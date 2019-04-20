حالة الطقس اليوم: الأرصاد تكشف أمطار خفيفة ورياح وانخفاض في درجات الحرارة

يترقب عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية حالة الطقس ودرجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر خلال الساعات القادمة ومع التوقعات التى يتم نشرها من خبراء هيئة الأرصاد الجوية وذلك بسبب التقلبات الطقس الغير مستقر، وأعتاد خبراء الأرصاد بنشر تلك التوقعات للمواطنين وتحذيرهم بذلك من خلال الموقع الرسمي عبر الموقع شبكة الانترنت وأيضا من خلال صفحتهم الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر.

حالة الطقس اليوم

واعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة حالة الطقس بصورة مستمرة، وخلال الفترة الماضية جاءت تصريحات خبراء الأرصاد حول طقس البلاد عن طقس غدا الاحد الموافق 21 ابريل، ليسود حالة طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية ويكون لطيف على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد ويكون معتدل نسبيا على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا

وأكد التصريحات عن وجود سقوط امطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والتي تنشط خلالها الرياح على معظم أنحاء البلاد والتى تكون مثيرة للأتربة والرمال على جنوب سيناء والتى تنشط أيضا تلك الرياح على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية

حالة البحرين الأحمر والمتوسط وعن حالة البحرين والتى يهتم بها شركات الصيد والملاحة البحرية عن اضطراب البحرين من خلال ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الى ثلاثة أمتار وتكون فيها الرياح السطحية شمالية غربية وأما عن حالة البحر الأحمر مضطربة وتكون فيها الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى القاهرة 14 22 شبين الكوم 13 22 طنطا 14 22 دمنهور 14 21 الإسكندرية 15 20 بلطيم 15 20 مطروح 15 19 السلوم 15 19 سيوة 10 24 بورسعيد 14 20 دمياط 14 20 الزقازيق 13 23 الإسماعيلية 13 24 السويس 12 22 العريش 13 20 رفح 14 19 رأس سدر 14 25 نخل 07 19 نويبع 17 22 طابا 15 19 كاترين 07 12 الطور 18 24 شرم الشيخ 18 24 الغردقة 16 25 مرسى علم 17 25 الفيوم 14 22 بنى سويف 14 22 المنيا 13 22 أسيوط 13 23 سوهاج 14 24 قنا 15 25 الأقصر 17 28 أسوان 18 29 أبوسمبل 16 27 الوادي الجديد 18 24 شلاتين 18 25 أبو رماد 18 24 حلايب 19 24 راس حدربة 19 23

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