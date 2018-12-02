حقيقة اعلان “رئيس الوزراء المصري “وقف ترخيص التوكتوك

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعليمات إلى المحافظين بالتوقف عن إصدار تراخيص جديدة لسيارات الريكاشة المعروفة في مصر باسم “توكتوك” مؤقتًا لمعالجة الآثار السلبية لوسائل النقل الثلاث العجلات ، يأتي القرار وفقا لمدبولى ، للحد من الظواهر السيئة التي نتجت عن انتشار الخوف من التوكتوك ، وأضاف مدبولي أنه وجه التعامل الحاسم مع المسيئين بما في ذلك مصادرة مخالفة القانون ، وجاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع مع المحافظين في مقر وزارة التنمية المحلية .

وخلال الاجتماع ، قال مدبولي إن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يتعلق بـ “التوكتوك” في بعض المناطق التي تحتاج إلى وسائل النقل هذه ،ومع ذلك فقد حذرت العديد من الدراسات الحديثة من أن العديد من الشباب قد تم تشجيعهم على العمل في هذا المجال بدلاً من الوظائف الأخرى الجادة التي يمكن أن تساعد في تطوير وبناء البلاد.

كما أشار مدبولي إلى الخطر الذي تفرضه حملة التوكتوك من خلال جذب العديد من الأطفال للعمل في هذا المجال ، وبالتالي كسب المال الذي يقضونه بشكل غير حكيم بسبب صغر سنهم ، وقد أثارت عربة الريكشو ذات الثلاث عجلات ، والمعروفة في مصر باسم “توكتوك” ، الجدل في البلاد منذ ظهورها عبر مدنها في عام 2005. ومع ذلك ، يعتقد البعض أن لا يوجد بدائل مرضية تم تقديمها حتى الأن.

ينظر إلى التوكتوك كسيوف ذات حدين ، يعتقد الأشخاص الذين يسكنون الأحياء الفقيرة والمناطق المتواضعة وحتى بعض الأحياء الراقية أنها رخيصة نسبيًا وسريعة وواسعة الانتشار ومتاحة ، على الرغم من أن كل هذا يمكن أن يكون حقيقياً ، إلا أن آخرين ما زالوا يعتقدون أنهم يشكلون خطراً حيث أن أغلبية التوكتوك غير مرخصة حتى الآن ، وبالتالي يمكن استخدامها في ارتكاب الجرائم.

والتوكتوك هو شكل شائع من النقل الحضري ، إنه تطور عربة ذات العجلتين التي لا تزال متوفرة ، حيث يقوم العداء برسم عربة بمقعد لشخص أو شخصين ، ويعتقد أن عربة الريكشة التي تم سحبها اخترعتها اليابان في القرن التاسع عشر، ثم ظهرت العربات في الهند والصين وغيرها من المدن الكبرى في آسيا.

وانتقد خالد عبد العظيم ، أمين سر لجنة النقل في البرلمان ، الحكومة في فبراير / شباط لعدم اتخاذها خطوات فعلية لوقف تعاونيات المجتمع المحلي من المجتمعات المصرية وتحويلها إلى أحياء فقيرة ل ، م تتمكن الحكومة من وضع خطة متكاملة لمواجهة الانتشار غير المبرر للكتب ، على حد قول عبد العظيم ، رغم أن الحكومة حذرت مرارًا من المخاطر التي تشكلها على المجتمع.

وتساءل عبد العظيم لماذا لم تطبق الحكومة قرار وزارة الصناعة لعام 2014 بوقف استيراد “التوكتوك” حتى تتخذ الخطوة الأولى نحو إنهاء هذه الظاهرة ، وكانت الحكومة قد قررت في عام 2014 حظر التدخين لمدة عام لأنها استُخدمت في جرائم وهجمات إرهابية ، وفقاً للحكومة ،ففي نوفمبر 2017 ، تسببت التوكتوك في وفاة سبعة طلاب عندما انزلقت الطريق إلى قناة في محافظة البحيرة.

وفي سبتمبر من نفس العام ، بينما كانت قوات الشرطة تقوم بدوريات في بلدة في أسيوط ، اشتبهت في ثلاثة أشخاص على التوكتوك ، حسبما ذكرت الوزارة في بيان ، وقد فتح الرجال الثلاثة النار على القوة عندما أوقفتهم ، وفقا لما ذكرته الوزارة ، ردت القوة بإطلاق النار وقتلت أحدهم وأصابت آخر وفر الثالث ، وفي الشهر نفسه ، قُتلت فتاة وأصيب شخصان آخران بجروح بالغة بعد اصطدام قطار توكتوك بقطار ركاب في ديشنا ، قنا ، أثناء محاولته اجتياز معبر للسكك الحديدية.

حذرت السفارة الأمريكية في كولومبو مواطنيها الذين كانوا يزورون سريلانكا في يونيو 2017 لتجنب السفر بمفردهم في التوكتوك بعد سلسلة من الشكاوى التحرش الجنسي ، وقالت السفارة في بيان “ابلغت السفارة الامريكية في كولومبو بزيادة في الحوادث التي تورط فيها سائقي توكتوك في منطقة كولومبو بشكل غير لائق.