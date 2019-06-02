حملة إزاله كبري بمدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية بحضور المحافظ

قامت حملة مكثفة بإزاله منزل مكون من خمسة ادوار في قرية السعادات بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية من أجل الحفاظ علي الدولة لكل من يخالف القانون.

كانت الحملة بحضور محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، والعميد حاتم السبع رئيس مركز بلبيس،ومدير الأمن الأستاذ جمال،والسكرتير العام للمحافظة اللواء علاء رشاد،ومسئول قسم المتابعة للمجلس الأستاذ جمعة لاشين،والسكرتير العام للمجلس الأستاذ السيد مهدي.

قامت الحملة بإزاله المنزل لانه يخص عناصر إجرامية قامت بسرقت عربية علي طريق أبوحماد بلبيس بمحافظة الشرقية،وعلي الفور تم إبلاغ مركز أبوحماد فقامت مجموعة من رجال الشرطة التابعة للمركز بقيادة معاون مباحث عمرو ياسر عبدالعظيم،قامت رجال الشرطة بمطاردة العناصر الإجرامية وملاحقتهم للقبض عليهم وأخذ العربية منهم ولكن قامت العصابة بإطلاق النار علي رجال الشرطة مما أدي الي إصابة مجموعة من رجال الشرطة ومعاون مباحث عمرو ياسر وعلي الفور تم نقلهم لمستشفي بلبيس المركزي.

توفي في الحال معاون مباحث أبوحماد عمرو ياسر عبدالعظيم متأثرا بطلقة رصاص في العنق أثناء ملاحقته للعناصر الإجرامية،عمرو ياسر عبدالعظيم من قرية سنهوت التابعة لمركز مينا القمح بمحافظة الشرقية البالغ من العمر 27 سنة.

تم تشييع جثمان الشهيد عمرو ياسر من مسقط رأسه في مينا القمح بحضور محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب،ومدير أمن الشرقية اللواء جرير مصطفي.

أعرب الدكتور ممدوح غراب عن حزنه الشديد تجاه النقيب عمرو ياسر عبدالعظيم معاون مباحث أبوحماد الذي أستشهد أثناء قيامه بمأمورية لملاحقة عناصر إجرامية لإعادة سيارة مواطن بعد سرقتها.

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