر المقبلسيتم وضع المعايير التي من خلالها سوف تتحدد مستحقي الدعم وغير المستحقين.