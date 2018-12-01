خبراء الأرصاد الجوية يوضحون توقعات طقس غدا الأحد وبيان بدرجات الحرارة غدا

أشار خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود غدا الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018، طقس لطيف على كافة الأنحاء، بارد ليلا، كما أوضح الخبراء عن وجود شبورة مائية في الصباح الباكر وذلك على الأجزاء الشمالية من البلاد.

وأضاف الخبراء في توقعاتهم أنه من المتوقع أن يتواجد على الأجزاء الشمالية سحب متوسطة ومنخفضة، مع زيادة فرصة سقوط الأمطار على المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، أما عن الرياح قمن التوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة.

بيان درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد فهي كالتالي

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 21 14 الإسكندرية 21 13 مرسى مطروح 21 13 سوهاج 22 9 قنا 23 10 اسوان 24 12 ألمنيا 23 10 كفر الشيخ 21 13

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