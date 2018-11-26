خطوات إستخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد أو بدل تالف عبر موقع بوابة الحكومة المصري.. بالإنفوجراف

جئنا لكم اليوم بخطوات إستخراج بدل تالف أو فاقد لـ بطاقة الرقم القومي عن عبر الإنترنت، حيث أعلنت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، تخفيف الأعباء عن المواطن المصري في إستخراج بطاقة الرقم القومي في حالة فقدها أو تلفها، وهذا سوف يتم فقط عبر زيارة رابط بوابة الحكومة المصرية، ومن بعدها إتباع جميع الخطوات الموضحة أدناه، والتي سوف تساعد على الإنجاز السريع لهذة العملية، لعل تلك الخدمة جديدة يتم تقديمها إلي المواطنين المصريين لتفادي تعطيل المصالح والإزدحام والوقت.

خطوات إستخراج بدل تالف أو فاقد لـ بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت

لعل هذة الطريقة تمكن المواطن المصري من استخدام هذة الخدمة في مكان عمله أو محل منزله دون الحاجة إلى التوجه لمكتب السجل المدني وتضييع وقت كثير جراء ما نشهده من إزدحام هناك، ولذا في إطار سياسة رخاء ورفاهية شعب مصر التي تنال إهتمام الحكومة المصرية، تم تقديم هذة الخدمة من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية في نحو الـ 4 خطوات بسيطة بدون أي صعوبات في تفهم هذة العملية.

1-الذهاب إلى رابط بوابة الحكومة المصرية من هنـــا، ومن بعد إختيار أيقونة –سلة الطلبات-

2-الضغط على أيقونة –سلة الطلبات-، وهنا عليك الإختيار لنوع الوثيقة لتدرج بها (الأسم – الوظيفة – الرقم القومي)

3-القيام بالضغط على أيقونة –بيانات مقدم الطلب-، ومن هنا عليك كمتقدم للطلب كتابة رقم الهاتف وعنوان مسكنك الذي سوف يتم الإرسال عليه بطاقة الرقم القومي الخاصة بك الجديدة

4-وهنا آخر خطوه وهي التحديد لطريقة السداد، أما السداد الإلكتروني أو السداد عند الإستلام، فكلا الطريقتين لا تتجاوز أسعارهما عن نحو الـ 10 جنيهات مصرية

رأي المواطنين في خدمة إستخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد عبر الإنترنت

وكان العديد قد أبدى غامر السعادة فيما يخص أسعار إستخراج بدل تالف أو فاقد بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت إلكترونياً، حيث أن هذة الأسعار تعتبر في متناول الكافة بل الأرخص عن العديد من تنفيذ هذة العملية عن طريق مكاتب السجل المدني ويضاف لكل هذا ما يقابل الكثير من معاناه وإزدحام وأجواء حارة وعدد من الإجراءات الأخرى الروتينية التي تجعلك تفقد وقت أكثر بكثير جداً.