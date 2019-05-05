حالة الطقس اليوم:والارصاد تكشف عن التوقعات خلال 72 ساعة القادمة وأول أيام رمضان

يتابع عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية بصورة كبيرة حالة الطقس ودرجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر وخصوصا” فى شهر رمضان بسبب الصيام والاجواء الرمضانية والتى تصل الى عدد ساعات كبيرة من الصيام والتى يعانى منها المواطنين بسبب الحر وقلة الماء، وكما اعتاد المواطنين على متابعة حالة الطقس من خلال تصرحيات خبراء هيئة الارصاد الجوية عبر شبكة الانترنت ومن خلال الموقع الرسمي عبر موقع الفيس بوك وأيضا من خلال تصريحات المتحدث الرسمي باسم الهئية، حيث جاء التوقعات عن الساعات القادمة للطقس وخصوصا” أول أيام رمضان أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

حالة الطقس اليوم

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة أهم وأخر الاخبار لحالة الطقس من خلال النشرة الجوية لنجوم مصرية والتى تم الاعلان عن 72 ساعة المقبلة فيها، وقد جاءت التصريحات حول طقس مائل للحرارة ابتداء من يوم غد الاثنين أول أيام رمضان على السواحل الشمالية الغربية ويكون شديد الحراراة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وكذلك جنوب الصعيد.

وقد أوضح المتحدث ان يتوقع ان تكون درجات الحرارة ما بين 20 الى 14 درجة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء كما تترواح على الوجه البحري والقاهرة ما بين 35 الى 24 درجة ، ومن خلال التصريحات اكد على ظهور عدد من السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد وتكون الرياح معتدلة على جنوب سيناء وخليج السويس.

وفى اليوم التالي تبداء درجات الحرارة فى الانخفاض ليسود طقس لطيف عل ىالسواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة ومائل للحرارة على شمال الصعيد وتكون فيه الرياح مثيرة للاتربة والرمال مما يؤدي الى إضطراب الملاحة،

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