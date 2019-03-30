حالة الطقس اليوم: والتنبؤ بالفيضان تكشف عن أمطار غزيرة خلال الـ48 ساعة وأماكنها

شهدت الساحة المصرية العديد والعديد من التنبؤات التى شغلت المواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر عقب حالة عودة الطقس السىء وهطول امطار والتى وصلت الى السيول فى عدد من المدن والمحافظات، وجاءت خلال الساعات الماضية تصريحات خبراء الارصاد الجوية عن سقوط امطار غزيرة على البلاد والتى تبداء من يوم السبت على السواحل الشمالية والتى تنتقل على عدد من المحافظات والتى تستمر الى ثلاث أيام تستمر على الوجه البحري والقاهرة وسيناء وخليج السويس وأيضا وسط الصعيد

حالة الطقس اليوم

ومع متابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتابعة تصريحات الخبراء من خلال الموقع الرسمي وأيضا عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتوتير وخيرهم عن تنبؤات بكافة الأخبار عن والنماذج لطقس الايام المقبلة وأماكن تساقط الامطار وعن قوتها بين متوسطة وشديدة على السواحل الشمالية والغربية وكذلك على السزاحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري