التموين تعلن خطة جديدة للدعم والمرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين هي الأخيرة

أعلن مستشار وزير التموين لنظم التكنولوجيا والمعلومات الدكتور عمر مدكور عن خطة جديدة للدعم ، وقال في تصريح خاص لـ”مصراوي” أن المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين، التي تم الإعلان عنها في الثاني من 2 أبريل الجاري ستكون الأخيرة ولا مرحلة رابعة بعدها، وعقب انتهاء المرحلة الثالثة سوف تستمر عملية التنقية وفق 21 من المعايير، ويتم تقسيم مستحقي الدعم إلى 5 فئات مختلفة، ولكل فئة قدر معين من الدعم حسب درجة احتياجاتهم بحيث الفئة أ تُمنح 200 جنيه مثلًا والفئة ب تُمنح 150 جنيه وهكذا.

خطة جديدة للدعم تمنح الدعم تدريجيأ

ووفقا للمستشار مدكور وفقًا لخطة وزارة التموين الجديدة للدعم سوف يكون منح المستحقين للدعم بشكل تدريجي بمعنى ” مش كل الناس هتاخد زي بعض”، وذلك بناء على نتيجة للدراسة التي يجري العمل عليها حاليًا من قبل عدد من أساتذة الجامعة المتخصصين في الاقتصاد والاجتماع، وأما عن موعد تطبيق الخطة الجديدة للدعم العيني، قال مدكور أنه لم يتم بعد تحدد موعد للتطبيق، مشيرًا إلى أنه يتابع هذه الدراسة عن كثب وفور التصديق عليها سوف يتم الإعلان عنها من قبل وزير التموين ورئاسة مجلس الوزراء.

معايير الحذف غير المستحقين للدعم في المرحلة الثالثة

ويجدر الذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أعلن في الثاني من أبريل الجاري عن بدء المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين للدعم في البطاقات التموينية والتي تضمنت 7 معايير وهي :

حذف كل من تُقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر.

حذف كل من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.

حذف مالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر.

حذف من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

حذف أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

حذف مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.

حذف من يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى .

وأتاحت الوزارة حق التظلم للمتضررين وانطبقت عليهم أحد المعايير السبعة المذكورة عبر موقع دعم مصر الإلكتروني التابع لوزارة التموين .

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